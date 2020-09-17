https://ria.ru/20200917/dogovora-1577369403.html
В ГД внесли проект, позволяющий НКО заключать срочные трудовые договора
Кабмин внес в Госдуму проект, позволяющий НКО заключать срочные трудовые договора, а также полностью или частично отказаться от разработки локальных нормативных РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:19
2020-09-17T10:19
2020-09-17T10:19
россия
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общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин внес в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> проект, позволяющий НКО заключать срочные трудовые договора, а также полностью или частично отказаться от разработки локальных нормативных актов, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.Проект разработан в рамках исполнения перечня поручений президента Российской Федерации от 16 января 2019 года и перечня поручений правительства РФ от 18 января 2019 года, отмечают авторы документа.Его авторы отмечают, что представленным законопроектом также предлагается распространить на НКО, отвечающие установленным законодательством в отношении микропредприятий критериям в виде максимальных значений среднесписочной численности работников (15 человек) и объема дохода за предшествующий календарный год (120 миллионов рублей), нормы, аналогичные нормам главы 48.1 ТК РФ."Глава 48.1 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает возможность микропредприятиям из числа субъектов малого предпринимательства отказаться полностью или частично от разработки локальных нормативных актов", - уточняется в документе.Его авторы отмечают, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов бюджета РФ и не повлечет уменьшения доходов.
https://ria.ru/20200915/oplata-1577264940.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Кабмин внес в Госдуму
проект, позволяющий НКО заключать срочные трудовые договора, а также полностью или частично отказаться от разработки локальных нормативных актов, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Проект разработан в рамках исполнения перечня поручений президента Российской Федерации от 16 января 2019 года и перечня поручений правительства РФ от 18 января 2019 года, отмечают авторы документа.
"Внесение изменений в статью 59 Трудового кодекса Российской Федерации позволит работодателям - некоммерческим организациям, соответствующим установленным требованиям, заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями - субъектами малого предпринимательства (имеющими объем дохода за предшествующий календарный год до 800 миллионов рублей)", - говорится в документе.
Его авторы отмечают, что представленным законопроектом также предлагается распространить на НКО, отвечающие установленным законодательством в отношении микропредприятий критериям в виде максимальных значений среднесписочной численности работников (15 человек) и объема дохода за предшествующий календарный год (120 миллионов рублей), нормы, аналогичные нормам главы 48.1 ТК РФ.
"Глава 48.1 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает возможность микропредприятиям из числа субъектов малого предпринимательства отказаться полностью или частично от разработки локальных нормативных актов", - уточняется в документе.
Его авторы отмечают, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов бюджета РФ и не повлечет уменьшения доходов.