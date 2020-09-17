https://ria.ru/20200917/distantsionno-1577413119.html
Собянин рекомендовал продлить режим дистанционной работы
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал столичным предприятиям продлить дистанционный режим работы. С подобным заявлением он выступил в интервью телеканалу... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:49
2020-09-17T20:49
2020-09-17T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости</strong>. Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> порекомендовал столичным предприятиям продлить дистанционный режим работы. С подобным заявлением он выступил в интервью телеканалу <a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">"Россия 24".</a>По его словам, чем больше людей будут находиться на дистанционной работе, тем меньше будет контактов и передвижений по городу, и ситуация с <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавирусом</a> "будет более стабильная".Он подчеркнул, что рекомендации по дистанционной работе остаются в силе, и сейчас он настойчиво призывает по возможности придерживаться их.При этом Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице относительно благополучной, но добавил, что расслабляться и успокаиваться рано, поскольку близится осенне-зимний период. Мэр объяснил, что рост числа выявляемых случаев коронавируса вызван увеличением тестирования."Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 тысяч <…> то сейчас объем ПЦР-тестирования достиг 66 тысяч", — заявил он.Вакцинация в столицеМэр столицы рассказал, что на исследование вакцины от коронавируса записались около 60 тысяч добровольцев, из них 700 человек уже привили. Они чувствуют себя нормально. Он также выразил надежду, что в ноябре-декабре можно будет начать массовую вакцинацию.Также Собянин заявил, что более миллиона москвичей уже сделали прививки от гриппа."Открыто 450 пунктов прививочных, в том числе около полусотни мобильных пунктов. Москвичи с большой охотой и активно идут прививаться", — отметил мэр.По расчетам столичных властей, в этом году будет привито около шести миллионов жителей города. Собянин отметил, что это позволит сбить волну сезонного гриппа, чтобы избежать осложнения ситуации с COVID.Помимо этого, мэр столицы добавил, что в московские власти не будут дождаться стандартного режима и включат отопление раньше.Ослабление ограниченийС июня в Москве начали поэтапно отменять введенные из-за пандемии запреты. С 1 августа с ограничением по заполняемости залов открылись театры, кинотеатры и концертные площадки, а с 4 сентября – в полном объеме, с соблюдением эпидемиологических требований, разрешили проводить конгрессы и выставки. При этом в общественном транспорте по-прежнему необходимо носить маски и перчатки.В России выявили более миллиона больных COVID-19, жертвами болезни стали свыше 19 тысяч человек, более 895 тысяч человек выздоровели. В Москве зафиксировали 274 тысячи случая заражения коронавирусной инфекцией, погибли более пяти тысяч человек, 234 тысячи человек выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200817/1575859122.html
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577030307.html
https://ria.ru/20200829/vaktsina-1576449851.html
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости
. Мэр Москвы Сергей Собянин
порекомендовал столичным предприятиям продлить дистанционный режим работы. С подобным заявлением он выступил в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, чем больше людей будут находиться на дистанционной работе, тем меньше будет контактов и передвижений по городу, и ситуация с коронавирусом
"будет более стабильная".
Он подчеркнул, что рекомендации по дистанционной работе остаются в силе, и сейчас он настойчиво призывает по возможности придерживаться их.
При этом Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице относительно благополучной, но добавил, что расслабляться и успокаиваться рано, поскольку близится осенне-зимний период. Мэр объяснил, что рост числа выявляемых случаев коронавируса вызван увеличением тестирования.
"Если мы в прошлые периоды в день проводили около 40 тысяч <…> то сейчас объем ПЦР-тестирования достиг 66 тысяч", — заявил он.
Вакцинация в столице
Мэр столицы рассказал, что на исследование вакцины от коронавируса записались около 60 тысяч добровольцев, из них 700 человек уже привили. Они чувствуют себя нормально. Он также выразил надежду, что в ноябре-декабре можно будет начать массовую вакцинацию.
Также Собянин заявил, что более миллиона москвичей уже сделали прививки от гриппа.
"Открыто 450 пунктов прививочных, в том числе около полусотни мобильных пунктов. Москвичи с большой охотой и активно идут прививаться", — отметил мэр.
По расчетам столичных властей, в этом году будет привито около шести миллионов жителей города. Собянин отметил, что это позволит сбить волну сезонного гриппа, чтобы избежать осложнения ситуации с COVID.
Помимо этого, мэр столицы добавил, что в московские власти не будут дождаться стандартного режима и включат отопление раньше.
Ослабление ограничений
С июня в Москве начали поэтапно отменять введенные из-за пандемии запреты. С 1 августа с ограничением по заполняемости залов открылись театры, кинотеатры и концертные площадки, а с 4 сентября – в полном объеме, с соблюдением эпидемиологических требований, разрешили проводить конгрессы и выставки. При этом в общественном транспорте по-прежнему необходимо носить маски и перчатки.
В России выявили более миллиона больных COVID-19, жертвами болезни стали свыше 19 тысяч человек, более 895 тысяч человек выздоровели.
В Москве зафиксировали 274 тысячи случая заражения коронавирусной инфекцией, погибли более пяти тысяч человек, 234 тысячи человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.