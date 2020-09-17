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https://ria.ru/20200917/dispetchery-1577394310.html
В Кремле ответили на планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров
Россия в любом случае не будет выдавать Польше авиационных диспетчеров по делу о крушении польского правительственного самолета в Смоленске, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:07
2020-09-17T21:17
алексей кондратьев
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
дмитрий песков
катастрофа польского самолета под смоленском
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Россия в любом случае не будет выдавать Польше авиационных диспетчеров по делу о крушении польского правительственного самолета в Смоленске, заявил РИА Новости замглавы администрации Кремля, пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков отметил, что в Кремле к инициативе Польши арестовать диспечтеров относятся негативно.Инициатива ПольшиНациональная прокуратура Польши ходатайствует об аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный в 2010 году, во время крушения самолета с правительственной делегацией во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a>.Как сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, следственная группа ведомства подала в окружной суд Варшавы соответствующий запрос о временном аресте.Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров. "Речь идет о диспетчерах Павле П., Викторе Р. и Николае К.", — сказала собеседница агентства. Фамилии фигурантов дел не называются в соответствии с польским законодательством.Документ, поданный в суд, — первый шаг к выдаче международного ордера на арест. Если ходатайство будет удовлетворено, то органы смогут принять меры по задержанию диспетчеров.Виноваты польские пилотыЧлен Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a> заявил, что экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолета Качиньского показали вину польских пилотов.По словам сенатора, "они не оспорены судом и не имеют обратной силы".Всплеск конспирологичеких фантазийЧлен комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a> считает, что намерение Польши арестовать российских авиадиспетчеров напрямую связано с событиями в Белоруссии.По ее словам, до последнего времени обвинения Москвы в гибели Качиньского были исключительно локальной польской историей, с помощью которой националистическая партия "Право и справедливость" сводила счеты со своими оппонентами".В тот период, пояснила она, "за пределами круга русофобов эти обвинения мало кто воспринимал всерьез даже в самой Польше в силу их очевидно бредового характера".Катастрофа польского лайнераПольский президентский самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате погибли 96 человек.Как установил Следственный комитет России, крушение произошло из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеорологические условия. На высоте одиннадцати метров лайнер столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и самолет закружило. Спустя несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.Польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипаж допустил ошибку, но отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность смоленского аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали и инициировали повторное расследование.В 2011 году <a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> обнародовал окончательный отчет об итогах технического расследования. Ведомство установило, что непосредственной причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. В качестве системных причинам указаны недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа самолета.
https://radiosputnik.ria.ru/20200917/tu-1577370594.html
https://ria.ru/20200917/vydacha-1577369540.html
https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577368181.html
Вот из-за этого теперь Польша не будет выдавать России уголовников сбежавших в Польшу так же как и Украина перестала выдавать преступников сбежавших в Украину
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... да, было б кому выдавать. Нашлись тоже ... )))
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алексей кондратьев, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, дмитрий песков, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире

В Кремле ответили на планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров

16:07 17.09.2020 (обновлено: 21:17 17.09.2020)
10659
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкХранение вещдоков по делу о крушении самолета президента Польши в Смоленске
Хранение вещдоков по делу о крушении самолета президента Польши в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия в любом случае не будет выдавать Польше авиационных диспетчеров по делу о крушении польского правительственного самолета в Смоленске, заявил РИА Новости замглавы администрации Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это невозможно по нашему законодательству", — пояснил он.
Место падения польского самолета Ту-154 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 10:37Сказано в эфире
"Пошло прахом". Эксперт о требовании Польши по делу о катастрофе Ту-154Польша требует ареста российских диспетчеров, работавших в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М под Смоленском в 2010 году. В эфире радио Sputnik эти требования прокомментировал эксперт Юрий Борисенок.
Песков отметил, что в Кремле к инициативе Польши арестовать диспечтеров относятся негативно.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы обращения со стороны Варшавы, нам об этом пока не известно", — сказал он.

Инициатива Польши

Национальная прокуратура Польши ходатайствует об аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный в 2010 году, во время крушения самолета с правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским.
Как сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, следственная группа ведомства подала в окружной суд Варшавы соответствующий запрос о временном аресте.
Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров. "Речь идет о диспетчерах Павле П., Викторе Р. и Николае К.", — сказала собеседница агентства. Фамилии фигурантов дел не называются в соответствии с польским законодательством.
Документ, поданный в суд, — первый шаг к выдаче международного ордера на арест. Если ходатайство будет удовлетворено, то органы смогут принять меры по задержанию диспетчеров.
"Обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", — подчеркнула Бялик.
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Виноваты польские пилоты

Член Совета Федерации Алексей Кондратьев заявил, что экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолета Качиньского показали вину польских пилотов.
"Все экспертные заключения в рамках расследования с привлечением международных авиаспециалистов показали вину пилотов польского президентского борта", — пояснил он.
По словам сенатора, "они не оспорены судом и не имеют обратной силы".
"Россия своих граждан на глумление полякам не выдаст", — подчеркнул Кондратьев.

Всплеск конспирологичеких фантазий

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что намерение Польши арестовать российских авиадиспетчеров напрямую связано с событиями в Белоруссии.
По ее словам, до последнего времени обвинения Москвы в гибели Качиньского были исключительно локальной польской историей, с помощью которой националистическая партия "Право и справедливость" сводила счеты со своими оппонентами".
В тот период, пояснила она, "за пределами круга русофобов эти обвинения мало кто воспринимал всерьез даже в самой Польше в силу их очевидно бредового характера".

"Новый всплеск конспирологических фантазий польских властей напрямую связан с событиями в Белоруссии, которую они очень хотят прибрать к рукам и наполовину считают своей колонией", — добавила депутат в беседе с РИА Новости.

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Катастрофа польского лайнера

Польский президентский самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате погибли 96 человек.
Как установил Следственный комитет России, крушение произошло из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеорологические условия. На высоте одиннадцати метров лайнер столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и самолет закружило. Спустя несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.
Польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипаж допустил ошибку, но отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность смоленского аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали и инициировали повторное расследование.
В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет об итогах технического расследования. Ведомство установило, что непосредственной причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. В качестве системных причинам указаны недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа самолета.
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Обсудить 12
Алексей КондратьевТу-154Межгосударственный авиационный комитетДмитрий ПесковКатастрофа польского самолета под СмоленскомВ мире
Популярные комментарии
Вот из-за этого теперь Польша не будет выдавать России уголовников сбежавших в Польшу так же как и Украина перестала выдавать преступников сбежавших в Украину
17 сентября, 16:39
Dungeon KeeperDungeon Keeper
61011276
... да, было б кому выдавать. Нашлись тоже ... )))
17 сентября, 16:33
Василий Иванович ЧапаевВасилий Иванович Чапаев
5841005
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