https://ria.ru/20200917/dispetchery-1577394310.html

В Кремле ответили на планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров

Россия в любом случае не будет выдавать Польше авиационных диспетчеров по делу о крушении польского правительственного самолета в Смоленске, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:07

2020-09-17T16:07

2020-09-17T21:17

алексей кондратьев

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

дмитрий песков

катастрофа польского самолета под смоленском

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong>Россия в любом случае не будет выдавать Польше авиационных диспетчеров по делу о крушении польского правительственного самолета в Смоленске, заявил РИА Новости замглавы администрации Кремля, пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Песков отметил, что в Кремле к инициативе Польши арестовать диспечтеров относятся негативно.Инициатива ПольшиНациональная прокуратура Польши ходатайствует об аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный в 2010 году, во время крушения самолета с правительственной делегацией во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Лехом Качиньским</a>.Как сообщила пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик, следственная группа ведомства подала в окружной суд Варшавы соответствующий запрос о временном аресте.Бялик сообщила РИА Новости имена авиадиспетчеров. "Речь идет о диспетчерах Павле П., Викторе Р. и Николае К.", — сказала собеседница агентства. Фамилии фигурантов дел не называются в соответствии с польским законодательством.Документ, поданный в суд, — первый шаг к выдаче международного ордера на арест. Если ходатайство будет удовлетворено, то органы смогут принять меры по задержанию диспетчеров.Виноваты польские пилотыЧлен Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a> заявил, что экспертные заключения в рамках расследования авиакатастрофы с крушением самолета Качиньского показали вину польских пилотов.По словам сенатора, "они не оспорены судом и не имеют обратной силы".Всплеск конспирологичеких фантазийЧлен комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a> считает, что намерение Польши арестовать российских авиадиспетчеров напрямую связано с событиями в Белоруссии.По ее словам, до последнего времени обвинения Москвы в гибели Качиньского были исключительно локальной польской историей, с помощью которой националистическая партия "Право и справедливость" сводила счеты со своими оппонентами".В тот период, пояснила она, "за пределами круга русофобов эти обвинения мало кто воспринимал всерьез даже в самой Польше в силу их очевидно бредового характера".Катастрофа польского лайнераПольский президентский самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. В результате погибли 96 человек.Как установил Следственный комитет России, крушение произошло из-за совокупности факторов, среди которых ошибка экипажа и трудные метеорологические условия. На высоте одиннадцати метров лайнер столкнулся с деревом, после чего у него оторвалась часть крыла и самолет закружило. Спустя несколько секунд он упал на землю в перевернутом положении.Польская комиссия по расследованию авиакатастроф признала, что экипаж допустил ошибку, но отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность смоленского аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали и инициировали повторное расследование.В 2011 году <a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> обнародовал окончательный отчет об итогах технического расследования. Ведомство установило, что непосредственной причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. В качестве системных причинам указаны недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа самолета.

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/tu-1577370594.html

https://ria.ru/20200917/vydacha-1577369540.html

https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577368181.html

Dungeon Keeper Вот из-за этого теперь Польша не будет выдавать России уголовников сбежавших в Польшу так же как и Украина перестала выдавать преступников сбежавших в Украину 96

Василий Иванович Чапаев ... да, было б кому выдавать. Нашлись тоже ... ))) 68

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей кондратьев, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, дмитрий песков, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире