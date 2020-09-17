https://ria.ru/20200917/dispetcher-1577406224.html

Польша намерена подключить третьи стороны к поиску российских диспетчеров

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что надеется на преследование российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:38

2020-09-17T18:38

2020-09-17T18:38

россия

збигнев зебро

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

польша

катастрофа польского самолета под смоленском

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор, министр юстиции Польши <a href="http://ria.ru/person_Zbignev_Zebro/" target="_blank" data-auto="true">Збигнев Зебро</a> заявил, что надеется на преследование российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе третьими странами, когда россиян объявят в международный розыск.Ранее генеральная прокуратура Польши обратилась в суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. Позже пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что Россия в любом случае не выдаст <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> авиадиспетчеров по делу Качиньского, так как это противоречит российскому законодательству."Будет выдан ордер на розыск. Прокуроры будут пользоваться всеми юридическими инструментами. Можно надеяться на то, что если такой гражданин России пересечет границу и попадет в страну, которая уважает основы международного права, то прокуратура (Польши) найдет возможность, чтобы предъявить обвинения такому подозреваемому", - сказал Зебро.Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы выдвигает различные версии случившегося, одна из которых – умышленные действия российских диспетчеров.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет.В МИД РФ неоднократно называли польское повторное расследование политически ангажированным.

https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577395089.html

https://ria.ru/20200801/1575244994.html

Владимир Белогорский Что-то поляки о себе шибко много возомнили. Огребут по полной. 26

alnoor1953 России, в порядке помощи батьке, пора отловить дюжину-другую польских диверсантов в западных областях Белоруссии. 26

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россия

польша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, збигнев зебро, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, польша, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире