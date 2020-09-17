https://ria.ru/20200917/dezinfektsiya-1577364180.html
Роспотребнадзор рассказал, как использовать дезинфицирующие средства
Роспотребнадзор не рекомендует смешивать дезинфицирующие средства, которые используются в быту, перед их применением необходимо внимательно изучить этикетку,... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T06:33
2020-09-17T06:33
2020-09-17T09:10
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> не рекомендует смешивать дезинфицирующие средства, которые используются в быту, перед их применением необходимо внимательно изучить этикетку, чтобы не нарушать правила использования, а также защитить кожу и глаза от попадания "химии", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Прежде всего, необходимо читать информацию на этикетке, следует изучить химический состав, назначение, условия применения и меры предосторожности, уточнили в пресс-службе.Категорически не рекомендуется смешивать бытовые средства разного состава, так как взаимодействие химических веществ может вызвать нежелательные и даже опасные химические реакции, пояснили в пресс-службе.Средства, содержащие спирт, нельзя использовать вблизи огня или включённых электроприборов, так как они пожароопасны, а фенолы и альдегиды использовать в быту нельзя совсем, подчеркнули в пресс-службе.При использовании бытовых средств следует надевать перчатки, чтобы избежать попадания его на кожу, а также беречь глаза, так как химия может попасть в организм через слизистые оболочки при испарении с поверхностей, при разбрызгивании или при соприкосновении с загрязненными руками, добавили в Роспотребнадзоре."Используйте нелетучие соединения. Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и так далее), может оказывать влияние через органы дыхания. Для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения", — отметили в Роспотребнадзоре.Если для мытья посуду используются дезинфицирующие средства, то промывать посуду под проточной водой необходимо не менее того времени, которое указано на этикетке средства, советуют в ведомстве.
https://ria.ru/20200727/1574962192.html
https://ria.ru/20200331/1569389853.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор
не рекомендует смешивать дезинфицирующие средства, которые используются в быту, перед их применением необходимо внимательно изучить этикетку, чтобы не нарушать правила использования, а также защитить кожу и глаза от попадания "химии", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Использование дезинфицирующих средств позволяет гражданам защитить себя от различных инфекций, передающихся контактным и воздушно-капельным путями. Роспотребнадзор напоминает, что для того чтобы сохранить трудоспособность и здоровье, необходимо соблюдать правила использования средств бытовой химии", — говорится в сообщении.
Прежде всего, необходимо читать информацию на этикетке, следует изучить химический состав, назначение, условия применения и меры предосторожности, уточнили в пресс-службе.
Категорически не рекомендуется смешивать бытовые средства разного состава, так как взаимодействие химических веществ может вызвать нежелательные и даже опасные химические реакции, пояснили в пресс-службе.
"Если в быту смешать пищевую соду и девятипроцентный уксус, то получается известная реакция щелочи с кислотой при приготовлении теста. Но если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то реакции будет столь бурной, что при попадании брызг в глаза можно лишиться зрения", — предупредили в ведомстве.
Средства, содержащие спирт, нельзя использовать вблизи огня или включённых электроприборов, так как они пожароопасны, а фенолы и альдегиды использовать в быту нельзя совсем, подчеркнули в пресс-службе.
При использовании бытовых средств следует надевать перчатки, чтобы избежать попадания его на кожу, а также беречь глаза, так как химия может попасть в организм через слизистые оболочки при испарении с поверхностей, при разбрызгивании или при соприкосновении с загрязненными руками, добавили в Роспотребнадзоре.
"Используйте нелетучие соединения. Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и так далее), может оказывать влияние через органы дыхания. Для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения", — отметили в Роспотребнадзоре.
Если для мытья посуду используются дезинфицирующие средства, то промывать посуду под проточной водой необходимо не менее того времени, которое указано на этикетке средства, советуют в ведомстве.