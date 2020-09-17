https://ria.ru/20200917/dezinfektsiya-1577364180.html

Роспотребнадзор рассказал, как использовать дезинфицирующие средства

Роспотребнадзор не рекомендует смешивать дезинфицирующие средства, которые используются в быту, перед их применением необходимо внимательно изучить этикетку,... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T06:33

2020-09-17T06:33

2020-09-17T09:10

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> не рекомендует смешивать дезинфицирующие средства, которые используются в быту, перед их применением необходимо внимательно изучить этикетку, чтобы не нарушать правила использования, а также защитить кожу и глаза от попадания "химии", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Прежде всего, необходимо читать информацию на этикетке, следует изучить химический состав, назначение, условия применения и меры предосторожности, уточнили в пресс-службе.Категорически не рекомендуется смешивать бытовые средства разного состава, так как взаимодействие химических веществ может вызвать нежелательные и даже опасные химические реакции, пояснили в пресс-службе.Средства, содержащие спирт, нельзя использовать вблизи огня или включённых электроприборов, так как они пожароопасны, а фенолы и альдегиды использовать в быту нельзя совсем, подчеркнули в пресс-службе.При использовании бытовых средств следует надевать перчатки, чтобы избежать попадания его на кожу, а также беречь глаза, так как химия может попасть в организм через слизистые оболочки при испарении с поверхностей, при разбрызгивании или при соприкосновении с загрязненными руками, добавили в Роспотребнадзоре."Используйте нелетучие соединения. Любое дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, мебель, санитарно-техническое оборудование и так далее), может оказывать влияние через органы дыхания. Для использования в быту рекомендуются нелетучие соединения", — отметили в Роспотребнадзоре.Если для мытья посуду используются дезинфицирующие средства, то промывать посуду под проточной водой необходимо не менее того времени, которое указано на этикетке средства, советуют в ведомстве.

https://ria.ru/20200727/1574962192.html

https://ria.ru/20200331/1569389853.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество