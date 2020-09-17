https://ria.ru/20200917/dakota-1577378575.html

Певицу Дакоту затравили за фото на отдыхе в Турции

Рита Дакота вызвала шквал негативных комментариев, опубликовав в Instagram фото с возлюбленным на отдыхе. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:35

2020-09-17T12:35

2020-09-17T12:41

рита дакота

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570214573_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_715406f63b72faa9866dc8bc7cbc630e.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_rita-dakota/" target="_blank" data-auto="true">Рита Дакота</a> вызвала шквал негативных комментариев, опубликовав в <a href="https://www.instagram.com/ritadakota/" target="_blank">Instagram</a> фото с возлюбленным на отдыхе.Исполнительница отправилась в спонтанный отпуск в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, чем поделилась с подписчиками, отметив, что оставила двухгодовалую дочь Мию на три дня с бабушкой. "Мы такие счастливые!! Просто три дня без работы, ребенка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай!!!" — подписала публикацию Дакота. Подписчики возмутились поведением девушки и выразили мнение, что она относится к своему ребенку "легкомысленно". "После этого отвращение к вам. Видимо для вас ребенок — работа, от которой нужно отдыхать, при учете того, что вы и так много времени по работе находитесь не с дочкой рядом. Или ребенок для вас просто пиар", — написала podarki72ru. "Ребенка сравнить с самыми напряжными делами? Эхххх, так себе расклад…" — прокомментировала v.shemanova. "Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней. Дома бы посидела, только вирус везде разносит, скольких уже могла заразить", — отметила svetlana_v.19."А как же Вы без телефона 24/7, если все равно выкладываете пост?" — удивилась nataliazadneprianaia."Рит, ну а похудеть? Может на это время потратить?" — спросила rita.eglit83.Многие фанаты поддержали звезду пожеланиями хорошего отдыха и возмутились негативными комментариями под постом, посчитав, что любой человек имеет право на отдых.

https://ria.ru/20200810/1575599706.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рита дакота, шоу-бизнес