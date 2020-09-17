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Певицу Дакоту затравили за фото на отдыхе в Турции
Рита Дакота вызвала шквал негативных комментариев, опубликовав в Instagram фото с возлюбленным на отдыхе. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:35
2020-09-17T12:41
рита дакота
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_rita-dakota/" target="_blank" data-auto="true">Рита Дакота</a> вызвала шквал негативных комментариев, опубликовав в <a href="https://www.instagram.com/ritadakota/" target="_blank">Instagram</a> фото с возлюбленным на отдыхе.Исполнительница отправилась в спонтанный отпуск в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, чем поделилась с подписчиками, отметив, что оставила двухгодовалую дочь Мию на три дня с бабушкой. "Мы такие счастливые!! Просто три дня без работы, ребенка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай!!!" — подписала публикацию Дакота. Подписчики возмутились поведением девушки и выразили мнение, что она относится к своему ребенку "легкомысленно". "После этого отвращение к вам. Видимо для вас ребенок — работа, от которой нужно отдыхать, при учете того, что вы и так много времени по работе находитесь не с дочкой рядом. Или ребенок для вас просто пиар", — написала podarki72ru. "Ребенка сравнить с самыми напряжными делами? Эхххх, так себе расклад…" — прокомментировала v.shemanova. "Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней. Дома бы посидела, только вирус везде разносит, скольких уже могла заразить", — отметила svetlana_v.19."А как же Вы без телефона 24/7, если все равно выкладываете пост?" — удивилась nataliazadneprianaia."Рит, ну а похудеть? Может на это время потратить?" — спросила rita.eglit83.Многие фанаты поддержали звезду пожеланиями хорошего отдыха и возмутились негативными комментариями под постом, посчитав, что любой человек имеет право на отдых.
https://ria.ru/20200810/1575599706.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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рита дакота, шоу-бизнес

Певицу Дакоту затравили за фото на отдыхе в Турции

12:35 17.09.2020 (обновлено: 12:41 17.09.2020)
2556
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Рита Дакота
Певица Рита Дакота - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Рита Дакота вызвала шквал негативных комментариев, опубликовав в Instagram фото с возлюбленным на отдыхе.
Исполнительница отправилась в спонтанный отпуск в Турцию, чем поделилась с подписчиками, отметив, что оставила двухгодовалую дочь Мию на три дня с бабушкой. "Мы такие счастливые!! Просто три дня без работы, ребенка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай!!!" — подписала публикацию Дакота.
Подписчики возмутились поведением девушки и выразили мнение, что она относится к своему ребенку "легкомысленно".
"После этого отвращение к вам. Видимо для вас ребенок — работа, от которой нужно отдыхать, при учете того, что вы и так много времени по работе находитесь не с дочкой рядом. Или ребенок для вас просто пиар", — написала podarki72ru.
"Ребенка сравнить с самыми напряжными делами? Эхххх, так себе расклад…" — прокомментировала v.shemanova.
"Выздоровевший от коронавируса человек может распространять вирус до 90 дней. Дома бы посидела, только вирус везде разносит, скольких уже могла заразить", — отметила svetlana_v.19.
"А как же Вы без телефона 24/7, если все равно выкладываете пост?" — удивилась nataliazadneprianaia.
"Рит, ну а похудеть? Может на это время потратить?" — спросила rita.eglit83.
Многие фанаты поддержали звезду пожеланиями хорошего отдыха и возмутились негативными комментариями под постом, посчитав, что любой человек имеет право на отдых.
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