https://ria.ru/20200917/boepripasy-1577395947.html

Чехия опровергла данные о приезде белорусской машины на завод боеприпасов

Информация о приезде в Чехию грузовика из Белоруссии якобы на завод за боеприпасами для силовых структур этой страны не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:25

2020-09-17T16:25

2020-09-17T16:25

протесты в белоруссии

ян гамачек

мвд чехии

чехия

белоруссия

в мире

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<strong>ПРАГА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Информация о приезде в Чехию грузовика из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> якобы на завод за боеприпасами для силовых структур этой страны не соответствует действительности, сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии <a href="http://ria.ru/person_JAn_Gamachek/" target="_blank" data-auto="true">Ян Гамачек</a> со ссылкой на главу контрразведки республики.В среду Telegram-канал Nexta сообщил о приезде белорусского грузовика в чешскую фирму Zeveta в городе Бойковице на востоке страны, производящую различные виды боеприпасов.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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чехия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ян гамачек, мвд чехии, чехия, белоруссия, в мире