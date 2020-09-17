https://ria.ru/20200917/boepripasy-1577395947.html
Чехия опровергла данные о приезде белорусской машины на завод боеприпасов
Информация о приезде в Чехию грузовика из Белоруссии якобы на завод за боеприпасами для силовых структур этой страны не соответствует действительности, сообщил... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:25
2020-09-17T16:25
2020-09-17T16:25
протесты в белоруссии
ян гамачек
мвд чехии
чехия
белоруссия
в мире
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<strong>ПРАГА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Информация о приезде в Чехию грузовика из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> якобы на завод за боеприпасами для силовых структур этой страны не соответствует действительности, сообщил первый вице-премьер и глава МВД Чехии <a href="http://ria.ru/person_JAn_Gamachek/" target="_blank" data-auto="true">Ян Гамачек</a> со ссылкой на главу контрразведки республики.В среду Telegram-канал Nexta сообщил о приезде белорусского грузовика в чешскую фирму Zeveta в городе Бойковице на востоке страны, производящую различные виды боеприпасов.
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
3
чехия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ян гамачек, мвд чехии, чехия, белоруссия, в мире