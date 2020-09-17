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В Мьянме родились сиамские близнецы с общим телом и двумя головами
В одной из больниц столицы Мьянмы Нейпьидо родились сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя головами, сообщает в четверг на своей... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:12
2020-09-17T18:12
близнецы
мьянма
в мире
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<strong>БАНГКОК, 17 сен - РИА Новости.</strong> В одной из больниц столицы <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a> <a href="http://ria.ru/location_Nay_Pyi_Taw/" target="_blank" data-auto="true">Нейпьидо</a> родились сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя головами, сообщает в четверг на своей <a href="https://www.moi.gov.mm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-странице</a> министерство информации и общественных связей страны.Министерство публикует две фотографии, на которых четко видно, что у новорожденного мальчика очень широкая верхняя часть тела, широкие плечи и две головы при обычном количестве конечностей, как это бывает только у редчайшего типа сросшихся близнецов – дицефалов (двухголовых). В сообщении нет других подробностей о родившихся близнецах, названы только имена их отца и матери – У Тейн Тхаи и Ма Эй Санда Мьин, а также возраст матери – 29 лет.Самая известная в мире подобная пара близнецов-дицефалов – 30-летние американки Абигайль и Бриттани Хэнсел, родившиеся с "одним телом и двумя головами", а на самом деле имеющие на двоих две пары легких, два сердца, частично сросшиеся участки спинного мозга, два позвоночника (от копчика и выше), три почки, одну печень, сросшиеся кишечники и две головы, каждая из которых управляет одной из двух рук. Ноги у американских близнецов две, как и у родившихся в Мьянме мальчиков. Девушки сильно отличаются друг от друга по характеру. Они ведут нормальный образ жизни, обе получили высшее образование и работают учителями средней школы.Дицефалы – чрезвычайно редкое явление даже среди сиамских близнецов, одна пара которых рождается в одном случае из 200 – 500 тысяч. Исторически к настоящему времени известны только пять пар близнецов-дицефалов, включая родившихся в Мьянме мальчиков.
https://ria.ru/20200707/1574027911.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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близнецы, мьянма, в мире

В Мьянме родились сиамские близнецы с общим телом и двумя головами

18:12 17.09.2020
2944
© AFP 2020 / Thet Aung Столица Мьянмы Нейпьидо
Столица Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© AFP 2020 / Thet Aung
Столица Мьянмы Нейпьидо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 17 сен - РИА Новости. В одной из больниц столицы Мьянмы Нейпьидо родились сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя головами, сообщает в четверг на своей интернет-странице министерство информации и общественных связей страны.
Министерство публикует две фотографии, на которых четко видно, что у новорожденного мальчика очень широкая верхняя часть тела, широкие плечи и две головы при обычном количестве конечностей, как это бывает только у редчайшего типа сросшихся близнецов – дицефалов (двухголовых). В сообщении нет других подробностей о родившихся близнецах, названы только имена их отца и матери – У Тейн Тхаи и Ма Эй Санда Мьин, а также возраст матери – 29 лет.

အဆိုပါ ကလေးငယ်မှာ ကိုယ်လေးချိန် ၂ ဒသမ ၅ ကီလိုဂရမ်ရှိ၍ စအိုပေါက်တစ်ခုနင့် ကျန်ရှိသော ကိုယ် အင်္ဂါများသည်...

Опубликовано The Myanmar Times Четверг, 17 сентября 2020 г.
Самая известная в мире подобная пара близнецов-дицефалов – 30-летние американки Абигайль и Бриттани Хэнсел, родившиеся с "одним телом и двумя головами", а на самом деле имеющие на двоих две пары легких, два сердца, частично сросшиеся участки спинного мозга, два позвоночника (от копчика и выше), три почки, одну печень, сросшиеся кишечники и две головы, каждая из которых управляет одной из двух рук. Ноги у американских близнецов две, как и у родившихся в Мьянме мальчиков. Девушки сильно отличаются друг от друга по характеру. Они ведут нормальный образ жизни, обе получили высшее образование и работают учителями средней школы.
Дицефалы – чрезвычайно редкое явление даже среди сиамских близнецов, одна пара которых рождается в одном случае из 200 – 500 тысяч. Исторически к настоящему времени известны только пять пар близнецов-дицефалов, включая родившихся в Мьянме мальчиков.
Мама с разделенными сиамскими близнецами Эрвиной и Префиной в детской больнице Бамбино Джезу в Риме. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Итальянские врачи разделили сросшихся черепами сиамских близнецов
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близнецыМьянмаВ мире
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