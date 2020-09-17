https://ria.ru/20200917/bliznetsy-1577402502.html

В Мьянме родились сиамские близнецы с общим телом и двумя головами

В одной из больниц столицы Мьянмы Нейпьидо родились сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя головами, сообщает в четверг на своей... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:12

2020-09-17T18:12

2020-09-17T18:12

близнецы

мьянма

в мире

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<strong>БАНГКОК, 17 сен - РИА Новости.</strong> В одной из больниц столицы <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a> <a href="http://ria.ru/location_Nay_Pyi_Taw/" target="_blank" data-auto="true">Нейпьидо</a> родились сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя головами, сообщает в четверг на своей <a href="https://www.moi.gov.mm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">интернет-странице</a> министерство информации и общественных связей страны.Министерство публикует две фотографии, на которых четко видно, что у новорожденного мальчика очень широкая верхняя часть тела, широкие плечи и две головы при обычном количестве конечностей, как это бывает только у редчайшего типа сросшихся близнецов – дицефалов (двухголовых). В сообщении нет других подробностей о родившихся близнецах, названы только имена их отца и матери – У Тейн Тхаи и Ма Эй Санда Мьин, а также возраст матери – 29 лет.Самая известная в мире подобная пара близнецов-дицефалов – 30-летние американки Абигайль и Бриттани Хэнсел, родившиеся с "одним телом и двумя головами", а на самом деле имеющие на двоих две пары легких, два сердца, частично сросшиеся участки спинного мозга, два позвоночника (от копчика и выше), три почки, одну печень, сросшиеся кишечники и две головы, каждая из которых управляет одной из двух рук. Ноги у американских близнецов две, как и у родившихся в Мьянме мальчиков. Девушки сильно отличаются друг от друга по характеру. Они ведут нормальный образ жизни, обе получили высшее образование и работают учителями средней школы.Дицефалы – чрезвычайно редкое явление даже среди сиамских близнецов, одна пара которых рождается в одном случае из 200 – 500 тысяч. Исторически к настоящему времени известны только пять пар близнецов-дицефалов, включая родившихся в Мьянме мальчиков.

https://ria.ru/20200707/1574027911.html

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мьянма

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

близнецы, мьянма, в мире