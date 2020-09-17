https://ria.ru/20200917/bezopasnost-1577282902.html

Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом

Эксперты рассказали, как позаботиться о своей безопасности, путешествуя за рубежом, сообщает Express. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T02:25

2020-09-17T02:25

2020-09-17T03:19

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, как позаботиться о своей безопасности, путешествуя за рубежом, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1334407/holidays-how-to-travel-safe-abroad-holiday-tips-for-staying-safe-new-country" target="_blank">сообщает</a> Express.Туристы – легкая мишень для мошенников – часто не знают территорию и правила, не говорят на местном языке. Но соблюдение нескольких правил с высокой вероятностью позволит избежать неприятных ситуация на отдыхе.<strong>Купите страховку.</strong> Это самый важный совет, говорят аналитики. Медстраховка позволит получить лечение в случае болезни или травмы, другие программы — компенсируют убытки, если отменят тур или рейс.<strong>Не показывайте ценные вещи. </strong>Часы, дорогие украшения, гаджеты могут привлечь внимание грабителей. Даже обычная фотокамера может сделать отдыхающего мишенью для злоумышленников. Так что, лучше брать в тур функциональные, но недорогие предметы.<strong>Избегайте неблагополучных районов.</strong> Темные переулки, автобусные или железнодорожные станции в ночное время могут быть местом обитания опасных персон. Выбирайте для встреч и прогулок оживленные улицы и не бойтесь просить помощи в случае необходимости.<strong>Соблюдайте дресс-код.</strong> Не носите вещи, выдающие в вас туриста, например футболки с именами или фотокамеры на ремешке на шее. В странах, где это не принято, не носите слишком открытую одежду.<strong>Не расслабляйтесь!</strong> Часто мошенники пользуются несобранностью туристов. Не позволяйте вас отвлекать. Изучите в интернете способы обмана и не поддавайтесь. А еще — всегда застегивайте молнии на карманах и сумках и присматривайте за вещами.<strong>Не провоцируйте воров. </strong>Запирайте окна и двери, где бы вы не находились. И ценные вещи храните в сейфе.<strong>Изучите район, где бронируете отель или апартаменты.</strong> Заранее выясните, где расположен полицейский участок, банки, магазины, остановки транспорта и запишите себе телефон посольства.<strong>Заранее внесите в телефон номера местных экстренных служб, их адреса и электронную почту. </strong>Запишите их на бумагу, это поможет, если смартфон будет украден или разрядится аккумулятор.<strong>Держите паспорт и карты под рукой – не в багаже. </strong>Это позволит не застрять в чужой стране, даже если ваш чемодан потеряют.<strong>Избегайте оплаты наличными, пользуйтесь банковской картой.</strong> В большинстве стран можно заплатить картой, немного кэша понадобится лишь для расчетов в такси и чаевых. При этом купюры легко украсть, а карту при ограблении можно быстро заблокировать и сберечь средства.

https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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