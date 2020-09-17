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https://ria.ru/20200917/bezopasnost-1577282902.html
Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
Эксперты рассказали, как позаботиться о своей безопасности, путешествуя за рубежом, сообщает Express. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T02:25
2020-09-17T03:19
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали, как позаботиться о своей безопасности, путешествуя за рубежом, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1334407/holidays-how-to-travel-safe-abroad-holiday-tips-for-staying-safe-new-country" target="_blank">сообщает</a> Express.Туристы – легкая мишень для мошенников – часто не знают территорию и правила, не говорят на местном языке. Но соблюдение нескольких правил с высокой вероятностью позволит избежать неприятных ситуация на отдыхе.<strong>Купите страховку.</strong> Это самый важный совет, говорят аналитики. Медстраховка позволит получить лечение в случае болезни или травмы, другие программы — компенсируют убытки, если отменят тур или рейс.<strong>Не показывайте ценные вещи. </strong>Часы, дорогие украшения, гаджеты могут привлечь внимание грабителей. Даже обычная фотокамера может сделать отдыхающего мишенью для злоумышленников. Так что, лучше брать в тур функциональные, но недорогие предметы.<strong>Избегайте неблагополучных районов.</strong> Темные переулки, автобусные или железнодорожные станции в ночное время могут быть местом обитания опасных персон. Выбирайте для встреч и прогулок оживленные улицы и не бойтесь просить помощи в случае необходимости.<strong>Соблюдайте дресс-код.</strong> Не носите вещи, выдающие в вас туриста, например футболки с именами или фотокамеры на ремешке на шее. В странах, где это не принято, не носите слишком открытую одежду.<strong>Не расслабляйтесь!</strong> Часто мошенники пользуются несобранностью туристов. Не позволяйте вас отвлекать. Изучите в интернете способы обмана и не поддавайтесь. А еще — всегда застегивайте молнии на карманах и сумках и присматривайте за вещами.<strong>Не провоцируйте воров. </strong>Запирайте окна и двери, где бы вы не находились. И ценные вещи храните в сейфе.<strong>Изучите район, где бронируете отель или апартаменты.</strong> Заранее выясните, где расположен полицейский участок, банки, магазины, остановки транспорта и запишите себе телефон посольства.<strong>Заранее внесите в телефон номера местных экстренных служб, их адреса и электронную почту. </strong>Запишите их на бумагу, это поможет, если смартфон будет украден или разрядится аккумулятор.<strong>Держите паспорт и карты под рукой – не в багаже. </strong>Это позволит не застрять в чужой стране, даже если ваш чемодан потеряют.<strong>Избегайте оплаты наличными, пользуйтесь банковской картой.</strong> В большинстве стран можно заплатить картой, немного кэша понадобится лишь для расчетов в такси и чаевых. При этом купюры легко украсть, а карту при ограблении можно быстро заблокировать и сберечь средства.
https://ria.ru/20200901/turisty-1576547289.html
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
https://ria.ru/20200906/italiya-1576523553.html
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Новости
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туристы, туризм, новости - туризм

Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом

02:25 17.09.2020 (обновлено: 03:19 17.09.2020)
677
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneЛюди в защитных масках около фонтана Треви в Риме
Люди в защитных масках около фонтана Треви в Риме - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Эксперты рассказали, как позаботиться о своей безопасности, путешествуя за рубежом, сообщает Express.
Туристы – легкая мишень для мошенников – часто не знают территорию и правила, не говорят на местном языке. Но соблюдение нескольких правил с высокой вероятностью позволит избежать неприятных ситуация на отдыхе.
Купите страховку. Это самый важный совет, говорят аналитики. Медстраховка позволит получить лечение в случае болезни или травмы, другие программы — компенсируют убытки, если отменят тур или рейс.
Не показывайте ценные вещи. Часы, дорогие украшения, гаджеты могут привлечь внимание грабителей. Даже обычная фотокамера может сделать отдыхающего мишенью для злоумышленников. Так что, лучше брать в тур функциональные, но недорогие предметы.
Избегайте неблагополучных районов. Темные переулки, автобусные или железнодорожные станции в ночное время могут быть местом обитания опасных персон. Выбирайте для встреч и прогулок оживленные улицы и не бойтесь просить помощи в случае необходимости.
Соблюдайте дресс-код. Не носите вещи, выдающие в вас туриста, например футболки с именами или фотокамеры на ремешке на шее. В странах, где это не принято, не носите слишком открытую одежду.
Не расслабляйтесь! Часто мошенники пользуются несобранностью туристов. Не позволяйте вас отвлекать. Изучите в интернете способы обмана и не поддавайтесь. А еще — всегда застегивайте молнии на карманах и сумках и присматривайте за вещами.
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Не провоцируйте воров. Запирайте окна и двери, где бы вы не находились. И ценные вещи храните в сейфе.
Изучите район, где бронируете отель или апартаменты. Заранее выясните, где расположен полицейский участок, банки, магазины, остановки транспорта и запишите себе телефон посольства.
Заранее внесите в телефон номера местных экстренных служб, их адреса и электронную почту. Запишите их на бумагу, это поможет, если смартфон будет украден или разрядится аккумулятор.
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Держите паспорт и карты под рукой – не в багаже. Это позволит не застрять в чужой стране, даже если ваш чемодан потеряют.
Избегайте оплаты наличными, пользуйтесь банковской картой. В большинстве стран можно заплатить картой, немного кэша понадобится лишь для расчетов в такси и чаевых. При этом купюры легко украсть, а карту при ограблении можно быстро заблокировать и сберечь средства.
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