В Совфеде назвали цель организаторов беспорядков в Белоруссии
Акции протеста в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Организаторы попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии на волне протестных настроений в республике пытались всколыхнуть российскую оппозицию, они работают с прицелом на выборы в Госдуму-2021, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Была попытка на волне протестных настроений в Белоруссии "всколыхнуть" наши оппозиционные круги", - сказал парламентарий в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
"Уже звучали голоса – смотрите, нужно делать, как в Белоруссии", - привел пример он.
По словам Климова, не следует думать, что все само рассосется. "Люди работают серьезные, с прицелом на 2021 год, когда пройдут выборы в Госдуму. Мы должны быть готовы к этому", - заключил он.
Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Светлана Тихановская, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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