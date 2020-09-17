https://ria.ru/20200917/besporyadki-1577376321.html

В Совфеде назвали цель организаторов беспорядков в Белоруссии

Организаторы попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии на волне протестных настроений в республике пытались всколыхнуть российскую оппозицию, они... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:05

2020-09-17T12:05

2020-09-17T12:05

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

госдума рф

андрей климов

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Организаторы попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии на волне протестных настроений в республике пытались всколыхнуть российскую оппозицию, они работают с прицелом на выборы в Госдуму-2021, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.По словам Климова, не следует думать, что все само рассосется. "Люди работают серьезные, с прицелом на 2021 год, когда пройдут выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>. Мы должны быть готовы к этому", - заключил он.Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, Литву и Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/protesty-1577367702.html

https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328563.html

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белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, андрей климов, белоруссия, сша, в мире