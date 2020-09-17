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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/besporyadki-1577376321.html
В Совфеде назвали цель организаторов беспорядков в Белоруссии
Организаторы попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии на волне протестных настроений в республике пытались всколыхнуть российскую оппозицию, они... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:05
2020-09-17T12:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
госдума рф
андрей климов
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Организаторы попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии на волне протестных настроений в республике пытались всколыхнуть российскую оппозицию, они работают с прицелом на выборы в Госдуму-2021, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klimov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Климов</a>.По словам Климова, не следует думать, что все само рассосется. "Люди работают серьезные, с прицелом на 2021 год, когда пройдут выборы в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>. Мы должны быть готовы к этому", - заключил он.Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a>, Литву и Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/protesty-1577367702.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328563.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, госдума рф, андрей климов, белоруссия, сша, в мире

В Совфеде назвали цель организаторов беспорядков в Белоруссии

12:05 17.09.2020
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© РИА Новости / Антон Мотолько / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Антон Мотолько
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Акции протеста в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Организаторы попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии на волне протестных настроений в республике пытались всколыхнуть российскую оппозицию, они работают с прицелом на выборы в Госдуму-2021, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Была попытка на волне протестных настроений в Белоруссии "всколыхнуть" наши оппозиционные круги", - сказал парламентарий в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 09:43Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков
"Уже звучали голоса – смотрите, нужно делать, как в Белоруссии", - привел пример он.
По словам Климова, не следует думать, что все само рассосется. "Люди работают серьезные, с прицелом на 2021 год, когда пройдут выборы в Госдуму. Мы должны быть готовы к этому", - заключил он.
Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Светлана Тихановская, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, глава государства называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Минске. Стоп кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 16:01
Лукашенко заявил о появлении радикального крыла протестующих
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГосдума РФАндрей КлимовБелоруссияСШАВ мире
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