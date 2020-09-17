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Жена музыканта Бесфамильного объяснила селфи с его трупом
Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного Екатерина Киттель объяснила, зачем сфотографировалась на фоне мертвого мужа. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:20
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россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного Екатерина Киттель объяснила, зачем сфотографировалась на фоне мертвого мужа."Я сделала это, потому что это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек, мы в браке были шесть лет. Он поступил бы так же", — пояснила вдова <a href="https://www.kp.ru/daily/217183/4288686/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>. По ее словам, они с супругом часто обсуждали тему смерти, и он был согласен на "посмертное селфи". Павла Бесфамильного не стало 9 сентября. По предварительным данным, смерть наступила от от анафилактического шока.Вдова опубликовала селфи с мертвым мужем в соцсетях, сообщив, что "лучший и близкий человек отправился в Вальгаллу". После этого ей пришло не мало угроз с оскорблениями, самое безобидное из которых: "Гори в аду". Однако, по словам Екатерины, она не обращает на них внимания.
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россия
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60
россия, происшествия

Жена музыканта Бесфамильного объяснила селфи с его трупом

14:20 17.09.2020 (обновлено: 14:28 17.09.2020)
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© Фото : Страница Катерины Китель в сети VkontakteМузыкант Павел Бесфамильный с женой Катериной Киттель
Музыкант Павел Бесфамильный с женой Катериной Киттель - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Страница Катерины Китель в сети Vkontakte
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного Екатерина Киттель объяснила, зачем сфотографировалась на фоне мертвого мужа.
"Я сделала это, потому что это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек, мы в браке были шесть лет. Он поступил бы так же", — пояснила вдова "Комсомольской правде".
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По ее словам, они с супругом часто обсуждали тему смерти, и он был согласен на "посмертное селфи".

"У нас даже свадьба была в готическом стиле. Он был смертью, а я войной. Это два ярких символа. Конца жизни и конца мира", — добавила она.

Павла Бесфамильного не стало 9 сентября. По предварительным данным, смерть наступила от от анафилактического шока.
Вдова опубликовала селфи с мертвым мужем в соцсетях, сообщив, что "лучший и близкий человек отправился в Вальгаллу". После этого ей пришло не мало угроз с оскорблениями, самое безобидное из которых: "Гори в аду". Однако, по словам Екатерины, она не обращает на них внимания.
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РоссияПроисшествия
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