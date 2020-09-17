https://ria.ru/20200917/besfamilnyy-1577385721.html

Жена музыканта Бесфамильного объяснила селфи с его трупом

Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного Екатерина Киттель объяснила, зачем сфотографировалась на фоне мертвого мужа. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:20

2020-09-17T14:20

2020-09-17T14:28

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577386797_0:90:1632:1008_1400x0_80_0_0_01b4476be53fd89dac443a24d94d067a.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Жена петербургского музыканта Павла Бесфамильного Екатерина Киттель объяснила, зачем сфотографировалась на фоне мертвого мужа."Я сделала это, потому что это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек, мы в браке были шесть лет. Он поступил бы так же", — пояснила вдова <a href="https://www.kp.ru/daily/217183/4288686/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a>. По ее словам, они с супругом часто обсуждали тему смерти, и он был согласен на "посмертное селфи". Павла Бесфамильного не стало 9 сентября. По предварительным данным, смерть наступила от от анафилактического шока.Вдова опубликовала селфи с мертвым мужем в соцсетях, сообщив, что "лучший и близкий человек отправился в Вальгаллу". После этого ей пришло не мало угроз с оскорблениями, самое безобидное из которых: "Гори в аду". Однако, по словам Екатерины, она не обращает на них внимания.

https://ria.ru/20200826/kartrayt-1576347639.html

4

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия