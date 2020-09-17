https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577413218.html
Лукашенко заявил, что в Белоруссии решается судьба Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время в республике, по сути, решается судьба всей Европы, нельзя довести ситуацию до горячей... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:52
2020-09-17T20:52
2020-09-17T20:58
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
европа
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в настоящее время в республике, по сути, решается судьба всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, нельзя довести ситуацию до горячей войны."Скажите людям, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы, может, всей, а не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны", - заявил Лукашенко в четверг в Минске, выступая на женском форуме "За Беларусь".Его трансляцию ведет в YouTube Белтелерадиокомпания.Лукашенко заявил, что в арсенале тех сил, которые накаляют обстановку в республике, "осталось совсем немного приемов".Лукашенко заявил, что ситуация очень непростая и он не хочет ее еще усложнять. "Мы мужики, и мы решим эту проблему", - заверил он.Президент также попросил присутствующих в зале женщин, когда они вернутся в свои населенные пункты из Минска, донести до местных жителей информацию об истинных причинах происходящего сегодня в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577392106.html
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577311759.html
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минск
белоруссия
европа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, европа, в мире
МИНСК, 17 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что в настоящее время в республике, по сути, решается судьба всей Европы
, нельзя довести ситуацию до горячей войны.
"Скажите людям, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы, может, всей, а не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны", - заявил Лукашенко в четверг в Минске, выступая на женском форуме "За Беларусь".
Его трансляцию ведет в YouTube Белтелерадиокомпания.
Лукашенко заявил, что в арсенале тех сил, которые накаляют обстановку в республике, "осталось совсем немного приемов".
"И мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать, мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку", - подчеркнул президент.
Лукашенко заявил, что ситуация очень непростая и он не хочет ее еще усложнять. "Мы мужики, и мы решим эту проблему", - заверил он.
Президент также попросил присутствующих в зале женщин, когда они вернутся в свои населенные пункты из Минска, донести до местных жителей информацию об истинных причинах происходящего сегодня в стране.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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