https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577413218.html

Лукашенко заявил, что в Белоруссии решается судьба Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время в республике, по сути, решается судьба всей Европы, нельзя довести ситуацию до горячей... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:52

2020-09-17T20:52

2020-09-17T20:58

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

европа

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в настоящее время в республике, по сути, решается судьба всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, нельзя довести ситуацию до горячей войны."Скажите людям, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и всей Европы, может, всей, а не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны", - заявил Лукашенко в четверг в Минске, выступая на женском форуме "За Беларусь".Его трансляцию ведет в YouTube Белтелерадиокомпания.Лукашенко заявил, что в арсенале тех сил, которые накаляют обстановку в республике, "осталось совсем немного приемов".Лукашенко заявил, что ситуация очень непростая и он не хочет ее еще усложнять. "Мы мужики, и мы решим эту проблему", - заверил он.Президент также попросил присутствующих в зале женщин, когда они вернутся в свои населенные пункты из Минска, донести до местных жителей информацию об истинных причинах происходящего сегодня в стране.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/lukashenko-1577392106.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577311759.html

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европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, европа, в мире