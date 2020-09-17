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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577412001.html
Лукашенко заявил, что блицкриг по захвату власти в Белоруссии не случится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что блиц-криг по захвату власти в стране не произойдет никогда. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T20:19
2020-09-17T21:55
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что блиц-криг по захвату власти в стране не произойдет никогда.Лукашенко также заявил, что весь день 9 августа, когда прошли президентские выборы, "был соткан из провокаций". "И последняя провокация - блокирование на 69 участках в Минске и в отдельных городах ни в чем неповинных людей, членов участковых избирательных комиссий, в основном там работали женщины, учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг. Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо, и с этого началось. Я не мог этого терпеть", - сказал он.Лукашенко добавил, что "тогда все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими ОМОНовцами, якобы они кого-то побили, кого-то убили"."Заявляю вам абсолютно просвещенно: ОМОНовцы не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина (центр изоляции правонарушителей в Минске - ред.), там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг", - отметил президент.Лукашенко также назвал себя мирным человеком, который хотел бы, чтобы в стране "все были друзьями, помогали друг другу". "Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры. Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - подчеркнул белорусский лидер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/vybory-1577384306.html
https://ria.ru/20200917/granitsa-1577412073.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что блицкриг по захвату власти в Белоруссии не случится

20:19 17.09.2020 (обновлено: 21:55 17.09.2020)
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© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что блиц-криг по захвату власти в стране не произойдет никогда.
"Под этими бело-красно-белыми флагами, посмотрите, какие термины и слова... Это они придумали: блиц-криг не удался. Он был обречен за много лет до этого блиц-крига, он не мог произойти в нашей стране, он не произойдет никогда", - заявил Лукашенко в четверг в Минске, выступая на женском форуме "За Беларусь". Его трансляцию ведет в Youtube Белтелерадиокомпания.
Лукашенко также заявил, что весь день 9 августа, когда прошли президентские выборы, "был соткан из провокаций". "И последняя провокация - блокирование на 69 участках в Минске и в отдельных городах ни в чем неповинных людей, членов участковых избирательных комиссий, в основном там работали женщины, учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг. Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо, и с этого началось. Я не мог этого терпеть", - сказал он.
Лукашенко добавил, что "тогда все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими ОМОНовцами, якобы они кого-то побили, кого-то убили".
"Заявляю вам абсолютно просвещенно: ОМОНовцы не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина (центр изоляции правонарушителей в Минске - ред.), там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг", - отметил президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 13:48
Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Лукашенко также назвал себя мирным человеком, который хотел бы, чтобы в стране "все были друзьями, помогали друг другу". "Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры. Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - подчеркнул белорусский лидер.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 20:20
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
10140007
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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