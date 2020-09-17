https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577412001.html

Лукашенко заявил, что блицкриг по захвату власти в Белоруссии не случится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что блиц-криг по захвату власти в стране не произойдет никогда. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T20:19

2020-09-17T20:19

2020-09-17T21:55

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что блиц-криг по захвату власти в стране не произойдет никогда.Лукашенко также заявил, что весь день 9 августа, когда прошли президентские выборы, "был соткан из провокаций". "И последняя провокация - блокирование на 69 участках в Минске и в отдельных городах ни в чем неповинных людей, членов участковых избирательных комиссий, в основном там работали женщины, учителя, врачи, которые выполняли свой государственный долг. Мне пришлось приказать армии, чтобы их на бронемашинах эвакуировали. Это неприемлемо, и с этого началось. Я не мог этого терпеть", - сказал он.Лукашенко добавил, что "тогда все ахнули в связи с асимметричным применением сил нашими ОМОНовцами, якобы они кого-то побили, кого-то убили"."Заявляю вам абсолютно просвещенно: ОМОНовцы не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина (центр изоляции правонарушителей в Минске - ред.), там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг", - отметил президент.Лукашенко также назвал себя мирным человеком, который хотел бы, чтобы в стране "все были друзьями, помогали друг другу". "Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры. Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - подчеркнул белорусский лидер.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200917/vybory-1577384306.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире