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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577404977.html
Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии
Евросоюз готов активизировать свою поддержку Белоруссии, если будет прогресс на пути ее демократической трансформации, сказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:23
2020-09-17T18:23
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана алексиевич
александр лукашенко
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> готов активизировать свою поддержку<a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank"> Белоруссии</a>, если будет прогресс на пути ее демократической трансформации, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии.Ранее сообщалось, что член президиума КС <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, ранее создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально были семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/vybory-1577384306.html
ЕС не скрывает свою интервенцию в Белоруссии.
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белоруссия
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павел латушко, светлана алексиевич, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии

18:23 17.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастницы протестной акции женщин в Минске
Участницы протестной акции женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов активизировать свою поддержку Белоруссии, если будет прогресс на пути ее демократической трансформации, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии.

"В случае прогресса в направлении демократического преобразования, ЕС готов активизировать свое участие", - сказал он, отвечая на вопрос о заявлении члена Координационного совета (КС) Белоруссии по нуждам страны.

Ранее сообщалось, что член президиума КС Павел Латушко заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, ранее создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально были семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 13:48
Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоЕврокомиссияЕвросоюзБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
ЕС не скрывает свою интервенцию в Белоруссии.
17 сентября, 18:30
Владимир Ф. БыченковВладимир Ф. Быченков
2600002
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