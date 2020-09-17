https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577404977.html
Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии
Евросоюз готов активизировать свою поддержку Белоруссии, если будет прогресс на пути ее демократической трансформации, сказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:23
2020-09-17T18:23
2020-09-17T18:23
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана алексиевич
александр лукашенко
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> готов активизировать свою поддержку<a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank"> Белоруссии</a>, если будет прогресс на пути ее демократической трансформации, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии.Ранее сообщалось, что член президиума КС <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, ранее создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально были семь человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200917/vybory-1577384306.html
Владимир Ф. Быченков
ЕС не скрывает свою интервенцию в Белоруссии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел латушко, светлана алексиевич, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз
готов активизировать свою поддержку Белоруссии
, если будет прогресс на пути ее демократической трансформации, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии.
"В случае прогресса в направлении демократического преобразования, ЕС готов активизировать свое участие", - сказал он, отвечая на вопрос о заявлении члена Координационного совета (КС) Белоруссии по нуждам страны.
Ранее сообщалось, что член президиума КС Павел Латушко
заявил, что оппозиция рассчитывает получить от Евросоюза до 4 миллиардов долларов в случае, если в республике сменится власть и она станет на путь демократизации.
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, ранее создали Координационный совет по транзиту власти. Они требуют назначения в стране новых выборов. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени все члены президиума КС, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально были семь человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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