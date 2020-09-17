https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577403627.html
ОБСЕ создаст независимую миссию для расследования ситуации в Белоруссии
Семнадцать стран ОБСЕ создадут независимую миссию экспертов для расследования информации о нарушениях прав человека в Белоруссии, сообщила в четверг миссия США... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:07
2020-09-17T18:07
2020-09-17T18:07
протесты в белоруссии
обсе
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВЕНА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Семнадцать стран <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_" target="_blank">ОБСЕ</a> создадут независимую миссию экспертов для расследования информации о нарушениях прав человека в Белоруссии, сообщила в четверг миссия <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> при ОБСЕ."Сегодня 17 стран-участниц, включая США, запускают "московский механизм" ОБСЕ, чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии. Мы призываем белорусские власти сотрудничать с миссией", - говорится в пресс-релизе американской миссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577346799.html
Sergej Klassen
ОБСЕ и независимые - понятия несовместимые.
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белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, белоруссия, сша, в мире