https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577403627.html

ОБСЕ создаст независимую миссию для расследования ситуации в Белоруссии

Семнадцать стран ОБСЕ создадут независимую миссию экспертов для расследования информации о нарушениях прав человека в Белоруссии, сообщила в четверг миссия США... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T18:07

2020-09-17T18:07

2020-09-17T18:07

протесты в белоруссии

обсе

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВЕНА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Семнадцать стран <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_" target="_blank">ОБСЕ</a> создадут независимую миссию экспертов для расследования информации о нарушениях прав человека в Белоруссии, сообщила в четверг миссия <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> при ОБСЕ."Сегодня 17 стран-участниц, включая США, запускают "московский механизм" ОБСЕ, чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии. Мы призываем белорусские власти сотрудничать с миссией", - говорится в пресс-релизе американской миссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577346799.html

Sergej Klassen ОБСЕ и независимые - понятия несовместимые. 14

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белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, белоруссия, сша, в мире