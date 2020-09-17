Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577403627.html
ОБСЕ создаст независимую миссию для расследования ситуации в Белоруссии
Семнадцать стран ОБСЕ создадут независимую миссию экспертов для расследования информации о нарушениях прав человека в Белоруссии, сообщила в четверг миссия США... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:07
2020-09-17T18:07
протесты в белоруссии
обсе
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/94657/85/946578597_0:604:1410:1397_1400x0_80_0_0_d93ce32d2fcec23431ac2908a3742668.jpg
<strong>ВЕНА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Семнадцать стран <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_" target="_blank">ОБСЕ</a> создадут независимую миссию экспертов для расследования информации о нарушениях прав человека в Белоруссии, сообщила в четверг миссия <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> при ОБСЕ."Сегодня 17 стран-участниц, включая США, запускают "московский механизм" ОБСЕ, чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии. Мы призываем белорусские власти сотрудничать с миссией", - говорится в пресс-релизе американской миссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577346799.html
ОБСЕ и независимые - понятия несовместимые.
14
6
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/94657/85/946578597_0:472:1410:1530_1400x0_80_0_0_9e21e934059f17b66ca10cc503f85af9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, белоруссия, сша, в мире

ОБСЕ создаст независимую миссию для расследования ситуации в Белоруссии

18:07 17.09.2020
615
© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Тарас Лариохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 сен - РИА Новости. Семнадцать стран ОБСЕ создадут независимую миссию экспертов для расследования информации о нарушениях прав человека в Белоруссии, сообщила в четверг миссия США при ОБСЕ.
"Сегодня 17 стран-участниц, включая США, запускают "московский механизм" ОБСЕ, чтобы создать независимую комиссию экспертов, которая изучит сообщения о серьезных нарушениях прав человека, включая фальсификацию выборов и существенные препятствия свободе выражения и праву на мирные собрания в Белоруссии. Мы призываем белорусские власти сотрудничать с миссией", - говорится в пресс-релизе американской миссии.
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 19:44Протесты в Белоруссии
Британия и США призвали расследовать события в Белоруссии в рамках ОБСЕ
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
1413101150
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииОБСЕБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
ОБСЕ и независимые - понятия несовместимые.
17 сентября, 18:12
Sergej KlassenSergej Klassen
1200002
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов и участники воскресной несанкционированной акции протеста в Минск
ЕС поддержит мирные изменения в Белоруссии "всеми возможными способами"
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Глава ПАСЕ получил протест России в связи с заявлением по Белоруссии
Один из курсирующих в пригородах Мадрида автобус
В Мадриде ночью автобусы будут останавливаться по требованию женщин
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постпред России при ЕС назвал санкции нелегитимными по определению
Участницы протестной акции женщин в Минске
Евросоюз назвал условие поддержки Белоруссии
Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края заразился коронавирусом
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий
Директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в сенате. 13 февраля 2018
Директор ФБР обвинил Россию в попытках "посеять раздор" в США
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов
Сэмюэл Л. Джексон научил фанатов ругаться на 15 языках
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постпред России при ЕС рассказал об ошибке в резолюции ЕП по Навальному
Оперативные службы на месте взрыва в ресторане на Андреевском спуске в Киеве
В центре Киева прогремел взрыв
Мужчина в городской поликлинике No 209 в Москве
Собянин объяснил рост случаев заболевания COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве
Алексей Навальный
Бутылки из номера Навального доставили в Берлин немецким бортом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния