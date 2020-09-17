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ЕС поддержит мирные изменения в Белоруссии "всеми возможными способами"
Евросоюз готов всеми возможными способами сопровождать мирное демократическое преобразование Белоруссии, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T18:03
2020-09-17T18:43
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> готов всеми возможными способами сопровождать мирное демократическое преобразование <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии.Он отметил также, что Еврокомиссия знает о заявлении члена Координационного совета Белоруссии по финансовым нуждам страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире

ЕС поддержит мирные изменения в Белоруссии "всеми возможными способами"

18:03 17.09.2020 (обновлено: 18:43 17.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники воскресной несанкционированной акции протеста в Минск
Сотрудники правоохранительных органов и участники воскресной несанкционированной акции протеста в Минск - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов всеми возможными способами сопровождать мирное демократическое преобразование Белоруссии, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии.

"ЕС готов всеми возможными способами сопровождать мирную демократическую трансформацию в Беларуси", - сказал он.

Он отметил также, что Еврокомиссия знает о заявлении члена Координационного совета Белоруссии по финансовым нуждам страны.

"Европейской комиссии известно о заявлении члена Координационного совета о финансовых потребностях Белоруссии. В заявлении говорится об общих финансовых потребностях страны, без указания, как эти нужды должны быть покрыты", - сказал он, добавив, что сейчас важно "освободить задержанных членов Координационного совета и установить инклюзивный национальный диалог".

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
75004124
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