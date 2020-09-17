ЕС поддержит мирные изменения в Белоруссии "всеми возможными способами"
18:03 17.09.2020 (обновлено: 18:43 17.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники воскресной несанкционированной акции протеста в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
БРЮССЕЛЬ, 17 сен - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов всеми возможными способами сопровождать мирное демократическое преобразование Белоруссии, заявил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
"ЕС готов всеми возможными способами сопровождать мирную демократическую трансформацию в Беларуси", - сказал он.
Он отметил также, что Еврокомиссия знает о заявлении члена Координационного совета Белоруссии по финансовым нуждам страны.
"Европейской комиссии известно о заявлении члена Координационного совета о финансовых потребностях Белоруссии. В заявлении говорится об общих финансовых потребностях страны, без указания, как эти нужды должны быть покрыты", - сказал он, добавив, что сейчас важно "освободить задержанных членов Координационного совета и установить инклюзивный национальный диалог".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как тогда сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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