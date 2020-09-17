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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577402665.html
Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии
Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с послом США в РФ Джоном Салливаном последние события в Белоруссии, подчеркнул недопустимость вмешательства во... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T17:59
2020-09-17T17:59
протесты в белоруссии
светлана тихановская
джон салливан
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Руденко</a> обсудил с послом США в РФ <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Sallivan/" target="_blank" data-auto="true">Джоном Салливаном</a> последние события в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы в стране и отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.Телефонный разговор Руденко с Салливаном состоялся 17 сентября по американской инициативе. В ходе беседы основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщили в МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, джон салливан, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, сша, в мире

Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии

17:59 17.09.2020
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с послом США в РФ Джоном Салливаном последние события в Белоруссии, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы в стране и отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
Телефонный разговор Руденко с Салливаном состоялся 17 сентября по американской инициативе. В ходе беседы основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщили в МИД.
"С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", - отметили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДжон СалливанАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияСШАВ мире
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