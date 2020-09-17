https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577402665.html

Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии

Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с послом США в РФ Джоном Салливаном последние события в Белоруссии, подчеркнул недопустимость вмешательства во... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T17:59

2020-09-17T17:59

2020-09-17T17:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

джон салливан

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Руденко</a> обсудил с послом США в РФ <a href="http://ria.ru/person_Dzhon_Sallivan/" target="_blank" data-auto="true">Джоном Салливаном</a> последние события в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы в стране и отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.Телефонный разговор Руденко с Салливаном состоялся 17 сентября по американской инициативе. В ходе беседы основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщили в МИД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577316944.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, джон салливан, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, сша, в мире