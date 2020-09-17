Замглавы МИД предостерег США от попыток дестабилизации в Белоруссии
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко обсудил с послом США в РФ Джоном Салливаном последние события в Белоруссии, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы в стране и отметил перспективность конституционной реформы в Белоруссии, говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.
Телефонный разговор Руденко с Салливаном состоялся 17 сентября по американской инициативе. В ходе беседы основное внимание было уделено последним событиям в Белоруссии, а также ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщили в МИД.
"С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг. Была отмечена перспективность инициативы проведения конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии, с привлечением к этому процессу представителей гражданского общества, трудовых коллективов и деловых кругов", - отметили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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