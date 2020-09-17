Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577388283.html
МИД прокомментировал заявление ПАСЕ по Белоруссии
Россия не согласна с заявлением юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы о ситуации в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:36
2020-09-17T15:16
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577368642_0:55:3221:1867_1400x0_80_0_0_24bc050c827352ec7d46f18d3df2b4ae.jpg
<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия не согласна с заявлением юридического комитета Парламентской ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела республики, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ранее комитет <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором отказался признать результаты президентских выборов в республике и выступил за их повторное проведение с участием "международных наблюдателей". Также комитет призвал привлечь к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека в Белоруссии в контексте последних президентских выборов и предложил "срочно создать международный орган по расследованию, сбору информации и доказательств преступлений в области прав человека в Белоруссии". В комитете считают, что в него должны войти "представители белорусских властей и представители гражданского общества, обе стороны должны сотрудничать в этом расследовании, а результаты работы этого органа должны быть опубликованы с тем, чтобы они были доступны любой национальной или международной правозащитной организации".Также Россия считает неприемлемым призыв юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы создать "международный орган по расследованию" нарушений прав человека в Белоруссии.
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
В чём из этого заседает наша делегация за наши деньги, в ПАСЕ или Совете Европы? Может хватит уже позориться за свой-то счёт?
34
2
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577368642_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_91fd5dd44143c72176aa9cc75c1d58db.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

МИД прокомментировал заявление ПАСЕ по Белоруссии

14:36 17.09.2020 (обновлено: 15:16 17.09.2020)
5793
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
Акция в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не согласна с заявлением юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы о ситуации в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела республики, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором отказался признать результаты президентских выборов в республике и выступил за их повторное проведение с участием "международных наблюдателей". Также комитет призвал привлечь к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека в Белоруссии в контексте последних президентских выборов и предложил "срочно создать международный орган по расследованию, сбору информации и доказательств преступлений в области прав человека в Белоруссии". В комитете считают, что в него должны войти "представители белорусских властей и представители гражданского общества, обе стороны должны сотрудничать в этом расследовании, а результаты работы этого органа должны быть опубликованы с тем, чтобы они были доступны любой национальной или международной правозащитной организации".
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться

"Не можем согласиться с содержащимися в заявлении предвзятыми оценками. Рассматриваем его как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, которое к тому же не является членом страсбургской организации", - заявили в МИД РФ.

Также Россия считает неприемлемым призыв юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы создать "международный орган по расследованию" нарушений прав человека в Белоруссии.

"Считаем неприемлемым призыв создать некий "международный орган по расследованию" нарушений прав человека в Белоруссии. Тем более, ни Ассамблея, ни Совет Европы в целом не обладают такими полномочиями. Комиссия явно вышла за рамки своего мандата", - заявили в российском МИД.

223430511
Обсудить 2
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
В чём из этого заседает наша делегация за наши деньги, в ПАСЕ или Совете Европы? Может хватит уже позориться за свой-то счёт?
17 сентября, 14:39
Василий П.Василий П.
3000013
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Власти Белоруссии рассказали о ситуации с забастовками на предприятиях
Киев
Опрос показал, сколько украинцев разочарованы ситуацией в стране
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил депутатам "показательными посадками"
Основатель Duty Free Чак Фини
Основатель Duty Free пожертвовал все деньги на благотворительность
Расстроенный молодой человек
Эксперты выявили всплеск онлайн-травли российских подростков
Алексей Навальный
В Госдуме назвали резолюцию ЕП по Навальному вмешательством в дела России
Оппозиционный флаг Белоруссии в Минске
Евродепутаты высказались о Координационном совете белорусской оппозиции
Машина прокуратуры
Прокуратура выясняет обстоятельства гибели школьника в Сургуте
Музыкант Павел Бесфамильный с женой Катериной Киттель
Жена музыканта Бесфамильного объяснила селфи с его трупом
Sony Xperia 5 II
Sony показала самый "архаичный" флагманский смартфон Xperia 5 II
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Судмедэксперты проведут дополнительное обследование тела "Тесака"
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала о судьбе оставленного на лавке в Подмосковье ребенка
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным
Акция памяти Георгиевская ленточка
Сейм Латвии поддержал запрет на использование георгиевской ленты
Мюсли с кунжутом и кокосовой стружкой
Названы шесть "низкокалорийных" и полезных продуктов, мешающих похудеть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Правительство опубликовало видео аварийного состояния Белого дома
02:26Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
02:23В ЕП заявили о желании США остановить "Северный поток — 2" любой ценой
02:08Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке
02:03Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон
02:00Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
01:51Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 30 миллионов
01:35Роскосмос подтвердил сообщения об утечке аммиака на МКС
01:04Латыш набросился с криком на литовку за вопрос на русском
01:03Источник сообщил об утечке аммиака на американском сегменте МКС
00:33Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
00:12Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
23:56Итальянская партия назвала резолюцию ЕП по Навальному поспешным решением
23:31Украина согласилась включить "формулу Штайнмайера" в закон о Донбассе
23:10Глава МВД Украины посоветовал Лукашенко "попить водички и успокоиться"
23:07Ивлееву укусила муха цеце
23:05В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом
22:43Один из богатейших сенаторов Лисовский покинет Совет Федерации
22:34Захарова пообещала справедливый ответ на санкции против России
22:25Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО
Лента новостейМолния