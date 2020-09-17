https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577388283.html

МИД прокомментировал заявление ПАСЕ по Белоруссии

Россия не согласна с заявлением юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы о ситуации в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:36

2020-09-17T14:36

2020-09-17T15:16

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Россия не согласна с заявлением юридического комитета Парламентской ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела республики, заявили РИА Новости в МИД РФ.Ранее комитет <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором отказался признать результаты президентских выборов в республике и выступил за их повторное проведение с участием "международных наблюдателей". Также комитет призвал привлечь к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека в Белоруссии в контексте последних президентских выборов и предложил "срочно создать международный орган по расследованию, сбору информации и доказательств преступлений в области прав человека в Белоруссии". В комитете считают, что в него должны войти "представители белорусских властей и представители гражданского общества, обе стороны должны сотрудничать в этом расследовании, а результаты работы этого органа должны быть опубликованы с тем, чтобы они были доступны любой национальной или международной правозащитной организации".Также Россия считает неприемлемым призыв юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы создать "международный орган по расследованию" нарушений прав человека в Белоруссии.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

Василий П. В чём из этого заседает наша делегация за наши деньги, в ПАСЕ или Совете Европы? Может хватит уже позориться за свой-то счёт? 34

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, парламентская ассамблея совета европы, в мире