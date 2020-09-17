МИД прокомментировал заявление ПАСЕ по Белоруссии
14:36 17.09.2020 (обновлено: 15:16 17.09.2020)
5793
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия не согласна с заявлением юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы о ситуации в Белоруссии и расценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела республики, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии, в котором отказался признать результаты президентских выборов в республике и выступил за их повторное проведение с участием "международных наблюдателей". Также комитет призвал привлечь к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека в Белоруссии в контексте последних президентских выборов и предложил "срочно создать международный орган по расследованию, сбору информации и доказательств преступлений в области прав человека в Белоруссии". В комитете считают, что в него должны войти "представители белорусских властей и представители гражданского общества, обе стороны должны сотрудничать в этом расследовании, а результаты работы этого органа должны быть опубликованы с тем, чтобы они были доступны любой национальной или международной правозащитной организации".
9 сентября, 08:00Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
"Не можем согласиться с содержащимися в заявлении предвзятыми оценками. Рассматриваем его как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, которое к тому же не является членом страсбургской организации", - заявили в МИД РФ.
Также Россия считает неприемлемым призыв юридического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы создать "международный орган по расследованию" нарушений прав человека в Белоруссии.
"Считаем неприемлемым призыв создать некий "международный орган по расследованию" нарушений прав человека в Белоруссии. Тем более, ни Ассамблея, ни Совет Европы в целом не обладают такими полномочиями. Комиссия явно вышла за рамки своего мандата", - заявили в российском МИД.