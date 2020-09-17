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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577380534.html
Польша предложила создать "стабилизационный фонд" для Белоруссии
Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Белоруссии, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслирует... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T13:09
2020-09-17T15:59
матеуш моравецкий
еврокомиссия
вильнюс
протесты в белоруссии
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> предлагает создать стабилизационный фонд для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> на пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслирует Польское телевидение.Создание фонда предусматривается в "плане для Белоруссии", который Польша хочет внести на рассмотрение <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a>. По словам Моравецкого, цель этого плана — показать, что "Европа открыта для Белоруссии".При этом белорусская оппозиция заявляла, что финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в стране должна составить три-четыре миллиарда долларов.С 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Они начались в день выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала силовики подавляли митинги, применяя против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем их методы стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577316944.html
Главными вкладчиками по мнению Польши должны стать европейские страны, а распоряжаться фондом будет Польша. Ну а Белоруссия? А она подождёт... 🤣🤣🤣
96
Создать, а деньги попилить. Так как Лукашенко денег не возьмёт.
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вильнюс
польша
белоруссия
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матеуш моравецкий, еврокомиссия, вильнюс, польша, белоруссия, в мире

Польша предложила создать "стабилизационный фонд" для Белоруссии

13:09 17.09.2020 (обновлено: 15:59 17.09.2020)
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© REUTERS / Kacper PempelАкция в поддержку протестов в Белоруссии в Варшаве
Акция в поддержку протестов в Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© REUTERS / Kacper Pempel
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ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Белоруссии, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслирует Польское телевидение.

"Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум миллиард евро на этом этапе", — сказал Моравецкий.

Создание фонда предусматривается в "плане для Белоруссии", который Польша хочет внести на рассмотрение Еврокомиссии. По словам Моравецкого, цель этого плана — показать, что "Европа открыта для Белоруссии".
При этом белорусская оппозиция заявляла, что финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в стране должна составить три-четыре миллиарда долларов.
С 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Они начались в день выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала силовики подавляли митинги, применяя против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем их методы стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМатеуш МоравецкийЕврокомиссияВильнюсПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Главными вкладчиками по мнению Польши должны стать европейские страны, а распоряжаться фондом будет Польша. Ну а Белоруссия? А она подождёт... 🤣🤣🤣
17 сентября, 13:12
Семен СеменычСемен Семеныч
61120001
Создать, а деньги попилить. Так как Лукашенко денег не возьмёт.
17 сентября, 13:10
Петр ГригорьевПетр Григорьев
4090001
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