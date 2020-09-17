https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577380534.html

Польша предложила создать "стабилизационный фонд" для Белоруссии

Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Белоруссии, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслирует... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T13:09

2020-09-17T13:09

2020-09-17T15:59

матеуш моравецкий

еврокомиссия

вильнюс

протесты в белоруссии

польша

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577393536_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bfafd0e6c147e683d57c29e5db28bb84.jpg

<strong>ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> предлагает создать стабилизационный фонд для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> на пресс-конференции в Вильнюсе, которую транслирует Польское телевидение.Создание фонда предусматривается в "плане для Белоруссии", который Польша хочет внести на рассмотрение <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a>. По словам Моравецкого, цель этого плана — показать, что "Европа открыта для Белоруссии".При этом белорусская оппозиция заявляла, что финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации в стране должна составить три-четыре миллиарда долларов.С 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Они начались в день выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала силовики подавляли митинги, применяя против недовольных итогами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем их методы стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577316944.html

Семен Семеныч Главными вкладчиками по мнению Польши должны стать европейские страны, а распоряжаться фондом будет Польша. Ну а Белоруссия? А она подождёт... 🤣🤣🤣 96

Петр Григорьев Создать, а деньги попилить. Так как Лукашенко денег не возьмёт. 80

16

вильнюс

польша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матеуш моравецкий, еврокомиссия, вильнюс, польша, белоруссия, в мире