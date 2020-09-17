https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577378201.html

Помощник Лукашенко назвал литовских депутатов "беспринципными лицемерами"

Назвать Светлану Тихановскую "президентом Белоруссии" могли только "беспринципные лицемеры", но политика – грязное дело, поэтому такие нашлись, заявил в четверг РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T12:29

2020-09-17T12:29

2020-09-17T12:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Назвать <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a> "президентом Белоруссии" могли только "беспринципные лицемеры", но политика – грязное дело, поэтому такие нашлись, заявил в четверг помощник главы республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> Валерий Бельский.Ранее сейм (парламент) <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным лидером Белоруссии. Сейм также призвал международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Авторы резолюции предложили расценивать действия Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны".Таким образом, как отметил Бельский, Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан еще с советских времен и в данной связи "по заслугам носящий официальный титул лидера нации, и "лидер нации" Светлана Тихановская поставлены в один ряд"."Фантасмагория, отсутствие такта, неуважение к потребителям этой дешевой пропаганды. Но, к удивлению, "пипл хавает", - заметил помощник Лукашенко.Ранее глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577299563.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

Von Stirliz А что, разорвать дипотношения не судьба? Вообще-то, повод железный именно к этому шагу! Власть себя-то саму уважает? 10

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире