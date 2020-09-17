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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577378201.html
Помощник Лукашенко назвал литовских депутатов "беспринципными лицемерами"
Назвать Светлану Тихановскую "президентом Белоруссии" могли только "беспринципные лицемеры", но политика – грязное дело, поэтому такие нашлись, заявил в четверг РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:29
2020-09-17T12:29
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Назвать <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a> "президентом Белоруссии" могли только "беспринципные лицемеры", но политика – грязное дело, поэтому такие нашлись, заявил в четверг помощник главы республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> Валерий Бельский.Ранее сейм (парламент) <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным лидером Белоруссии. Сейм также призвал международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Авторы резолюции предложили расценивать действия Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны".Таким образом, как отметил Бельский, Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан еще с советских времен и в данной связи "по заслугам носящий официальный титул лидера нации, и "лидер нации" Светлана Тихановская поставлены в один ряд"."Фантасмагория, отсутствие такта, неуважение к потребителям этой дешевой пропаганды. Но, к удивлению, "пипл хавает", - заметил помощник Лукашенко.Ранее глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577299563.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
А что, разорвать дипотношения не судьба? Вообще-то, повод железный именно к этому шагу! Власть себя-то саму уважает?
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белоруссия
литва
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Помощник Лукашенко назвал литовских депутатов "беспринципными лицемерами"

12:29 17.09.2020
735
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Назвать Светлану Тихановскую "президентом Белоруссии" могли только "беспринципные лицемеры", но политика – грязное дело, поэтому такие нашлись, заявил в четверг помощник главы республики Александра Лукашенко Валерий Бельский.
Ранее сейм (парламент) Литвы принял резолюцию, в которой назвал Тихановскую избранным лидером Белоруссии. Сейм также призвал международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный по ее инициативе Координационный совет оппозиции по трансферу власти. Авторы резолюции предложили расценивать действия Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны".

"Назвать президентом Беларуси Светлану Тихановскую мог только беспринципный лицемер. Известно, что политика - грязное дело. Поэтому такие нашлись. Отдельные политсуфлеры, а без них Светлана никак, перекрасили the former candidate аж в "лидера нации". Ни много ни мало", - говорится в статье Бельского, опубликованной на сайте госагентства Белта.

Таким образом, как отметил Бельский, Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан еще с советских времен и в данной связи "по заслугам носящий официальный титул лидера нации, и "лидер нации" Светлана Тихановская поставлены в один ряд".
"Фантасмагория, отсутствие такта, неуважение к потребителям этой дешевой пропаганды. Но, к удивлению, "пипл хавает", - заметил помощник Лукашенко.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 09:25Протесты в Белоруссии
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
7720123
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
А что, разорвать дипотношения не судьба? Вообще-то, повод железный именно к этому шагу! Власть себя-то саму уважает?
17 сентября, 12:31
Von StirlizVon Stirliz
800002
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