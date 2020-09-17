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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577378107.html
Помощник Лукашенко заявил, что Минск раздражает своими успехами Европу
Белоруссия интересует многих как конкурент и сильная в военном плане страна, но раздражает своими успехами "политэлиты" Европы, заявил в четверг помощник... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T12:27
2020-09-17T12:35
протесты в белоруссии
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
европа
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> интересует многих как конкурент и сильная в военном плане страна, но раздражает своими успехами "политэлиты" <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, заявил в четверг помощник президента республики Валерий Бельский."И наша Беларусь тоже очень многих интересует. Как конкурент, как сильная в военном и военно-техническом отношении страна с выгодным положением на европейском оперативном пространстве, как владелец ресурсов и активов, как государство, руководство которого действует не по схеме "как все, так и мы", раздражая своими успехами европейские политэлиты - вспомнить хотя бы антиковидную стратегию", - сказал Бельский, передает <u><a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a></u> со ссылкой на статью, опубликованную госагентством Белта в четверг.Как отметил Бельский, одно государственное предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалий</a>" при "сделке благодарности" способно окупить "даже миллиардные вложения в протесты"."Поэтому, когда шахтеров тащили на забастовку, возможно, хотели убить двух зайцев сразу, еще и обесценив доходный бизнес. Манипулируемые могут даже не знать, что они играют роль в чужом спектакле под названием "Демократия"", - считает помощник главы государства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/besporyadki-1577376321.html
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белоруссия
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беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, европа, в мире

Помощник Лукашенко заявил, что Минск раздражает своими успехами Европу

12:27 17.09.2020 (обновлено: 12:35 17.09.2020)
571
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
Акция в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия интересует многих как конкурент и сильная в военном плане страна, но раздражает своими успехами "политэлиты" Европы, заявил в четверг помощник президента республики Валерий Бельский.
"И наша Беларусь тоже очень многих интересует. Как конкурент, как сильная в военном и военно-техническом отношении страна с выгодным положением на европейском оперативном пространстве, как владелец ресурсов и активов, как государство, руководство которого действует не по схеме "как все, так и мы", раздражая своими успехами европейские политэлиты - вспомнить хотя бы антиковидную стратегию", - сказал Бельский, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на статью, опубликованную госагентством Белта в четверг.
Как отметил Бельский, одно государственное предприятие "Беларуськалий" при "сделке благодарности" способно окупить "даже миллиардные вложения в протесты".
"Поэтому, когда шахтеров тащили на забастовку, возможно, хотели убить двух зайцев сразу, еще и обесценив доходный бизнес. Манипулируемые могут даже не знать, что они играют роль в чужом спектакле под названием "Демократия"", - считает помощник главы государства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Протесты в БелоруссииБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаВ мире
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