Помощник Лукашенко заявил, что Минск раздражает своими успехами Европу
12:27 17.09.2020 (обновлено: 12:35 17.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкция в поддержку действующей власти в Минске
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия интересует многих как конкурент и сильная в военном плане страна, но раздражает своими успехами "политэлиты" Европы, заявил в четверг помощник президента республики Валерий Бельский.
"И наша Беларусь тоже очень многих интересует. Как конкурент, как сильная в военном и военно-техническом отношении страна с выгодным положением на европейском оперативном пространстве, как владелец ресурсов и активов, как государство, руководство которого действует не по схеме "как все, так и мы", раздражая своими успехами европейские политэлиты - вспомнить хотя бы антиковидную стратегию", - сказал Бельский, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на статью, опубликованную госагентством Белта в четверг.
Как отметил Бельский, одно государственное предприятие "Беларуськалий" при "сделке благодарности" способно окупить "даже миллиардные вложения в протесты".
"Поэтому, когда шахтеров тащили на забастовку, возможно, хотели убить двух зайцев сразу, еще и обесценив доходный бизнес. Манипулируемые могут даже не знать, что они играют роль в чужом спектакле под названием "Демократия"", - считает помощник главы государства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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