https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577375556.html

Помощник Лукашенко призвал не драматизировать события в Белоруссии

Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что не стоит драматизировать события в стране, подчеркнув, что в основе протестов - эмоции, а не... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:54

2020-09-17T11:54

2020-09-17T12:16

александр лукашенко

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 сен – РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Валерий Бельский заявил, что не стоит драматизировать события в стране, подчеркнув, что в основе протестов - эмоции, а не реалистичные оценки последствий насаждаемой смены власти."Драматизировать происходящее сейчас тоже не стоит, так как в основе активности, которую политической можно назвать с сильной натяжкой, нет фундаментальных противоречий", - отметил Бельский, передает <a href="https://t.me/s/sputnikby" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на статью, опубликованную госагентством Белта в четверг.Он пояснил, что в стране "нет олигархии и непреодолимого имущественного расслоения общества по уровню доходов, бесплатные медицина и образование дополнительно нивелируют благосостояние, коррупция выжигается каленым железом, количество вакансий превышает число безработных, созданы условия для самореализации личности в бизнесе, а также науке, спорте, искусстве, которые поддерживаются государством"."Ведь не случайно ни альтернативные кандидаты, ни так называемый координационный совет оппозиции не смогли сформировать сколь-нибудь внятную программу действий, которая была бы лучше реализуемой в стране экономической и политической стратегии. Поэтому в основе протестных акций скорее эмоции, чем реалистичные оценки последствий насаждаемой смены руководства страны и ее общественно-политического устройства", - подчеркнул помощник.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577330329.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире