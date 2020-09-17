Помощник Лукашенко призвал не драматизировать события в Белоруссии
11:54 17.09.2020 (обновлено: 12:16 17.09.2020)
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что не стоит драматизировать события в стране, подчеркнув, что в основе протестов - эмоции, а не реалистичные оценки последствий насаждаемой смены власти.
"Драматизировать происходящее сейчас тоже не стоит, так как в основе активности, которую политической можно назвать с сильной натяжкой, нет фундаментальных противоречий", - отметил Бельский, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на статью, опубликованную госагентством Белта в четверг.
Он пояснил, что в стране "нет олигархии и непреодолимого имущественного расслоения общества по уровню доходов, бесплатные медицина и образование дополнительно нивелируют благосостояние, коррупция выжигается каленым железом, количество вакансий превышает число безработных, созданы условия для самореализации личности в бизнесе, а также науке, спорте, искусстве, которые поддерживаются государством".
"Ведь не случайно ни альтернативные кандидаты, ни так называемый координационный совет оппозиции не смогли сформировать сколь-нибудь внятную программу действий, которая была бы лучше реализуемой в стране экономической и политической стратегии. Поэтому в основе протестных акций скорее эмоции, чем реалистичные оценки последствий насаждаемой смены руководства страны и ее общественно-политического устройства", - подчеркнул помощник.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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