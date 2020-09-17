В Минске завели дело против бизнесменов, сдававших офис под штаб Бабарико
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске. Архивное фото
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила в четверг пресс-служба КГК.
Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико снимал в Минске офис в здании по улице Веры Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний "Белтяжмаш". Позже в этом же офисе, который продолжал называться "штабом Бабарико", а на входе в него висел плакат с изображением политика, проводил свои мероприятия Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти. На прошлой неделе в офисе проводились обыски, была изъята техника и документы, после чего помещение опечатали.
"Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 16 сентября 2020 года за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении КГК.
В пресс-службе отметили, что сумма неуплаченных налогов составила более 6 миллионов белорусских рублей (более 2,3 миллиона долларов).
Как сообщили в пресс-службе КГК, по подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, включая руководителя ЗАО. Проводятся следственные действия.
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Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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