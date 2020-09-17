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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577373042.html
В Минске завели дело против бизнесменов, сдававших офис под штаб Бабарико
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" за уклонение... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T11:17
2020-09-17T11:17
протесты в белоруссии
виктор бабарико
мвд белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 сен - РИА Новости.</strong> Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила в четверг пресс-служба КГК.Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> снимал в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> офис в здании по улице Веры Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний "Белтяжмаш". Позже в этом же офисе, который продолжал называться "штабом Бабарико", а на входе в него висел плакат с изображением политика, проводил свои мероприятия Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти. На прошлой неделе в офисе проводились обыски, была изъята техника и документы, после чего помещение опечатали."Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 16 сентября 2020 года за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении КГК.В пресс-службе отметили, что сумма неуплаченных налогов составила более 6 миллионов белорусских рублей (более 2,3 миллиона долларов).Как сообщили в пресс-службе КГК, по подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, включая руководителя ЗАО. Проводятся следственные действия.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200917/protesty-1577367702.html
https://ria.ru/20200906/biznes-belorussiya-1576773316.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
Калёным железом! Всех, кто предал независимость Беларусии! Кто пытался прадать Беларусию западу, за круглые счета ,на западе!
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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виктор бабарико, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске завели дело против бизнесменов, сдававших офис под штаб Бабарико

11:17 17.09.2020
2533
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске
Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники милиции у входа в штаб Виктора Бабарико в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщила в четверг пресс-служба КГК.
Ранее штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико снимал в Минске офис в здании по улице Веры Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний "Белтяжмаш". Позже в этом же офисе, который продолжал называться "штабом Бабарико", а на входе в него висел плакат с изображением политика, проводил свои мероприятия Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти. На прошлой неделе в офисе проводились обыски, была изъята техника и документы, после чего помещение опечатали.
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Вчера, 09:43Протесты в Белоруссии
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"Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 16 сентября 2020 года за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО "Белтяжмаш" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении КГК.
В пресс-службе отметили, что сумма неуплаченных налогов составила более 6 миллионов белорусских рублей (более 2,3 миллиона долларов).
Как сообщили в пресс-службе КГК, по подозрению в совершении преступления задержаны пять человек, включая руководителя ЗАО. Проводятся следственные действия.
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Уехать или остаться. Что происходит с бизнесом в Белоруссии
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
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Протесты в БелоруссииВиктор БабарикоМВД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Калёным железом! Всех, кто предал независимость Беларусии! Кто пытался прадать Беларусию западу, за круглые счета ,на западе!
17 сентября, 11:22
iivanignat5519
1100005
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