https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577366417.html

Эксперт предположил, на что Белоруссия потратит российский кредит

Белоруссия в текущем году должна заплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу, новый российский кредит может быть использован на эти цели, заявила РИА... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T09:15

2020-09-17T09:15

2020-09-17T09:15

александр лукашенко

антон силуанов

рэу имени г. в. плеханова

владимир путин

москва

минск

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в текущем году должна заплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу, новый российский кредит может быть использован на эти цели, заявила РИА Новости профессор кафедры финансов и цен <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ им. Г.В. Плеханова</a> Юлия Финогенова.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> ранее в сентябре договорились о предоставлении Белоруссии госкредита. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> в понедельник озвучил его сумму - 1,5 миллиарда долларов. Лукашенко в среду заявил, что из 1,5 миллиарда долларов кредита 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ.Планируется, что кредит будет предоставлен в ближайшее время. Как рассказал журналистам глава Минфина <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>, обсуждается предоставление кредита в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году.Собеседница агентства отметила, что долговые перспективы Белоруссии нельзя назвать радужными. "Во-первых, на их рост будет влиять снижение ВВП. С января по август он снизился на 35,9 миллиардов долларов. Снизился и объем промышленного производства. Вероятно, это связано с последствием пандемии и в целом со структурными проблемами в экономике. Также усугубляет ситуацию и снижение валютных поступлений от экспорта", - объяснила она.Тем не менее, по мнению эксперта, определенный оптимизм можно выразить относительно сельского хозяйства страны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/lukashenko-1577359957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577358829.html

москва

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, антон силуанов, рэу имени г. в. плеханова, владимир путин, москва, минск, белоруссия, экономика