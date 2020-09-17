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Эксперт предположил, на что Белоруссия потратит российский кредит
Белоруссия в текущем году должна заплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу, новый российский кредит может быть использован на эти цели, заявила РИА... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T09:15
2020-09-17T09:15
александр лукашенко
антон силуанов
рэу имени г. в. плеханова
владимир путин
москва
минск
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в текущем году должна заплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу, новый российский кредит может быть использован на эти цели, заявила РИА Новости профессор кафедры финансов и цен <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РЭУ им. Г.В. Плеханова</a> Юлия Финогенова.<a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> ранее в сентябре договорились о предоставлении Белоруссии госкредита. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на встрече с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> в понедельник озвучил его сумму - 1,5 миллиарда долларов. Лукашенко в среду заявил, что из 1,5 миллиарда долларов кредита 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ.Планируется, что кредит будет предоставлен в ближайшее время. Как рассказал журналистам глава Минфина <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>, обсуждается предоставление кредита в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году.Собеседница агентства отметила, что долговые перспективы Белоруссии нельзя назвать радужными. "Во-первых, на их рост будет влиять снижение ВВП. С января по август он снизился на 35,9 миллиардов долларов. Снизился и объем промышленного производства. Вероятно, это связано с последствием пандемии и в целом со структурными проблемами в экономике. Также усугубляет ситуацию и снижение валютных поступлений от экспорта", - объяснила она.Тем не менее, по мнению эксперта, определенный оптимизм можно выразить относительно сельского хозяйства страны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200916/lukashenko-1577359957.html
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александр лукашенко, антон силуанов, рэу имени г. в. плеханова, владимир путин, москва, минск, белоруссия, экономика

Эксперт предположил, на что Белоруссия потратит российский кредит

09:15 17.09.2020
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© РИА Новости / RIA Kremlin Pool / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / RIA Kremlin Pool
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Белоруссия в текущем году должна заплатить 3,6 миллиарда долларов по внешнему долгу, новый российский кредит может быть использован на эти цели, заявила РИА Новости профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Москва и Минск ранее в сентябре договорились о предоставлении Белоруссии госкредита. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник озвучил его сумму - 1,5 миллиарда долларов. Лукашенко в среду заявил, что из 1,5 миллиарда долларов кредита 1 миллиард пойдет на рефинансирование долга республики перед РФ.
"Внешний долг Беларуси составляет порядка 18 миллиардов долларов. В этом году Белоруссия должна будет заплатить 3,6 миллиарда, 2 миллиарда она уже оплатила. И вот как раз те самые 1,6 миллиарда, которые были предоставлены российским правительством пойдут на погашение недостающей части того долга", - сказала Финогенова.
Планируется, что кредит будет предоставлен в ближайшее время. Как рассказал журналистам глава Минфина Антон Силуанов, обсуждается предоставление кредита в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году.
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Собеседница агентства отметила, что долговые перспективы Белоруссии нельзя назвать радужными. "Во-первых, на их рост будет влиять снижение ВВП. С января по август он снизился на 35,9 миллиардов долларов. Снизился и объем промышленного производства. Вероятно, это связано с последствием пандемии и в целом со структурными проблемами в экономике. Также усугубляет ситуацию и снижение валютных поступлений от экспорта", - объяснила она.
Тем не менее, по мнению эксперта, определенный оптимизм можно выразить относительно сельского хозяйства страны.
"Оптимизм есть в сельскохозяйственном производстве. Он вырос на 7,9%. Речь идет о том, что, если в принципе белорусская экономика более рационально использовала свои ресурсы, то Белоруссии было бы проще выплачивать свои долги", - заключила она.
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Александр ЛукашенкоАнтон СилуановРЭУ имени Г. В. ПлехановаВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссияЭкономика
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