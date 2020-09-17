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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200917/belorussiya-1577363078.html
Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
Президент Александр Лукашенко лидирует среди белорусских политиков по упоминаемости в зарубежных СМИ, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного по заказу РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T03:07
2020-09-17T09:21
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> лидирует среди белорусских политиков по упоминаемости в зарубежных СМИ, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного по заказу РИА Новости международной компанией LexisNexis.Специалисты проанализировали посвященные Белоруссии материалы, опубликованные с 1 августа в СМИ <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, Германии, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Как выяснилось, 60 процентов от общего количества упоминаний белорусских политиков приходятся на долю Лукашенко.Так, фамилия белорусского президента фигурирует в 262,9 тысячи публикаций, из которых больше трети (79,14 тысячи) — это американские СМИ, а еще 51,89 тысячи — британские. Такое положение дел в LexisNexis объяснили не только обширными интересами США и Великобритании на мировой арене, но и большим числом (если сопоставить с другими странами) зарегистрированных СМИ.Авторы рейтинга отмечают, что западные СМИ не скупятся на эпитеты в адрес Лукашенко, чаще всего называя его последним диктатором Европы, просто диктатором, деспотом, совершающим террор против собственного народа, обладающим "эксцентричным авторитарным образом", "поклонником и достойным учеником <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Stalin_Dzhugashvili/" target="_blank" data-auto="true">Иосифа Сталина</a>".При этом Лукашенко оказался единственным государственным деятелем, вошедшим в топ-10 самых упоминаемых белорусских политиков. Следующий по списку представитель официальных властей — министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> — занял в рейтинге 11-е место (3,521 тысячи упоминаний). "Таким образом, девять из десяти мест в начале списка заняли представители оппозиции. Правда, все вместе суммарно они упоминаются в 161,5 тысячи публикаций, то есть меньше, чем обладатель первого места Лукашенко", — отметили аналитики.Вторую позицию занимает баллотировавшаяся в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> (74,36 тысячи упоминаний, в три с половиной раза меньше, чем у Лукашенко). На третьем месте — член президиума Координационного совета оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> (24,88 тысячи публикаций, отставание от главы государства на порядок).LexisNexis подготовили также рейтинг упоминаемости белорусских оппозиционеров, в котором первое место занимает Тихановская, второе — <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a>, а третье — бывший претендент на пост президента <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Бабарико</a> (13,71 тысячи случаев).Представители власти, помимо Лукашенко и Макея, не вызывают сильного интереса обозревателей, отметили в LexisNexis. Помощник президента Николай Латышенок, к примеру, и вовсе практически не известен за рубежом, по крайней мере в контексте текущих событий почти не засвечен (встретилось лишь 18 упоминаний в зарубежных изданиях).Однако есть и исключения — например, упоминаемость бывшего премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rumas/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Румаса</a> (всего 72 публикации, из них 15 — в немецких СМИ). "Большое число публикаций в СМИ <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> касается преимущественно обсуждений будущего белорусской политики", — отмечается в исследовании.В украинских СМИ довольно активно упоминались глава белорусского <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны</a> Виктор Хренин (86 из 588 публикаций) и премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> (75 из 887 публикаций). "Упоминаемость Виктора Хренина была связана с его громкими и порой резкими заявлениями в адрес протестующих, а также с резкими высказываниями в адрес Украины", — пояснили в LexisNexis.Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577330329.html
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577328841.html
6
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мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики

03:07 17.09.2020 (обновлено: 09:21 17.09.2020)
1918
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / БелТА
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Александр Лукашенко лидирует среди белорусских политиков по упоминаемости в зарубежных СМИ, свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного по заказу РИА Новости международной компанией LexisNexis.
Специалисты проанализировали посвященные Белоруссии материалы, опубликованные с 1 августа в СМИ США, Германии, Польши, Франции, Великобритании и Украины. Как выяснилось, 60 процентов от общего количества упоминаний белорусских политиков приходятся на долю Лукашенко.
Так, фамилия белорусского президента фигурирует в 262,9 тысячи публикаций, из которых больше трети (79,14 тысячи) — это американские СМИ, а еще 51,89 тысячи — британские. Такое положение дел в LexisNexis объяснили не только обширными интересами США и Великобритании на мировой арене, но и большим числом (если сопоставить с другими странами) зарегистрированных СМИ.
Авторы рейтинга отмечают, что западные СМИ не скупятся на эпитеты в адрес Лукашенко, чаще всего называя его последним диктатором Европы, просто диктатором, деспотом, совершающим террор против собственного народа, обладающим "эксцентричным авторитарным образом", "поклонником и достойным учеником Иосифа Сталина".
Рейтинг белорусских политиков (общий)
Рейтинг белорусских политиков (общий) - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Рейтинг белорусских политиков (общий)
При этом Лукашенко оказался единственным государственным деятелем, вошедшим в топ-10 самых упоминаемых белорусских политиков. Следующий по списку представитель официальных властей — министр иностранных дел Владимир Макей — занял в рейтинге 11-е место (3,521 тысячи упоминаний). "Таким образом, девять из десяти мест в начале списка заняли представители оппозиции. Правда, все вместе суммарно они упоминаются в 161,5 тысячи публикаций, то есть меньше, чем обладатель первого места Лукашенко", — отметили аналитики.
Вторую позицию занимает баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская (74,36 тысячи упоминаний, в три с половиной раза меньше, чем у Лукашенко). На третьем месте — член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова (24,88 тысячи публикаций, отставание от главы государства на порядок).
LexisNexis подготовили также рейтинг упоминаемости белорусских оппозиционеров, в котором первое место занимает Тихановская, второе — Колесникова, а третье — бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико (13,71 тысячи случаев).
Представители власти, помимо Лукашенко и Макея, не вызывают сильного интереса обозревателей, отметили в LexisNexis. Помощник президента Николай Латышенок, к примеру, и вовсе практически не известен за рубежом, по крайней мере в контексте текущих событий почти не засвечен (встретилось лишь 18 упоминаний в зарубежных изданиях).
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Однако есть и исключения — например, упоминаемость бывшего премьер-министра Сергея Румаса (всего 72 публикации, из них 15 — в немецких СМИ). "Большое число публикаций в СМИ Германии касается преимущественно обсуждений будущего белорусской политики", — отмечается в исследовании.
В украинских СМИ довольно активно упоминались глава белорусского Минобороны Виктор Хренин (86 из 588 публикаций) и премьер-министр Роман Головченко (75 из 887 публикаций). "Упоминаемость Виктора Хренина была связана с его громкими и порой резкими заявлениями в адрес протестующих, а также с резкими высказываниями в адрес Украины", — пояснили в LexisNexis.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента. По данным ЦИК, на выборах победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов, его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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