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https://ria.ru/20200917/bank-1577371253.html
МСП Банк поддержал производителя трейлеров из Сколково
МСП Банк оказал финансовую поддержку резиденту Сколково, производящему специализированные автоприцепы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T10:48
2020-09-17T10:48
корпорация мсп
мсп банк
сколково
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> оказал финансовую поддержку резиденту Сколково, производящему специализированные автоприцепы, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "Мобитрак" кредит на 30 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на 1,5 года в рамках Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП. Дополнительно банк отрыл компании кредит на 10 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых для приобретения покрасочного и металлообрабатывающего оборудования.Как ожидается, полученное финансирование позволит предприятию увеличить объем производства и продаж за счет пополнения оборотных средств, приобретения материалов, сырья, компонентов и др."Мобитрак" выпускает трейлеры под любые задачи бизнеса: автолавки, мобильные офисы продаж, фудтраки и другое. Предприятием выполнено более 500 проектов, в том числе по франшизе (BlackStarBurger, Cofix, PrimeBeef, Пицца-фабрика, Правда-кофе и др.). Окупаемость трейлера, по данным компании, составляет от 6 месяцев до одного года. Объём вложений предпринимателей – около 1,5 миллиона рублей. Каждый прицеп обеспечивается собственным электропитанием, водой и канализацией. С 2020 года "Мобитрак" также начал выпуск универсальных дезинфицирующих коридоров для обеззараживания одежды, обуви и кожных покровов человека. Конструкции оснащены приборами для замера температуры тела, диспенсерами для обработки рук, шлюзами с распылителями антисептика.По данным пресс-службы, спрос на продукцию компании "Мобитрак" со стороны малого бизнеса постепенно увеличивается, несмотря на сложное экономическое положение в период постпандемии. Число заказов выросло не только в регионах РФ, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Особым спросом пользуются фудтраки и дома на колесах.
https://ria.ru/20200916/kreditovanie-1577325148.html
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корпорация мсп, мсп банк, сколково

МСП Банк поддержал производителя трейлеров из Сколково

10:48 17.09.2020
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© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку резиденту Сколково, производящему специализированные автоприцепы, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил компании "Мобитрак" кредит на 30 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на 1,5 года в рамках Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП. Дополнительно банк отрыл компании кредит на 10 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых для приобретения покрасочного и металлообрабатывающего оборудования.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:32
МСП Банк привлечет микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых
Как ожидается, полученное финансирование позволит предприятию увеличить объем производства и продаж за счет пополнения оборотных средств, приобретения материалов, сырья, компонентов и др.
"Мобитрак" выпускает трейлеры под любые задачи бизнеса: автолавки, мобильные офисы продаж, фудтраки и другое. Предприятием выполнено более 500 проектов, в том числе по франшизе (BlackStarBurger, Cofix, PrimeBeef, Пицца-фабрика, Правда-кофе и др.). Окупаемость трейлера, по данным компании, составляет от 6 месяцев до одного года. Объём вложений предпринимателей – около 1,5 миллиона рублей. Каждый прицеп обеспечивается собственным электропитанием, водой и канализацией.
С 2020 года "Мобитрак" также начал выпуск универсальных дезинфицирующих коридоров для обеззараживания одежды, обуви и кожных покровов человека. Конструкции оснащены приборами для замера температуры тела, диспенсерами для обработки рук, шлюзами с распылителями антисептика.
По данным пресс-службы, спрос на продукцию компании "Мобитрак" со стороны малого бизнеса постепенно увеличивается, несмотря на сложное экономическое положение в период постпандемии. Число заказов выросло не только в регионах РФ, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Особым спросом пользуются фудтраки и дома на колесах.
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Корпорация МСПМСП БанкСколково
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