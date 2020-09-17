https://ria.ru/20200917/bank-1577371253.html

МСП Банк поддержал производителя трейлеров из Сколково

МСП Банк оказал финансовую поддержку резиденту Сколково, производящему специализированные автоприцепы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T10:48

2020-09-17T10:48

2020-09-17T10:48

корпорация мсп

мсп банк

сколково

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> оказал финансовую поддержку резиденту Сколково, производящему специализированные автоприцепы, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил компании "Мобитрак" кредит на 30 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на 1,5 года в рамках Программы субсидирования кредитования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП. Дополнительно банк отрыл компании кредит на 10 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых для приобретения покрасочного и металлообрабатывающего оборудования.Как ожидается, полученное финансирование позволит предприятию увеличить объем производства и продаж за счет пополнения оборотных средств, приобретения материалов, сырья, компонентов и др."Мобитрак" выпускает трейлеры под любые задачи бизнеса: автолавки, мобильные офисы продаж, фудтраки и другое. Предприятием выполнено более 500 проектов, в том числе по франшизе (BlackStarBurger, Cofix, PrimeBeef, Пицца-фабрика, Правда-кофе и др.). Окупаемость трейлера, по данным компании, составляет от 6 месяцев до одного года. Объём вложений предпринимателей – около 1,5 миллиона рублей. Каждый прицеп обеспечивается собственным электропитанием, водой и канализацией. С 2020 года "Мобитрак" также начал выпуск универсальных дезинфицирующих коридоров для обеззараживания одежды, обуви и кожных покровов человека. Конструкции оснащены приборами для замера температуры тела, диспенсерами для обработки рук, шлюзами с распылителями антисептика.По данным пресс-службы, спрос на продукцию компании "Мобитрак" со стороны малого бизнеса постепенно увеличивается, несмотря на сложное экономическое положение в период постпандемии. Число заказов выросло не только в регионах РФ, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Особым спросом пользуются фудтраки и дома на колесах.

https://ria.ru/20200916/kreditovanie-1577325148.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, сколково