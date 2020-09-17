https://ria.ru/20200917/avtomobil-1577390320.html

В Татарстане подготовка к выпуску автомобилей Aurus Senat идёт по плану

Подготовка к запуску серийного производства автомобилей Aurus Senat в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане идёт по плану, в настоящее время ведется... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:15

2020-09-17T15:15

2020-09-17T15:15

республика татарстан

sollers

вадим швецов

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

елабуга

рустам минниханов

оаэ

технологии

экономика

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<strong>КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Подготовка к запуску серийного производства автомобилей Aurus Senat в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане идёт по плану, в настоящее время ведется подготовка оборудования для сварки, окраски и сборки, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> в четверг встретился с президентом и СЕО совместного предприятия Ford-Sollers, генеральным директором ООО "Аурус" Адилем Шириновым.Ширинов напомнил, что первые Aurus Senat елабужской сборки будут готовы к отправке клиентам в мае 2021 года.В начале марта Ширинов говорил в интервью РИА Новости, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов, 65 из них – на преддоговорной стадии, а первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в <a href="http://ria.ru/location_Elabuga/" target="_blank" data-auto="true">Елабуге</a> в мае 2021 года, внедорожник Komendant – через 14 месяцев после этого.Ранее сообщалось, что на площадке в ОЭЗ "Алабуга" будет налажено производство полного цикла. Оно будет включать штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Производство двигателей будет включать в себя мехобработку и финальную сборку. Роботизированный комплекс позволит выполнять технически сложные виды работ. Предполагалось, что будут использоваться технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.Aurus - это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом <a href="http://ria.ru/organization_Nauchno-issledovatelskijj_avtomobilnyjj_i_avtomotornyjj_institut_NAMI/" target="_blank" data-auto="true">НАМИ</a> при содействии группы <a href="http://ria.ru/organization_Sollers_2/" target="_blank" data-auto="true">Sollers</a> <a href="http://ria.ru/person_Vadim_SHvecov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Швецова</a> и фонда Tawazun из <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200915/tatarstan-1577244317.html

https://ria.ru/20200914/vozhdenie-1577195019.html

елабуга

оаэ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sollers, вадим швецов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, рустам минниханов, оаэ, технологии, экономика