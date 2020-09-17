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Республика Татарстан
https://ria.ru/20200917/avtomobil-1577390320.html
В Татарстане подготовка к выпуску автомобилей Aurus Senat идёт по плану
Подготовка к запуску серийного производства автомобилей Aurus Senat в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане идёт по плану, в настоящее время ведется... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:15
2020-09-17T15:15
республика татарстан
sollers
вадим швецов
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
елабуга
рустам минниханов
оаэ
технологии
экономика
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<strong>КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости.</strong> Подготовка к запуску серийного производства автомобилей Aurus Senat в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане идёт по плану, в настоящее время ведется подготовка оборудования для сварки, окраски и сборки, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Президент Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустам Минниханов</a> в четверг встретился с президентом и СЕО совместного предприятия Ford-Sollers, генеральным директором ООО "Аурус" Адилем Шириновым.Ширинов напомнил, что первые Aurus Senat елабужской сборки будут готовы к отправке клиентам в мае 2021 года.В начале марта Ширинов говорил в интервью РИА Новости, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов, 65 из них – на преддоговорной стадии, а первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в <a href="http://ria.ru/location_Elabuga/" target="_blank" data-auto="true">Елабуге</a> в мае 2021 года, внедорожник Komendant – через 14 месяцев после этого.Ранее сообщалось, что на площадке в ОЭЗ "Алабуга" будет налажено производство полного цикла. Оно будет включать штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Производство двигателей будет включать в себя мехобработку и финальную сборку. Роботизированный комплекс позволит выполнять технически сложные виды работ. Предполагалось, что будут использоваться технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.Aurus - это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом <a href="http://ria.ru/organization_Nauchno-issledovatelskijj_avtomobilnyjj_i_avtomotornyjj_institut_NAMI/" target="_blank" data-auto="true">НАМИ</a> при содействии группы <a href="http://ria.ru/organization_Sollers_2/" target="_blank" data-auto="true">Sollers</a> <a href="http://ria.ru/person_Vadim_SHvecov/" target="_blank" data-auto="true">Вадима Швецова</a> и фонда Tawazun из <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20200915/tatarstan-1577244317.html
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sollers, вадим швецов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, рустам минниханов, оаэ, технологии, экономика

В Татарстане подготовка к выпуску автомобилей Aurus Senat идёт по плану

15:15 17.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Aurus Senat
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 сен - РИА Новости. Подготовка к запуску серийного производства автомобилей Aurus Senat в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане идёт по плану, в настоящее время ведется подготовка оборудования для сварки, окраски и сборки, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с президентом и СЕО совместного предприятия Ford-Sollers, генеральным директором ООО "Аурус" Адилем Шириновым.
"На встрече обсудили готовность предприятия к запуску серийного производства Aurus Senat. Генеральный директор предприятия рассказал, что на данный момент идет подготовка оборудования для сварки, окраски и сборки. Параллельно ведётся набор специалистов с дальнейшим их обучением. Организация процесса - в рамках утверждённого плана", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Ширинов напомнил, что первые Aurus Senat елабужской сборки будут готовы к отправке клиентам в мае 2021 года.
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В начале марта Ширинов говорил в интервью РИА Новости, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов, 65 из них – на преддоговорной стадии, а первые машины Aurus Senat для частных клиентов сойдут с конвейера в Елабуге в мае 2021 года, внедорожник Komendant – через 14 месяцев после этого.
Ранее сообщалось, что на площадке в ОЭЗ "Алабуга" будет налажено производство полного цикла. Оно будет включать штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. Производство двигателей будет включать в себя мехобработку и финальную сборку. Роботизированный комплекс позволит выполнять технически сложные виды работ. Предполагалось, что будут использоваться технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.
Aurus - это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства на основе единой модульной платформы, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник, который должен быть представлен в этом году. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.
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Республика ТатарстанSollersВадим ШвецовНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"ЕлабугаРустам МиннихановОАЭТехнологииЭкономика
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