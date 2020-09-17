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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577391873.html
Раввин: религиозные организации могут сами аттестовывать духовенство
Централизованные религиозные организаций могут сами аттестовывать представителей духовенства, которые получили образование за рубежом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T15:37
2020-09-17T15:41
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
александр бородай
федерация еврейских общин россии
советский
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Централизованные религиозные организаций могут сами аттестовывать представителей духовенства, которые получили образование за рубежом, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя соответствующий законопроект.Ранее в среду комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакцию, в том числе, со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом, поскольку в России нет школ соответствующего уровня. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские организации.Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма"."У консолидированных религиозных организаций должно быть право аттестовывать ценных специалистов, которые уже работают и зарекомендовали себя. Тем самым организация подтвердит и их компетентность, и легитимность их религиозной деятельности в России. Такое решение поможет установить ограничители на будущее и снять напряжение касательно статуса иностранных дипломов", - сказал Александр Борода.По его словам, при разработке законопроекта важно учесть то, что в религиозных организациях разных конфессий есть высокопоставленные сотрудники, которые работают там десятки лет, "имеют авторитет и соответствующую репутацию", но по объективным причинам получали дипломы заграницей."В Советском Союзе не готовили ни раввинов, ни имамов, ни священников многих конфессий. И, конечно, будет выглядеть абсурдно, если эти люди придут учиться в учебные заведения, в которых сами преподают", - подчеркнул глава ФЕОР.При этом он уточнил, что в ФЕОР понимают "и смысл, и логику" законопроекта."Поправки вносятся в качестве превентивной меры, чтобы уменьшить возможное влияние маргинальных иностранных образовательных учреждений, чтобы у государства была ясность чему и как обучают людей, которые потом занимаются духовным воспитанием и духовной работой с населением. Разумеется, данный проект также имеет прямое отношение к борьбе с терроризмом и экстремизмом", - заключил раввин.
https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html
https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577348984.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, советский , госдума рф, общество

Раввин: религиозные организации могут сами аттестовывать духовенство

15:37 17.09.2020 (обновлено: 15:41 17.09.2020)
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© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Централизованные религиозные организаций могут сами аттестовывать представителей духовенства, которые получили образование за рубежом, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя соответствующий законопроект.
Ранее в среду комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.
Эта норма вызвала негативную реакцию, в том числе, со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом, поскольку в России нет школ соответствующего уровня. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские организации.
Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
Вчера, 11:42Религия и мировоззрение
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"У консолидированных религиозных организаций должно быть право аттестовывать ценных специалистов, которые уже работают и зарекомендовали себя. Тем самым организация подтвердит и их компетентность, и легитимность их религиозной деятельности в России. Такое решение поможет установить ограничители на будущее и снять напряжение касательно статуса иностранных дипломов", - сказал Александр Борода.
По его словам, при разработке законопроекта важно учесть то, что в религиозных организациях разных конфессий есть высокопоставленные сотрудники, которые работают там десятки лет, "имеют авторитет и соответствующую репутацию", но по объективным причинам получали дипломы заграницей.
"В Советском Союзе не готовили ни раввинов, ни имамов, ни священников многих конфессий. И, конечно, будет выглядеть абсурдно, если эти люди придут учиться в учебные заведения, в которых сами преподают", - подчеркнул глава ФЕОР.
При этом он уточнил, что в ФЕОР понимают "и смысл, и логику" законопроекта.
"Поправки вносятся в качестве превентивной меры, чтобы уменьшить возможное влияние маргинальных иностранных образовательных учреждений, чтобы у государства была ясность чему и как обучают людей, которые потом занимаются духовным воспитанием и духовной работой с населением. Разумеется, данный проект также имеет прямое отношение к борьбе с терроризмом и экстремизмом", - заключил раввин.
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 20:50Религия и мировоззрение
Гаврилов: глав конфессий, возможно, не обяжут переаттестовываться
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииСоветскийГосдума РФОбщество
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