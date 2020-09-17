https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577391873.html

Раввин: религиозные организации могут сами аттестовывать духовенство

Централизованные религиозные организаций могут сами аттестовывать представителей духовенства, которые получили образование за рубежом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T15:37

2020-09-17T15:37

2020-09-17T15:41

религия и мировоззрение

религия

новости - религия и мировоззрение

александр бородай

федерация еврейских общин россии

советский

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572004634_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_de9706442644ca87d320b4b8e3371c81.jpg

<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости.</strong> Централизованные религиозные организаций могут сами аттестовывать представителей духовенства, которые получили образование за рубежом, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, комментируя соответствующий законопроект.Ранее в среду комитет ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября. Среди прочего проект предусматривает для священнослужителей и "персонала религиозных организаций", которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.Эта норма вызвала негативную реакцию, в том числе, со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом, поскольку в России нет школ соответствующего уровня. Также свою озабоченность в связи с законопроектом выразили некоторые мусульманские организации.Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма"."У консолидированных религиозных организаций должно быть право аттестовывать ценных специалистов, которые уже работают и зарекомендовали себя. Тем самым организация подтвердит и их компетентность, и легитимность их религиозной деятельности в России. Такое решение поможет установить ограничители на будущее и снять напряжение касательно статуса иностранных дипломов", - сказал Александр Борода.По его словам, при разработке законопроекта важно учесть то, что в религиозных организациях разных конфессий есть высокопоставленные сотрудники, которые работают там десятки лет, "имеют авторитет и соответствующую репутацию", но по объективным причинам получали дипломы заграницей."В Советском Союзе не готовили ни раввинов, ни имамов, ни священников многих конфессий. И, конечно, будет выглядеть абсурдно, если эти люди придут учиться в учебные заведения, в которых сами преподают", - подчеркнул глава ФЕОР.При этом он уточнил, что в ФЕОР понимают "и смысл, и логику" законопроекта."Поправки вносятся в качестве превентивной меры, чтобы уменьшить возможное влияние маргинальных иностранных образовательных учреждений, чтобы у государства была ясность чему и как обучают людей, которые потом занимаются духовным воспитанием и духовной работой с населением. Разумеется, данный проект также имеет прямое отношение к борьбе с терроризмом и экстремизмом", - заключил раввин.

https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html

https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577348984.html

советский

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, александр бородай, федерация еврейских общин россии, советский , госдума рф, общество