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Буддисты и ученые призвали изменить проект ФЗ об аттестации духовенства

Представители ряда буддийских организаций и ученые Института востоковедения РАН призвали скорректировать законопроект, обязывающий учившихся за рубежом... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T11:42

2020-09-17T11:42

2020-09-17T11:58

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<strong>МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ольга Липич, Артем Буденный. </strong>Представители ряда буддийских организаций и ученые Института востоковедения РАН призвали скорректировать законопроект, обязывающий учившихся за рубежом священнослужителей получать аттестацию и дополнительное профобразование в российских заведениях, соответствующие обращения поступили в РИА Новости.Однако поправки в проект депутаты готовы вносить только после намеченного на следующую неделю рассмотрения в первом чтении."Принятие данного законопроекта негативно скажется на развитии и состоянии буддизма как в Республике Калмыкия, так и в Российской Федерации в целом, приведет к снижению качества образования буддийских священнослужителей в результате нарушения традиционных связей с общепризнанными мировыми центрами религиозного буддийского образования, приведет к ущемлению религиозных прав верующих буддистов", - говорится в обращении в Госдуму централизованной буддийской организации "Объединение буддистов Калмыкии". Его текст передан в РИА Новости за подписью настоятеля Центрального хурула Калмыкии Анджи Гелюнга (Харцхаева).Благие намеренияКомитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал на этой неделе законопроект № 992354-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" к принятию в первом чтении, которое запланировано на 22 сентября.Проект, в части дополнения пункта 5 статьи 24 ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", предусматривает для всех получивших духовное образование за рубежом священнослужителей и "персонала религиозных организаций" обязательную "аттестацию" в России и "дополнительное профессиональное образование" в российских духовных образовательных организациях "до начала осуществления религиозной или преподавательской деятельности на территории Российской Федерации".Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к ним, - "не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию". Новый ФЗ также призван предотвратить "вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма".Свобода вероисповедания"Эти дополнения (в пункт 5 статьи 24 ФЗ "О свободе совести" - ред.) противоречат статье 28 Конституции РФ, согласно которой "каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними". Свобода выбора означает отсутствие необходимости ограничений в виде аттестации или дополнительного образования",- отмечается в обращении "Объединения буддистов Калмыкии".Такие дополнения "не могут быть приняты", убежден настоятель Центрального хурула Калмыкии Анджа Гелюнг.Пятнадцать ученых Института востоковедения РАН во главе с его директором - доктором исторических наук профессором Валерием Андросовым - в своем обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину также заявили, что упомянутые дополнения в законодательство "не представляются соответствующими указанной статье 28 Конституции РФ".А в централизованной религиозной организации под названием Ассоциация буддийских общин "Арья сангха" в предлагаемых дополнениях усмотрели противоречия не только 28-й, но и 14-й статье Конституции, а также статьям 3-5, 20 и 24 ФЗ "О свободе совести". Соответствующее обращение с детальным разбором и надеждой, что замечания буддистов будут учтены, адресовали инициатору законопроекта – председателю думского Комитета по развитию гражданского общества и религиозных объединений Сергею Гаврилову."Предлагаемые поправки существенно затруднят и даже сделают невозможной религиозную деятельность для священнослужителей и персонала религиозных организаций, которые уже получили духовное образование за рубежом и которым негде получить дополнительное профессиональное образование в РФ по причине отсутствия соответствующих их вероучению духовных образовательных организаций, зарегистрированных в России в соответствии с Федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях", что является необоснованным и несоразмерным вмешательством в их конституционные права", - заявляет "Арья Сангха".Буддисты убеждены, что принятие законопроекта в нынешнем виде "негативно скажется на развитии и состоянии буддизма в Российской Федерации в целом". В частности, "приведет к снижению качества образования буддийских священнослужителей в результате нарушения традиционных связей с общепризнанными мировыми центрами религиозного буддийского образования", "приведет к ущемлению религиозных прав верующих буддистов"."Термин "религиозная деятельность" никак не раскрыт в законе, что может позволить запретить даже личное вероисповедание, к примеру, молитву или участие в ритуале в храме, тем, кто прошел какое-то обучение за рубежом", - отметил член правления ассоциации Александр Бедчер.Экстремисты же, против которых направлен законопроект, по его словам, "могут найти способ продолжать свою деятельность в тени", скрыв, к примеру, факт обучения за рубежом.Лучшие буддийские вузы"Лучшие буддийские высшие учебные заведения находятся за границами России (прежде всего, в Индии, но также в Монголии, Непале, Китае и некоторых других странах). В связи с этим ученые ламы, монахи, окончившие их, не нуждаются в какой-либо аттестации или "дополнительном профессиональном образовании" в учебных заведениях России для религиозной деятельности здесь. Это касается как граждан РФ, так и иностранцев", - подчеркивает вице-президент "Объединения буддистов Калмыкии" Анджа Гелюнг.В Калмыкии, например, нет зарегистрированного духовно-образовательного учреждения для священнослужителей. "А это значит, что в случае принятия этого закона все священнослужители, работающие в республике, как россияне, так и приглашенные из Индии, не смогут осуществлять религиозную деятельность, поскольку все они получили образование за рубежом", - заявил РИА Новости старший администратор Центрального хурула Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни", член Общественной палаты РФ Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).Директор Фонда содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина пояснила РИА Новости, что единственный зарегистрированный в России буддийский университет - "Даши Чойхорлин" - расположен в Бурятии. Но и там большинство преподавателей, включая ректора, получили образование и ученую степень в тибетском монастырском университете "Дрепунг Гоманг" или других духовно-образовательных институтах на территории Индии или Монголии."Для того чтобы в России появились такие университеты, как тибетские Дрепунг, Ганден или Сера, расположенные ныне в Индии, должны пройти столетия. Блестящий состав преподавателей, тщательно разработанная учебная программа, шестисотлетняя традиция, тысячи монахов, ежедневно ведущие философские диспуты. То, что российские монахи едут на обучение в эти университеты, - не дань традиции и не прихоть. На земле просто нет другого места, где бы многовековые знания буддизма бережно хранились и передавались из поколения в поколение", - сказала Жиронкина.Помимо буддийской традиции Гелуг, к которой относится единственный наш университет "Даши Чойхорлин", в России сегодня представлены и другие школы тибетского буддизма, а также тхеравады, чья трактовка учения отличается от гелугпинской. "Как могут преподаватели вуза, не изучавшие этих традиций, переподготавливать их лучших учителей?" - задается вопросом собеседница агентства.Также она отметила, что многие центры российского буддизма регулярно приглашают в Россию выдающихся учителей из зарубежных университетов. А согласно законопроекту, чтобы лекторы смогли преподавать в России, "ученики должны будут переподготавливать собственных учителей".Широкий взгляд ученыхЕще шире на проблему взглянули ученые Института востоковедения РАН – они обеспокоены судьбой всех конфессий и также утверждают, что ряд религиозных деноминаций на территории РФ "вовсе не имеет здесь своих учебных заведений (например, большинство направлений буддизма, индуизм и другие)". Потому неясно, где и как будут получать дополнительное профобразование вероучителя этих направлений."Для абсолютного большинства традиционных религий Российской Федерации (и тем более иных, не входящих в число традиционных, но имеющих законное право действовать на территории нашей страны) ситуация такова, что их наиболее авторитетные духовные образовательные организации находятся за пределами России. Самые почитаемые учебные заведения католиков находятся в Ватикане, мусульман – в Саудовской Аравии и Египте, иудеев – в Иерусалиме, буддистов – в Индии, Монголии и Китае, и в этом нет ничего удивительного. Да и в православном мире авторитет училищ Афона, иных греческих духовных академий едва ли ниже российских", - говорится в письме ученых думскому руководству.Профессура и научные сотрудники института из Москвы, Петербурга, Кызыла (Тува), Улан-Удэ (Бурятия) отметили, что в светском образовании Россия признает дипломы лучших мировых вузов. "Получается, что обсуждаемые дополнения обязывают специалистов, имеющих дипломы самых известных духовных университетов мира, дополнительно обучаться в российских заведениях далеко не столь заметных на мировом уровне. Это выглядит неоправданно – ведь в светской области Российская Федерация признает ряд иностранных дипломов о высшем образовании, не требуя выпускников Гарварда или Сорбонны проходить переподготовку", - сравнили ученые.Как решить проблемуКонструктивное решение проблемы предложил московский Буддийский центр сохранения традиций махаяны "Ганден Тендар Линг. "Нами подготовлена редакция законопроекта, способная устранить перечисленные потенциальные риски в области нарушения прав граждан на свободу вероисповедания", - отметил председатель правления центра Сергей Мещеряков. Соответствующее послание с приложением редакции законопроекта он направил председателю Думы Вячеславу Володину.Один из основных пунктов "буддийской редакции" - "ввести в законопроект дополнительную возможность общественной аккредитации, определенную статьей 87 закона 273-ФЗ".Не менее важным буддисты считают и формирование "перечня иностранных образовательных духовных учреждений, выпускники которых не подлежат аккредитации до начала религиозной или преподавательской деятельности в Российской Федерации".Речь идет о "заслуживших мировое признание зарубежных духовных образовательных учреждений, выпускники которых свободны от религиозно-экстремистских мировоззрений"."Коррекция" для традиционныхВ свою очередь глава профильного думского комитета Сергей Гаврилов подтвердил РИА Новости, что "положения законопроекта распространяются на всех получивших зарубежное духовное образование представителей духовенства и религиозного персонала", а переобучение и аттестация будут проводиться российскими духовными образовательными организациями."Ко второму чтению законопроекта комитет совместно с Минюстом и экспертным сообществом рассмотрят возможность определённой коррекции этой нормы, к примеру, в отношении руководителей религиозных организаций традиционных конфессий. Вероятно, требование аттестации для них излишне", - допустил Гаврилов.

https://ria.ru/20200916/gavrilov-1577309756.html

https://ria.ru/20190530/1555050954.html

https://ria.ru/20191114/1560904611.html

https://ria.ru/20170808/1499940410.html

https://ria.ru/20190708/1556326453.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, госдума рф, сергей гаврилов, вячеслав володин, буддизм, православие, общество