https://ria.ru/20200916/zhkkh-1577312245.html

Более 95% соцобъектов Тюменской области готовы к отопительному сезону

Более 95% объектов социальной сферы Тюменской области уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, к теплу подключены 402 объекта — школы, детские... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:02

2020-09-16T13:02

2020-09-16T13:02

тюменская область

жкх

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<strong>ТЮМЕНЬ 16 сен - РИА Новости</strong>. Более 95% объектов социальной сферы <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, к теплу подключены 402 объекта — школы, детские сады, больницы, сообщает департамент общественных связей региона.Готовность энергокомпаний к отопительному сезону обсудили на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, которое провел заместитель главы региона Вячеслав Вахрин."Подготовка отопительных объектов к зиме идет в Тюменской области в плановом режиме, все необходимые работы будут завершены в срок", — приводятся в сообщении его слова.По данным областного департамента ЖКХ на 1 сентября подготовлены к зиме 1273 котельных, 1,88 тысячи километров тепловых сетей, 5,65 тысячи километров водопроводных сетей, 1, 77 тысячи километров канализационных сетей, свыше 29 тысяч километров электросетей и более 220 тысяч жилых домов.Полностью закончена подготовка к отопительному сезону в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200914/zerno-1577212593.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх