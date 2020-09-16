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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20200916/zhkkh-1577312245.html
Более 95% соцобъектов Тюменской области готовы к отопительному сезону
Более 95% объектов социальной сферы Тюменской области уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, к теплу подключены 402 объекта — школы, детские... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:02
2020-09-16T13:02
тюменская область
жкх
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<strong>ТЮМЕНЬ 16 сен - РИА Новости</strong>. Более 95% объектов социальной сферы <a href="https://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast" target="_blank">Тюменской области</a> уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, к теплу подключены 402 объекта — школы, детские сады, больницы, сообщает департамент общественных связей региона.Готовность энергокомпаний к отопительному сезону обсудили на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, которое провел заместитель главы региона Вячеслав Вахрин."Подготовка отопительных объектов к зиме идет в Тюменской области в плановом режиме, все необходимые работы будут завершены в срок", — приводятся в сообщении его слова.По данным областного департамента ЖКХ на 1 сентября подготовлены к зиме 1273 котельных, 1,88 тысячи километров тепловых сетей, 5,65 тысячи километров водопроводных сетей, 1, 77 тысячи километров канализационных сетей, свыше 29 тысяч километров электросетей и более 220 тысяч жилых домов.Полностью закончена подготовка к отопительному сезону в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах, отмечается в сообщении.
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жкх

Более 95% соцобъектов Тюменской области готовы к отопительному сезону

13:02 16.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото
Батарея в подъезде одного из жилых домов, архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТЮМЕНЬ 16 сен - РИА Новости. Более 95% объектов социальной сферы Тюменской области уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, к теплу подключены 402 объекта — школы, детские сады, больницы, сообщает департамент общественных связей региона.
Готовность энергокомпаний к отопительному сезону обсудили на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, которое провел заместитель главы региона Вячеслав Вахрин.
Уборка пшеницы на полях - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 14:38Тюменская область
В Тюменской области собрали почти 1,3 миллиона тонн зерна
"Подготовка отопительных объектов к зиме идет в Тюменской области в плановом режиме, все необходимые работы будут завершены в срок", — приводятся в сообщении его слова.
По данным областного департамента ЖКХ на 1 сентября подготовлены к зиме 1273 котельных, 1,88 тысячи километров тепловых сетей, 5,65 тысячи километров водопроводных сетей, 1, 77 тысячи километров канализационных сетей, свыше 29 тысяч километров электросетей и более 220 тысяч жилых домов.
Полностью закончена подготовка к отопительному сезону в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах, отмечается в сообщении.
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Тюменская областьЖКХ
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