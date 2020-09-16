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https://ria.ru/20200916/zarplata-1577308481.html
Минтруд разъяснил детали законопроекта об отраслевой системе зарплат
Формат отраслевой оплаты труда первым делом применят в сферах здравоохранения и образования, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:53
2020-09-16T12:26
андрей пудов
госдума рф
единая россия
сергей неверов
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Формат отраслевой оплаты труда первым делом применят в сферах здравоохранения и образования, заявил замглавы Минтруда <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pudov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Пудов</a>.Ранее комитет <u><a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/">Госдумы</a></u> по труду и соцполитике рекомендовал депутатам нижней палаты поддержать в первом чтении введение этой системы.Авторы инициативы предложили наделить правительство правом устанавливать правила оплаты труда работников государственных и муниципальных служб, включая требования по окладам и ставкам стимулирующих выплат. Правительство также будет определять перечень сфер, к которым применят этот механизм.Пудов подчеркнул, что это должны быть именно права, к которым правительство сможет прибегнуть по необходимости, а не обязанность.В ведомстве уверены, что такой формат позволит привести в соответствие зарплаты внутри одной отрасли в разных регионах, сделает прозрачными принципы формирования системы оплаты труда работников социальной сферы. Кроме того, авторы законопроекта хотели бы, чтобы он позволил проявлять гибкость регулирования как на федеральном, так и на региональных уровнях власти.В сентябре глава фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Neverov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Неверов</a> сообщал, что законопроект доработают ко второму чтению с учетом мнения регионов и профсоюзов.
https://ria.ru/20200915/professii-1577280643.html
https://ria.ru/20200915/zarplata-1577274250.html
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андрей пудов, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество

Минтруд разъяснил детали законопроекта об отраслевой системе зарплат

11:53 16.09.2020 (обновлено: 12:26 16.09.2020)
3458
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Формат отраслевой оплаты труда первым делом применят в сферах здравоохранения и образования, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал депутатам нижней палаты поддержать в первом чтении введение этой системы.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 17:40
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Авторы инициативы предложили наделить правительство правом устанавливать правила оплаты труда работников государственных и муниципальных служб, включая требования по окладам и ставкам стимулирующих выплат. Правительство также будет определять перечень сфер, к которым применят этот механизм.
Пудов подчеркнул, что это должны быть именно права, к которым правительство сможет прибегнуть по необходимости, а не обязанность.
В ведомстве уверены, что такой формат позволит привести в соответствие зарплаты внутри одной отрасли в разных регионах, сделает прозрачными принципы формирования системы оплаты труда работников социальной сферы. Кроме того, авторы законопроекта хотели бы, чтобы он позволил проявлять гибкость регулирования как на федеральном, так и на региональных уровнях власти.

"Мы предполагаем введение требований отраслевой оплаты труда в сфере здравоохранения, потом будем рассматривать распространение этих требований другим профессиональным областям. Например, мы видим, что второй сферой должна стать сфера образования, и есть уже соответствующее поручение председателя правительства", — заявил Пудов на заседании комитета.

В сентябре глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщал, что законопроект доработают ко второму чтению с учетом мнения регионов и профсоюзов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:23
Опрос показал отношение россиян к зарплате "в конверте"
17300124
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Андрей ПудовГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовОбщество
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