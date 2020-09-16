https://ria.ru/20200916/zapiska-1577361026.html
Раскрыто содержание второй предсмертной записки "Тесака"
Телеканал RT в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T23:28
2020-09-16T23:28
2020-09-16T23:29
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
происшествия
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https://cdn25.img.ria.ru/images/154890/46/1548904643_0:92:3075:1822_1400x0_80_0_0_fa40fa8e306293de39224d2ccd6554eb.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. Телеканал <a href="https://t.me/rt_russian/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром.Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.Записку сфотографировали на фоне книги "Протекционизм и коммунизм", которую Марцинкевич попросил оставить своей гражданской жене. Предположительно, снимок с посланием был вложен между ее страницами."А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" — написано на карточке.Вероятно, послание предназначалось возлюбленной "Тесака".На записке стоит дата — 15 сентября 2020 года.Сегодня утром Марцинкевич свел счеты с жизнью в камере челябинского СИЗО.Как сообщили в СК, рядом с телом обнаружили несколько предсмертных записок. В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства". Националист также попросил передать своей жене личный ежедневник и книгу. По факту смерти ФСИН начала внутреннюю проверку. Работники Следственного комитета и прокуратуры также устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html
https://ria.ru/20200916/tesak-1577315298.html
русский офицер
"В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства"." Ха-Ха! Под пытками и не такое напишешь!
79
Евгений Рассохин
Вот все взяли и... поверили...
60
16
челябинск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости
. Телеканал RT
в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича
("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром.
Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.
Записку сфотографировали на фоне книги "Протекционизм и коммунизм", которую Марцинкевич попросил оставить своей гражданской жене. Предположительно, снимок с посланием был вложен между ее страницами.
"А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" — написано на карточке.
Вероятно, послание предназначалось возлюбленной "Тесака".
На записке стоит дата — 15 сентября 2020 года.
Сегодня утром Марцинкевич свел счеты с жизнью в камере челябинского СИЗО.
Как сообщили в СК, рядом с телом обнаружили несколько предсмертных записок. В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства". Националист также попросил передать своей жене личный ежедневник и книгу.
По факту смерти ФСИН начала внутреннюю проверку. Работники Следственного комитета и прокуратуры также устанавливают обстоятельства произошедшего.