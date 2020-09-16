https://ria.ru/20200916/zapiska-1577361026.html

Раскрыто содержание второй предсмертной записки "Тесака"

Телеканал RT в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T23:28

2020-09-16T23:28

2020-09-16T23:29

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича

максим марцинкевич

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. Телеканал <a href="https://t.me/rt_russian/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром.Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.Записку сфотографировали на фоне книги "Протекционизм и коммунизм", которую Марцинкевич попросил оставить своей гражданской жене. Предположительно, снимок с посланием был вложен между ее страницами."А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" — написано на карточке.Вероятно, послание предназначалось возлюбленной "Тесака".На записке стоит дата — 15 сентября 2020 года.Сегодня утром Марцинкевич свел счеты с жизнью в камере челябинского СИЗО.Как сообщили в СК, рядом с телом обнаружили несколько предсмертных записок. В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства". Националист также попросил передать своей жене личный ежедневник и книгу. По факту смерти ФСИН начала внутреннюю проверку. Работники Следственного комитета и прокуратуры также устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html

https://ria.ru/20200916/tesak-1577315298.html

русский офицер "В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства"." Ха-Ха! Под пытками и не такое напишешь! 79

Евгений Рассохин Вот все взяли и... поверили... 60

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челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия