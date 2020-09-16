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https://ria.ru/20200916/zapiska-1577361026.html
Раскрыто содержание второй предсмертной записки "Тесака"
Телеканал RT в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T23:28
2020-09-16T23:29
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости</strong>. Телеканал <a href="https://t.me/rt_russian/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank">Максима Марцинкевича</a> ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром.Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.Записку сфотографировали на фоне книги "Протекционизм и коммунизм", которую Марцинкевич попросил оставить своей гражданской жене. Предположительно, снимок с посланием был вложен между ее страницами."А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" — написано на карточке.Вероятно, послание предназначалось возлюбленной "Тесака".На записке стоит дата — 15 сентября 2020 года.Сегодня утром Марцинкевич свел счеты с жизнью в камере челябинского СИЗО.Как сообщили в СК, рядом с телом обнаружили несколько предсмертных записок. В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства". Националист также попросил передать своей жене личный ежедневник и книгу. По факту смерти ФСИН начала внутреннюю проверку. Работники Следственного комитета и прокуратуры также устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20200916/foto-1577348827.html
https://ria.ru/20200916/tesak-1577315298.html
"В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства"." Ха-Ха! Под пытками и не такое напишешь!
79
Вот все взяли и... поверили...
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челябинск
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РИА Новости
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия

Раскрыто содержание второй предсмертной записки "Тесака"

23:28 16.09.2020 (обновлено: 23:29 16.09.2020)
72357
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеканал RT в Telegram опубликовал снимок еще одной предсмертной записки националиста Максима Марцинкевича ("Тесака"), который покончил с собой сегодня утром.
Послание написано на обратной стороне фотографии, на бумаге видны следы крови.
Оглашение приговора Максиму Марцинкевичу - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 20:46
Появилось последнее фото "Тесака" перед смертью
Записку сфотографировали на фоне книги "Протекционизм и коммунизм", которую Марцинкевич попросил оставить своей гражданской жене. Предположительно, снимок с посланием был вложен между ее страницами.
"А умирать совсем не страшно! Люблю тебя! Живи!" — написано на карточке.
Вероятно, послание предназначалось возлюбленной "Тесака".
На записке стоит дата — 15 сентября 2020 года.
Сегодня утром Марцинкевич свел счеты с жизнью в камере челябинского СИЗО.
Как сообщили в СК, рядом с телом обнаружили несколько предсмертных записок. В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства". Националист также попросил передать своей жене личный ежедневник и книгу.
По факту смерти ФСИН начала внутреннюю проверку. Работники Следственного комитета и прокуратуры также устанавливают обстоятельства произошедшего.
Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 13:40
Адвокат "Тесака" рассказал о его смерти в СИЗО
12710301690
Обсудить 16
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскПроисшествия
Популярные комментарии
"В одной из них "Тесак" извинился перед сотрудниками исправительного учреждения за "доставленные неудобства"." Ха-Ха! Под пытками и не такое напишешь!
17 сентября, 00:01
русский офицеррусский офицер
59110216
Вот все взяли и... поверили...
17 сентября, 00:37
Евгений РассохинЕвгений Рассохин
4740009
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