https://ria.ru/20200916/yabloko-1577308696.html

"Яблоко" призвало послов в Белоруссии вмешаться в ситуацию со Шкляровым

Глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил обращения послам европейских стран в Белоруссии с просьбой вмешаться в ситуацию с арестованным политтехнологом... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:56

2020-09-16T11:56

2020-09-16T11:56

протесты в белоруссии

николай рыбаков

яблоко

ксения собчак

ангела меркель

латвия

чехия

белоруссия

сша

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Глава партии "Яблоко" <a href="http://ria.ru/person_nikolay-rybakov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Рыбаков</a> направил обращения послам европейских стран в Белоруссии с просьбой вмешаться в ситуацию с арестованным политтехнологом Виталием Шкляровым, сообщает пресс-служба партии.Ранее адвокат Шклярова, арестованного в Белоруссии в рамках уголовного дела о подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, Антон Гашинский заявил РИА Новости, что политтехнолог жалуется на здоровье, у него также есть травма, но обстоятельства ее получения неизвестны."Хочу попросить вас содействовать освобождению Виталия Шклярова, который подвергается преследованию по политическим причинам", - написал Рыбаков в обращении.Лидер "<a href="http://ria.ru/organization_JAbloko/" target="_blank" data-auto="true">Яблока</a>" напомнил, что, по заявлениям его адвоката, Шклярова в тюрьме подвергали пыткам и отказывали в предоставлении медицинской помощи. Он также отметил, что уже больше недели политтехнологу - несмотря на наличие у него таких симптомов, как кашель и высокая температура - отказывают в прохождении теста на коронавирус, что вызывает опасения за его здоровье.Пресс-служба отмечает, что обращения уже были отправлены послам <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>.Шкляров, по информации Российской Ассоциации по связям с общественностью, известен участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>, <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барак Обама</a> и <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерс</a>. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксенией Собчак</a> и <a href="http://ria.ru/person_Gudkov_Dmitrijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Гудковым</a>. Политтехнолог был задержан 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, где проживает его мать, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, его супруга является американской гражданкой.

https://ria.ru/20200901/sizo-1576601036.html

https://ria.ru/20200914/oppozitsiya-1577221908.html

Людмила Комиссаренко (Никишина) Сколько денег получил на счет от ЕС? Отрабатывать надо! Батька же сказал, что деньги с вертолета не падают на голову. 72

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латвия

чехия

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай рыбаков, яблоко, ксения собчак, ангела меркель, латвия, чехия, белоруссия, сша, в мире