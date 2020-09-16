https://ria.ru/20200916/vyplata-1577317632.html
Ростуризм предложил увеличить максимальную выплату по программе кешбэка
Ростуризм предложил увеличить максимальный размер туристического кешбэка до 50 тысяч рублей. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:06
2020-09-16T14:06
2020-09-16T15:03
туризм
дмитрий чернышенко
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризм</a> предложил увеличить максимальный размер туристического кешбэка до 50 тысяч рублей.Такая сумма фигурирует в опубликованном ведомством проекте постановления правительства для расширения программы выплаты компенсаций.Среди других предложений — сократить необходимый период проживания до двух ночей, снять ограничения по минимальной стоимости путевки, и добавить в перечень учреждений санатории, ведущие медицинскую деятельность по лицензии, и места детского отдыха.Первая программа стимулирования внутреннего туризма с возможностью кешбэка прошла с 21 по 28 августа. Участники смогли оформить возврат денег за поездку в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Чернышенко</a> на совещании у <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в начале сентября предложил использовать деньги, оставшиеся после первой программы, на ее продление до конца года, включая новогодние каникулы.Путин одобрил инициативу, предложив правительству проработать идею выделения дополнительных средств — уже на 2021 год.
https://ria.ru/20200825/keshbek-1576291902.html
https://ria.ru/20200909/keshbek-1577003341.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество