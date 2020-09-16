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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200916/vybory-1577358894.html
Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки повлиять на недавние выборы. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T21:23
2020-09-16T22:30
василий пискарев
цик рф
единый день голосования — 2020
россия
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки повлиять на недавние выборы.Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>.Он пояснил, что комиссия в ежедневном режиме собирала и анализировала данные и зафиксировала "умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей".По словам Пискарева, "формы вмешательства были разными: от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a>".Единый день голосования в этом году состоялся 13 сентября. В России прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Как сообщал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, явка составила 43,06 процента.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html
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Оппозиционных мошенников, неспособных найти поддержку в народе честными способами, судить максимально строго
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василий пискарев, цик рф, россия, госдума рф, политика

Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы

21:23 16.09.2020 (обновлено: 22:30 16.09.2020)
3760
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке
Мужчина опускает бюллетень в урну на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки повлиять на недавние выборы.
Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Он пояснил, что комиссия в ежедневном режиме собирала и анализировала данные и зафиксировала "умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей".
По словам Пискарева, "формы вмешательства были разными: от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России".
Единый день голосования в этом году состоялся 13 сентября. В России прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Как сообщал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, явка составила 43,06 процента.
Итоги выборов глав регионов России - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 14:00Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
5912641423
Обсудить 9
Единый день голосования — 2020Василий ПискаревЦИК РФРоссияГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Ваши выводы - пустой звук! Фактов нет никаких!
16 сентября, 22:31
vvladimsam
6001014
Оппозиционных мошенников, неспособных найти поддержку в народе честными способами, судить максимально строго
16 сентября, 22:53
ИЗИгорь Земский
1410007
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