https://ria.ru/20200916/vybory-1577358894.html

Комиссия Госдумы выявила попытки вмешательства в региональные выборы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки повлиять на недавние выборы. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T21:23

2020-09-16T21:23

2020-09-16T22:30

василий пискарев

цик рф

единый день голосования — 2020

россия

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России зафиксировала попытки повлиять на недавние выборы.Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>.Он пояснил, что комиссия в ежедневном режиме собирала и анализировала данные и зафиксировала "умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей".По словам Пискарева, "формы вмешательства были разными: от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК России</a>".Единый день голосования в этом году состоялся 13 сентября. В России прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Как сообщал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, явка составила 43,06 процента.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577106249.html

vladimsam Ваши выводы - пустой звук! Фактов нет никаких! 126

Игорь Земский Оппозиционных мошенников, неспособных найти поддержку в народе честными способами, судить максимально строго 105

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, цик рф, россия, госдума рф, политика