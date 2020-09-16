https://ria.ru/20200916/vybory-1577329603.html

Памфилова рассказала об инциденте в ходе голосования на Кубани

Председатель ЦИК Элла Памфилова, говоря об инциденте на одном из четырех участков, где отменили результаты голосования, объяснила ситуацию тем, что у членов... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:16

2020-09-16T16:16

2020-09-16T16:16

единый день голосования — 2020

элла памфилова

краснодар

краснодарский край

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, говоря об инциденте на одном из четырех участков, где отменили результаты голосования, объяснила ситуацию тем, что у членов избиркома на Кубани, которые в нарушение закона при подсчете голосов "в сердцах" высыпали бюллетени из разных сейф-пакетов и ящиков для голосования, просто "сдали нервы".Она пояснила, что речь идет об участке номер 2059 в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>."Уставшие после трехдневной работы члены УИК 2059, нервы у них сдали, измученные постоянными нападками представителей одного из кандидатах, при подсчете голосов, я так понимаю, в сердцах они это сделали, высыпали бюллетени из разных сейф-пакетов, ранее упакованных, переносных и стационарных ящиков для голосования, смешав их между собой", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК.Однако в соответствии с законами считать бюллетени надо было отдельно, сверяя с ранее составленными актами, напомнила она.ТИК Западное города <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> поддержала это решение и признала результаты голосования на участке 2059 недействительными."Я считаю, что этот случай заслуживает отдельного рассмотрения, потому что нельзя из одной крайности в другую переходить. Всё-таки надо посмотреть причины, как это произошло, в чем дело. Да, совершили ошибку, да, признали, но ведь люди приходили голосовать. Тут не было явного нарушения со стороны кого-то. Я считаю, что нам всем нужно посмотреть. Я понимаю, что трехдневное голосование - это тяжёлый марафон. Есть информация к размышлению", - добавила Памфилова.Она выразила сочувствие коллегам, но добавила, что "это произошло по нашей вине".Всего, по словам Памфиловой, отменить результаты голосования пришлось на четырех участках по всей стране.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577199686.html

https://ria.ru/20200913/kriminal-1577176682.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577209955.html

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краснодар

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, краснодар, краснодарский край, политика