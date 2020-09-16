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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200916/vybory-1577329603.html
Памфилова рассказала об инциденте в ходе голосования на Кубани
Председатель ЦИК Элла Памфилова, говоря об инциденте на одном из четырех участков, где отменили результаты голосования, объяснила ситуацию тем, что у членов... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:16
2020-09-16T16:16
единый день голосования — 2020
элла памфилова
краснодар
краснодарский край
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>, говоря об инциденте на одном из четырех участков, где отменили результаты голосования, объяснила ситуацию тем, что у членов избиркома на Кубани, которые в нарушение закона при подсчете голосов "в сердцах" высыпали бюллетени из разных сейф-пакетов и ящиков для голосования, просто "сдали нервы".Она пояснила, что речь идет об участке номер 2059 в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a>."Уставшие после трехдневной работы члены УИК 2059, нервы у них сдали, измученные постоянными нападками представителей одного из кандидатах, при подсчете голосов, я так понимаю, в сердцах они это сделали, высыпали бюллетени из разных сейф-пакетов, ранее упакованных, переносных и стационарных ящиков для голосования, смешав их между собой", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК.Однако в соответствии с законами считать бюллетени надо было отдельно, сверяя с ранее составленными актами, напомнила она.ТИК Западное города <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> поддержала это решение и признала результаты голосования на участке 2059 недействительными."Я считаю, что этот случай заслуживает отдельного рассмотрения, потому что нельзя из одной крайности в другую переходить. Всё-таки надо посмотреть причины, как это произошло, в чем дело. Да, совершили ошибку, да, признали, но ведь люди приходили голосовать. Тут не было явного нарушения со стороны кого-то. Я считаю, что нам всем нужно посмотреть. Я понимаю, что трехдневное голосование - это тяжёлый марафон. Есть информация к размышлению", - добавила Памфилова.Она выразила сочувствие коллегам, но добавила, что "это произошло по нашей вине".Всего, по словам Памфиловой, отменить результаты голосования пришлось на четырех участках по всей стране.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577199686.html
https://ria.ru/20200913/kriminal-1577176682.html
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элла памфилова, краснодар, краснодарский край, политика

Памфилова рассказала об инциденте в ходе голосования на Кубани

16:16 16.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова, говоря об инциденте на одном из четырех участков, где отменили результаты голосования, объяснила ситуацию тем, что у членов избиркома на Кубани, которые в нарушение закона при подсчете голосов "в сердцах" высыпали бюллетени из разных сейф-пакетов и ящиков для голосования, просто "сдали нервы".
Она пояснила, что речь идет об участке номер 2059 в Краснодарском крае.
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"Уставшие после трехдневной работы члены УИК 2059, нервы у них сдали, измученные постоянными нападками представителей одного из кандидатах, при подсчете голосов, я так понимаю, в сердцах они это сделали, высыпали бюллетени из разных сейф-пакетов, ранее упакованных, переносных и стационарных ящиков для голосования, смешав их между собой", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК.
Однако в соответствии с законами считать бюллетени надо было отдельно, сверяя с ранее составленными актами, напомнила она.
"Не выдержали нервы, не смогли устоять, в сердцах нарушили закон фактически. Но взяли себя в руки, проявив принципиальность, члены комиссии не стали скрывать данный факт, признали ошибку, признали всё бюллетени недействительными, о чем составлены соответствующие документы и акты. Для надёжности и гарантии дальнейшего неиспользования бюллетеней, было принято решение погасить их, отрезав угол", - пояснила председатель ЦИК.
ТИК Западное города Краснодара поддержала это решение и признала результаты голосования на участке 2059 недействительными.
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"Я считаю, что этот случай заслуживает отдельного рассмотрения, потому что нельзя из одной крайности в другую переходить. Всё-таки надо посмотреть причины, как это произошло, в чем дело. Да, совершили ошибку, да, признали, но ведь люди приходили голосовать. Тут не было явного нарушения со стороны кого-то. Я считаю, что нам всем нужно посмотреть. Я понимаю, что трехдневное голосование - это тяжёлый марафон. Есть информация к размышлению", - добавила Памфилова.
Она выразила сочувствие коллегам, но добавила, что "это произошло по нашей вине".
Всего, по словам Памфиловой, отменить результаты голосования пришлось на четырех участках по всей стране.
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Единый день голосования — 2020Элла ПамфиловаКраснодарКраснодарский крайПолитика
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