https://ria.ru/20200916/vuzy-1577321421.html

В России могут ввести шестилетний специалитет

Минобрнауки РФ обсуждает возможность введения шестилетнего специалитета для ряда направлений подготовки, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:40

2020-09-16T14:40

2020-09-16T21:02

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валерий фальков

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_o" target="_blank">Минобрнауки РФ</a> обсуждает возможность введения шестилетнего специалитета для ряда направлений подготовки, заявил глава ведомства <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>.Он отметил, что разговоры о специалитете также звучат, когда как речь идет о естественнонаучных специальностях и направлениях. По его словам, с биологическим факультетом МГУ обсуждается программа по фундаментальной биологии с ориентацией на подготовку специалистов по генетическим технологиям, и есть предложения сделать такой специалитет продолжительностью 5-5,5 лет.Фальков также отметил, что при этом именно болонская система с бакалавриатом и магистратурой делает российское образование понятным и привлекательным для иностранных студентов.

https://ria.ru/20200916/shkolnik-1577281360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, валерий фальков, общество