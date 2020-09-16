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В России могут ввести шестилетний специалитет
Минобрнауки РФ обсуждает возможность введения шестилетнего специалитета для ряда направлений подготовки, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:40
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валерий фальков
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_nauki_i_vysshego_o" target="_blank">Минобрнауки РФ</a> обсуждает возможность введения шестилетнего специалитета для ряда направлений подготовки, заявил глава ведомства <a href="https://ria.ru/person_valeriy-falkov" target="_blank">Валерий Фальков</a>.Он отметил, что разговоры о специалитете также звучат, когда как речь идет о естественнонаучных специальностях и направлениях. По его словам, с биологическим факультетом МГУ обсуждается программа по фундаментальной биологии с ориентацией на подготовку специалистов по генетическим технологиям, и есть предложения сделать такой специалитет продолжительностью 5-5,5 лет.Фальков также отметил, что при этом именно болонская система с бакалавриатом и магистратурой делает российское образование понятным и привлекательным для иностранных студентов.
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навигатор абитуриента, валерий фальков, общество

В России могут ввести шестилетний специалитет

14:40 16.09.2020 (обновлено: 21:02 16.09.2020)
1905
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБиологический факультет МГУ
Биологический факультет МГУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минобрнауки РФ обсуждает возможность введения шестилетнего специалитета для ряда направлений подготовки, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"Если мы поговорим с промышленниками, в широком смысле, то здесь надо, конечно, поддерживать специалитет, наш традиционный подход. Более того, мы обсуждаем с многими коллегами, чтобы этот специалитет был не пятилетний, а шестилетний: это специфика знаний, это понятные специалисты для нашей промышленности, это стандартнее", - рассказал Фальков в ходе правительственного часа в Госдуме РФ.

Он отметил, что разговоры о специалитете также звучат, когда как речь идет о естественнонаучных специальностях и направлениях. По его словам, с биологическим факультетом МГУ обсуждается программа по фундаментальной биологии с ориентацией на подготовку специалистов по генетическим технологиям, и есть предложения сделать такой специалитет продолжительностью 5-5,5 лет.
Фальков также отметил, что при этом именно болонская система с бакалавриатом и магистратурой делает российское образование понятным и привлекательным для иностранных студентов.
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковОбщество
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