В России могут ввести шестилетний специалитет
14:40 16.09.2020 (обновлено: 21:02 16.09.2020)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Минобрнауки РФ обсуждает возможность введения шестилетнего специалитета для ряда направлений подготовки, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
"Если мы поговорим с промышленниками, в широком смысле, то здесь надо, конечно, поддерживать специалитет, наш традиционный подход. Более того, мы обсуждаем с многими коллегами, чтобы этот специалитет был не пятилетний, а шестилетний: это специфика знаний, это понятные специалисты для нашей промышленности, это стандартнее", - рассказал Фальков в ходе правительственного часа в Госдуме РФ.
Он отметил, что разговоры о специалитете также звучат, когда как речь идет о естественнонаучных специальностях и направлениях. По его словам, с биологическим факультетом МГУ обсуждается программа по фундаментальной биологии с ориентацией на подготовку специалистов по генетическим технологиям, и есть предложения сделать такой специалитет продолжительностью 5-5,5 лет.
Фальков также отметил, что при этом именно болонская система с бакалавриатом и магистратурой делает российское образование понятным и привлекательным для иностранных студентов.