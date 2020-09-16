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Песков не исключил встречу Путина с главами думских фракций
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:04
2020-09-16T13:09
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября."Действительно, такое мероприятие готовится, и мы не исключаем, что оно в первую декаду октября пройдет", - сказал Песков.Ранее в среду лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> встретится с главами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в первой декаде октября, встреча пройдет в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20200916/gazprom-1577312219.html
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков не исключил встречу Путина с главами думских фракций

13:04 16.09.2020 (обновлено: 13:09 16.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября.
"Действительно, такое мероприятие готовится, и мы не исключаем, что оно в первую декаду октября пройдет", - сказал Песков.
Ранее в среду лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что Путин встретится с главами фракций Госдумы в первой декаде октября, встреча пройдет в режиме видеоконференции.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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