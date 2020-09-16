https://ria.ru/20200916/vstrecha-1577312439.html

Песков не исключил встречу Путина с главами думских фракций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:04

2020-09-16T13:04

2020-09-16T13:09

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не исключил, что глава государства проведет встречу по видеосвязи с главами думских фракций в первой декаде октября."Действительно, такое мероприятие готовится, и мы не исключаем, что оно в первую декаду октября пройдет", - сказал Песков.Ранее в среду лидер "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путин</a> встретится с главами фракций <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> в первой декаде октября, встреча пройдет в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20200916/gazprom-1577312219.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика