https://ria.ru/20200916/voz-1577310322.html
В ВОЗ назвали реагирование России на COVID-19 беспрецедентным
Реагирование на COVID-19 в России было беспрецедентным, страна лидирует в мире по числу проводимых тестов, заявила представитель Всемирной организации... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:23
2020-09-16T12:23
2020-09-16T12:23
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Реагирование на COVID-19 в России было беспрецедентным, страна лидирует в мире по числу проводимых тестов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookh" target="_blank">ВОЗ</a>) в РФ Мелита Вуйнович."Что мы можем сказать о реагировании на COVID-19, это было абсолютно беспрецедентным. Огромное реагирование всей системы, всего правительства, на всех уровнях, что позволило хорошо увидеть число инфицированных. Россия одна из лидирующих в мире по числу тестов, которые проводились", - сказала представитель ВОЗ на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577309188.html
Фея Волшебная
Вспомнилось...Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку..
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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