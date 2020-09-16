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https://ria.ru/20200916/voz-1577307192.html
Региональный директор ВОЗ посетит Москву
Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетит Москву с визитом на следующей неделе, запланированы встречи на... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:32
2020-09-16T21:07
распространение нового коронавируса
ханс клюге
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) <a href="https://ria.ru/person_khans-klyuge" target="_blank">Ханс Клюге</a> посетит Москву с визитом на следующей неделе, запланированы встречи на высоком уровне, сообщила представитель организации в России <a href="https://ria.ru/person_melita-vuynovich" target="_blank">Мелита Вуйнович</a>."На следующей неделе мы ожидаем визит нашего регионального директора ВОЗ, это его первый визит в функции регионального директора в РФ. Предусмотрены встречи на очень высоком уровне", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом.По ее словам, будет также проведена специальная сессия группы высокого уровня по туберкулезу.<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravoo" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260518.html
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ханс клюге, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, москва, общество

Региональный директор ВОЗ посетит Москву

11:32 16.09.2020 (обновлено: 21:07 16.09.2020)
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© AFP 2020 / Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau Scanpix Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AFP 2020 / Ida Guldbaek Arentsen / Ritzau Scanpix
Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетит Москву с визитом на следующей неделе, запланированы встречи на высоком уровне, сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович.
"На следующей неделе мы ожидаем визит нашего регионального директора ВОЗ, это его первый визит в функции регионального директора в РФ. Предусмотрены встречи на очень высоком уровне", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом.
По ее словам, будет также проведена специальная сессия группы высокого уровня по туберкулезу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
15 сентября, 13:19Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗМоскваОбщество
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