https://ria.ru/20200916/voz-1577307192.html
Региональный директор ВОЗ посетит Москву
Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетит Москву с визитом на следующей неделе, запланированы встречи на... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:32
2020-09-16T11:32
2020-09-16T21:07
распространение нового коронавируса
ханс клюге
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) <a href="https://ria.ru/person_khans-klyuge" target="_blank">Ханс Клюге</a> посетит Москву с визитом на следующей неделе, запланированы встречи на высоком уровне, сообщила представитель организации в России <a href="https://ria.ru/person_melita-vuynovich" target="_blank">Мелита Вуйнович</a>."На следующей неделе мы ожидаем визит нашего регионального директора ВОЗ, это его первый визит в функции регионального директора в РФ. Предусмотрены встречи на очень высоком уровне", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом.По ее словам, будет также проведена специальная сессия группы высокого уровня по туберкулезу.<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravoo" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260518.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханс клюге, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, москва, общество