https://ria.ru/20200916/voz-1577307192.html

Региональный директор ВОЗ посетит Москву

Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге посетит Москву с визитом на следующей неделе, запланированы встречи на... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:32

2020-09-16T11:32

2020-09-16T21:07

распространение нового коронавируса

ханс клюге

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577310028_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_cf9f4e07d00223fc2bb667f147d94948.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Директор регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) <a href="https://ria.ru/person_khans-klyuge" target="_blank">Ханс Клюге</a> посетит Москву с визитом на следующей неделе, запланированы встречи на высоком уровне, сообщила представитель организации в России <a href="https://ria.ru/person_melita-vuynovich" target="_blank">Мелита Вуйнович</a>."На следующей неделе мы ожидаем визит нашего регионального директора ВОЗ, это его первый визит в функции регионального директора в РФ. Предусмотрены встречи на очень высоком уровне", - сказала Вуйнович на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной влиянию пандемии коронавируса на эпидемиологическую ситуацию с туберкулезом.По ее словам, будет также проведена специальная сессия группы высокого уровня по туберкулезу.<a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravoo" target="_blank">Всемирная организация здравоохранения</a> 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260518.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханс клюге, мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, москва, общество