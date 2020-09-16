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“Свадьба альфонса”: Волочкова высказалась о женитьбе бывшего супруга
Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram прокомментировала известие о свадьбе бывшего мужа Игоря Вдовина с телеведущей Еленой Николаевой. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:19
2020-09-16T11:19
россия
шоу-бизнес
анастасия волочкова
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Балерина <a href="https://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova" target="_blank">Анастасия Волочкова</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFJ7NZkIcl_/" target="_blank">Instagram</a> прокомментировала известие о свадьбе бывшего мужа Игоря Вдовина с телеведущей Еленой Николаевой. Звезда назвала своего бывшего избранника альфонсом.“Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком”, - гневно сообщила она подписчикам. Также по мнению балерины, торжество будет организовано на ее деньги: “Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путём деньги 13 лет назад (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи)”. Волочкова добавила, что с первых дней знакомства он брал у нее в долг большие суммы денег, которые не вернул, и стал бизнесменом за счет пиара на ее имени. "Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью своего ребенка подло и бесчеловечно", - написала звезда.В конце своего обращения, Волочкова подчеркнула, что она счастлива с любимым человеком и готовит новый спектакль.
https://ria.ru/20200819/1575967567.html
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россия, шоу-бизнес, анастасия волочкова

“Свадьба альфонса”: Волочкова высказалась о женитьбе бывшего супруга

11:19 16.09.2020
1384
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Балерина Анастасия Волочкова
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram прокомментировала известие о свадьбе бывшего мужа Игоря Вдовина с телеведущей Еленой Николаевой.
Звезда назвала своего бывшего избранника альфонсом.
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Дорогие друзья. Ну что происходит?!🤷‍♀️ Просыпаюсь утром с любимым человеком от звонков журналистов.🙈 Подумала, что что-то случилось.🙈 А вопросы по поводу грядущей свадьбы "моего бывшего мужа"😂,с которым я официально не была расписана. Этот Альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком. "СВАДЬБА АЛЬФОНСА"👍 Совет да любовь! Но я причём в этой ситуации?🤷‍♀️ Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу,организованное на отнятые у меня обманным путём деньги 13 лет назад. (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи). Могу сказать правду, как есть. С первых дней нашего знакомства мой "бывший муж" постоянно брал у меня в долг огромные суммы денег (от 600 тысяч долларов до миллиона). На них он и жил. Став отцом моей дочери он пошёл дальше и взял 3 млн долларов, которые не вернул до сих пор.. Более того. В одночасье из мыльного пузыря (о чем меня предупреждала его бывшая жена🙈) он превратился в "бизнесмена" за счёт пиара на моем имени, о чем очень меня тогда просил, появляясь со мной в экранах ТВ и на обложках таблоидов. (Тогда ему очень это было выгодно). После нашей свадьбы у этого человека были другие жёны🤷‍♀️ Удивительно, что спустя 16 лет он на всю жизнь остаётся "бывшим мужем Анастасии Волочковой"😂 Меня обескураживает тот факт, что у Альфонса грядёт свадьба, а комментарии просят у меня.🤷‍♀️ Почему не звонят его официальным жёнам?😂 С которыми он разводился по причине, что они не давали ему денег.🙈 Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью его ребёнка подло и бесчеловечно.😝 Почему не берут комментарии у молодоженов? Или без привязки к моему имени они никому не интересны?🐣🤷‍♀️ Видимо да.. Это же позорище какое-то, простите.😝 Моя свадьба была самой роскошной.🌺 На мои же деньги. О дате моей следующей свадьбы я сообщу вам лично.👍 А это позорище, фальшь, лицемерие и дешевую игру я комментировать не стану. Я готовлю новый спектакль и полностью погружена в работу по 6 часов в день.🩰 И счастлива в любви❤️ и в творческом процессе.🩰 Истинных вам благ!🙏😊 #анастасияволочкова

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком”, - гневно сообщила она подписчикам.
Также по мнению балерины, торжество будет организовано на ее деньги:
“Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путём деньги 13 лет назад (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи)”.
Волочкова добавила, что с первых дней знакомства он брал у нее в долг большие суммы денег, которые не вернул, и стал бизнесменом за счет пиара на ее имени.
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19 августа, 09:58Культура
Бывший "любовник" Волочковой потребовал от нее 130 миллионов рублей
"Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью своего ребенка подло и бесчеловечно", - написала звезда.
В конце своего обращения, Волочкова подчеркнула, что она счастлива с любимым человеком и готовит новый спектакль.
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РоссияШоу-бизнесАнастасия Волочкова
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