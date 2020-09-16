https://ria.ru/20200916/volochkova-1577306255.html

“Свадьба альфонса”: Волочкова высказалась о женитьбе бывшего супруга

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram прокомментировала известие о свадьбе бывшего мужа Игоря Вдовина с телеведущей Еленой Николаевой. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:19

2020-09-16T11:19

2020-09-16T11:19

россия

шоу-бизнес

анастасия волочкова

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Балерина <a href="https://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova" target="_blank">Анастасия Волочкова</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFJ7NZkIcl_/" target="_blank">Instagram</a> прокомментировала известие о свадьбе бывшего мужа Игоря Вдовина с телеведущей Еленой Николаевой. Звезда назвала своего бывшего избранника альфонсом.“Этот альфонс является отцом моей дочери, у которой моя фамилия. Это единственное, что меня связывает с этим человеком”, - гневно сообщила она подписчикам. Также по мнению балерины, торжество будет организовано на ее деньги: “Это очередное празднование его, включая мою с ним роскошную свадьбу, организованное на отнятые у меня обманным путём деньги 13 лет назад (3 миллиона долларов, на которые он живет и содержит все свои семьи)”. Волочкова добавила, что с первых дней знакомства он брал у нее в долг большие суммы денег, которые не вернул, и стал бизнесменом за счет пиара на ее имени. "Меня не интересует жизнь человека, поступившего с матерью своего ребенка подло и бесчеловечно", - написала звезда.В конце своего обращения, Волочкова подчеркнула, что она счастлива с любимым человеком и готовит новый спектакль.

https://ria.ru/20200819/1575967567.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, анастасия волочкова