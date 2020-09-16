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Литва упростила процедуру выдачи виз для белорусов

Литва временно упрощает процедуру выдачи виз гражданам Белоруссии, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД республики. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:33

2020-09-16T13:33

2020-09-16T13:33

белоруссия

литва

в мире

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<strong>ВИЛЬНЮС, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> временно упрощает процедуру выдачи виз гражданам Белоруссии, передает агентство <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Литва</a> со ссылкой на пресс-службу МИД республики.Изменения вступят в силу с 21 сентября и продлятся до 21 марта 2021 года. Как подчеркнули в литовском ведомстве, это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в балтийскую республику.Как передает Sputnik Литва, для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.Граждане <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> смогут получить национальную визу сроком на шесть месяцев при предъявлении минимального пакета документов и подтверждения своих финансовых средств – средств на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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литва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, литва, в мире