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Литва упростила процедуру выдачи виз для белорусов
Литва временно упрощает процедуру выдачи виз гражданам Белоруссии, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД республики. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:33
2020-09-16T13:33
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> временно упрощает процедуру выдачи виз гражданам Белоруссии, передает агентство <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Литва</a> со ссылкой на пресс-службу МИД республики.Изменения вступят в силу с 21 сентября и продлятся до 21 марта 2021 года. Как подчеркнули в литовском ведомстве, это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в балтийскую республику.Как передает Sputnik Литва, для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.Граждане <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> смогут получить национальную визу сроком на шесть месяцев при предъявлении минимального пакета документов и подтверждения своих финансовых средств – средств на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.
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белоруссия
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белоруссия, литва, в мире

Литва упростила процедуру выдачи виз для белорусов

13:33 16.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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ВИЛЬНЮС, 16 сен - РИА Новости. Литва временно упрощает процедуру выдачи виз гражданам Белоруссии, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
Изменения вступят в силу с 21 сентября и продлятся до 21 марта 2021 года. Как подчеркнули в литовском ведомстве, это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в балтийскую республику.
Как передает Sputnik Литва, для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

"Наша цель – ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное – обеспечить беспрепятственное выполнение процедур", – сказала министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

Граждане Белоруссии смогут получить национальную визу сроком на шесть месяцев при предъявлении минимального пакета документов и подтверждения своих финансовых средств – средств на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
111400220
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