Литва упростила процедуру выдачи виз для белорусов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ВИЛЬНЮС, 16 сен - РИА Новости. Литва временно упрощает процедуру выдачи виз гражданам Белоруссии, передает агентство Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу МИД республики.
Изменения вступят в силу с 21 сентября и продлятся до 21 марта 2021 года. Как подчеркнули в литовском ведомстве, это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в балтийскую республику.
Как передает Sputnik Литва, для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.
"Наша цель – ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное – обеспечить беспрепятственное выполнение процедур", – сказала министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
Граждане Белоруссии смогут получить национальную визу сроком на шесть месяцев при предъявлении минимального пакета документов и подтверждения своих финансовых средств – средств на три месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.
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