https://ria.ru/20200916/vinnik-1577313528.html

Москалькова обратится к министру юстиции Франции в защиту Винника

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что намерена обратиться к главе французского минюста в защиту россиянина... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:16

2020-09-16T13:16

2020-09-16T13:16

мария пейчинович-бурич

александр винник

татьяна москалькова

совет европы

франция

сша

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> заявила РИА Новости, что намерена обратиться к главе французского минюста в защиту россиянина <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vinnik/" target="_blank" data-auto="true">Александра Винника</a>, который обвиняется во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> в вымогательстве и отмывании денег."С момента заключения Александра под стражу во Франции я неоднократно обращалась в международные и правозащитные организации, к генеральному секретарю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совета Европы</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich/" target="_blank" data-auto="true">Марии Пейчинович-Бурич</a>, защитнику прав во Франции с требованием устранить имеющиеся нарушения прав российского гражданина. Намерена обратиться к министру юстиции Франции в защиту прав российского гражданина", - сказала Москалькова.Суд <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> принял решение оставить Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября. Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой.Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> 25 июля 2017 года по запросу <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.

https://ria.ru/20200914/vinnik-1577229144.html

https://ria.ru/20200805/1575394317.html

франция

сша

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария пейчинович-бурич, александр винник, татьяна москалькова, совет европы, франция, сша, париж, в мире