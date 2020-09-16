Москалькова обратится к министру юстиции Франции в защиту Винника
Александр Винник. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что намерена обратиться к главе французского минюста в защиту россиянина Александра Винника, который обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег.
"С момента заключения Александра под стражу во Франции я неоднократно обращалась в международные и правозащитные организации, к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, защитнику прав во Франции с требованием устранить имеющиеся нарушения прав российского гражданина. Намерена обратиться к министру юстиции Франции в защиту прав российского гражданина", - сказала Москалькова.
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Суд Парижа принял решение оставить Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября. Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
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