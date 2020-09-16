https://ria.ru/20200916/vikingi-1577337220.html

Опубликованы результаты полного генетического исследования викингов

Ученые, в течение шести лет изучавшие ДНК викингов из захоронений по всей Европе и Гренландии, опубликовали в журнале Nature сенсационные результаты своего... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:00

2020-09-16T18:00

2020-09-16T18:39

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Ученые, в течение шести лет изучавшие ДНК викингов из захоронений по всей Европе и <a href="http://ria.ru/location_Greenland/" target="_blank" data-auto="true">Гренландии</a>, <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2688-8" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовали</a> в журнале Nature сенсационные результаты своего исследования. Оказалось, что викинги и скандинавы — это не синонимы, да и внешне они были не очень похожи на современных шведов и норвежцев.Слово "викинг" происходит от скандинавского vikingr, что значит "пират". Так что уже изначально оно не обозначало национальную принадлежность. Расцвет эпохи викингов охватывает период с 800-х годов нашей эры, когда летописи зарегистрировали первые набеги викингов на европейские поселения, до завоевания <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> норманнами в 1066 году.Ученые всегда настороженно относились к литературно-художественной версии, представлявшей викингов жестокими морскими разбойниками с берегов Скандинавии. Роль викингов в средневековой истории <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> была намного шире: Кнут Великий стал королем Англии, Лейф Эрикссон, как полагают, был первым европейцем, достигшим <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> за 500 лет до <a href="http://ria.ru/person_KHristofor_Kolumb/" target="_blank" data-auto="true">Христофора Колумба</a>, а Олафу Трюггвасону приписывают распространение христианства в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a>.Исследователи из разных стран под руководством Эске Виллерслева (Eske Willerslev) профессора колледжа Святого Иоанна <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> и директора Центра геогенетики <a href="http://ria.ru/organization_Kopengagenskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагенского университета</a>, с помощью ультрасовременных методов секвенирования ДНК восстановили полные геномы 442 викингов — мужчин, женщин и детей — из многочисленных захоронений, разбросанных по всей Европе и Гренландии.По времени эти захоронения охватывают огромный период от бронзового века — примерно 2400-е годы до нашей эры, до раннего Нового времени — 1600-е годы нашей эры, что позволило ученым проследить генетическую эволюцию викингов и лучше понять их происхождение."У нас есть образ викингов, которые смешиваются друг с другом, торгуют и совершают набеги, сражаются с королями по всей Европе, потому что это то, что мы видим по телевидению и читаем в книгах, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова Виллерслева. — На основе генетических исследований мы впервые показали, что это был не такой мир. Наша работа дает представление о том, кем на самом деле были викинги".Во-первых, ученые выяснили, что общность викингов формировалась на территории Скандинавского полуострова под влиянием большого притока извне."Мы узнали, что викинги были не просто скандинавами по своему генетическому происхождению, поскольку обнаружили в их ДНК генетическое влияние из Южной Европы и <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>, о котором раньше никогда не думали. Многие викинги как внутри Скандинавии, так и за ее пределами имеют высокий уровень нескандинавского происхождения", — говорит еще один автор исследования профессор Мартин Сикора (Martin Sikora) из Копенгагенского университета.Во-вторых, викинги из известных захоронений в <a href="http://ria.ru/location_Scotland/" target="_blank" data-auto="true">Шотландии</a> на самом деле были местными жителями — пиктами, которые выглядели как викинги и соблюдали их традиции. Кстати, сегодня у жителей <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, по оценкам исследователей, до шести процентов ДНК — от викингов. У шведов, для сравнения, не намного больше — всего десять. С другой стороны, среди скелетов викингов в Норвегии и на Оркнейских островах в <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Северном море</a> были чистокровные британцы. Теперь генетически доказано, что викинги с территории современной Норвегии побывали в <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландии</a>, Шотландии, <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландии</a> и Гренландии; датские викинги совершали набеги на Англию, а шведские — на страны <a href="http://ria.ru/location_Baltija/" target="_blank" data-auto="true">Балтии</a>. Многие экспедиции включали набеги на монастыри и прибрежные города, но не менее активно викинги занимались и торговлей. Главными товарами были меха, бивни и тюлений жир.Часто набеги были развлечением, в которых участвовали большие группы близких родственников. Так, в одном захоронении убитых во время набега викингов ученые идентифицировали четырех родных братьев, остальные похороненные также были генетически близки.Относительно внешнего облика викингов, авторы сделали вывод, что у большинства из них на самом деле были каштановые волосы, а не светлые или рыжие, как традиционно считается.

https://ria.ru/20190722/1556711158.html

https://ria.ru/20190206/1550497099.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, генетика, биология, открытия - риа наука, история