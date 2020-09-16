Опубликованы результаты полного генетического исследования викингов
18:00 16.09.2020 (обновлено: 18:39 16.09.2020)
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© Фото : Dorset County Council/Oxford ArchaeologyБратское захоронение пятидесяти обезглавленных викингов в в графстве Дорсет, Великобритания
© Фото : Dorset County Council/Oxford Archaeology
Братское захоронение пятидесяти обезглавленных викингов в в графстве Дорсет, Великобритания
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ученые, в течение шести лет изучавшие ДНК викингов из захоронений по всей Европе и Гренландии, опубликовали в журнале Nature сенсационные результаты своего исследования. Оказалось, что викинги и скандинавы — это не синонимы, да и внешне они были не очень похожи на современных шведов и норвежцев.
Слово "викинг" происходит от скандинавского vikingr, что значит "пират". Так что уже изначально оно не обозначало национальную принадлежность. Расцвет эпохи викингов охватывает период с 800-х годов нашей эры, когда летописи зарегистрировали первые набеги викингов на европейские поселения, до завоевания Англии норманнами в 1066 году.
Ученые всегда настороженно относились к литературно-художественной версии, представлявшей викингов жестокими морскими разбойниками с берегов Скандинавии. Роль викингов в средневековой истории Европы была намного шире: Кнут Великий стал королем Англии, Лейф Эрикссон, как полагают, был первым европейцем, достигшим Северной Америки за 500 лет до Христофора Колумба, а Олафу Трюггвасону приписывают распространение христианства в Норвегии.
Исследователи из разных стран под руководством Эске Виллерслева (Eske Willerslev) профессора колледжа Святого Иоанна Кембриджского университета и директора Центра геогенетики Копенгагенского университета, с помощью ультрасовременных методов секвенирования ДНК восстановили полные геномы 442 викингов — мужчин, женщин и детей — из многочисленных захоронений, разбросанных по всей Европе и Гренландии.
По времени эти захоронения охватывают огромный период от бронзового века — примерно 2400-е годы до нашей эры, до раннего Нового времени — 1600-е годы нашей эры, что позволило ученым проследить генетическую эволюцию викингов и лучше понять их происхождение.
"У нас есть образ викингов, которые смешиваются друг с другом, торгуют и совершают набеги, сражаются с королями по всей Европе, потому что это то, что мы видим по телевидению и читаем в книгах, — приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова Виллерслева. — На основе генетических исследований мы впервые показали, что это был не такой мир. Наша работа дает представление о том, кем на самом деле были викинги".
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Во-первых, ученые выяснили, что общность викингов формировалась на территории Скандинавского полуострова под влиянием большого притока извне.
"Мы узнали, что викинги были не просто скандинавами по своему генетическому происхождению, поскольку обнаружили в их ДНК генетическое влияние из Южной Европы и Азии, о котором раньше никогда не думали. Многие викинги как внутри Скандинавии, так и за ее пределами имеют высокий уровень нескандинавского происхождения", — говорит еще один автор исследования профессор Мартин Сикора (Martin Sikora) из Копенгагенского университета.
Во-вторых, викинги из известных захоронений в Шотландии на самом деле были местными жителями — пиктами, которые выглядели как викинги и соблюдали их традиции. Кстати, сегодня у жителей Великобритании, по оценкам исследователей, до шести процентов ДНК — от викингов. У шведов, для сравнения, не намного больше — всего десять. С другой стороны, среди скелетов викингов в Норвегии и на Оркнейских островах в Северном море были чистокровные британцы.
Теперь генетически доказано, что викинги с территории современной Норвегии побывали в Ирландии, Шотландии, Исландии и Гренландии; датские викинги совершали набеги на Англию, а шведские — на страны Балтии. Многие экспедиции включали набеги на монастыри и прибрежные города, но не менее активно викинги занимались и торговлей. Главными товарами были меха, бивни и тюлений жир.
Часто набеги были развлечением, в которых участвовали большие группы близких родственников. Так, в одном захоронении убитых во время набега викингов ученые идентифицировали четырех родных братьев, остальные похороненные также были генетически близки.
Относительно внешнего облика викингов, авторы сделали вывод, что у большинства из них на самом деле были каштановые волосы, а не светлые или рыжие, как традиционно считается.
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