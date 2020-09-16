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Россия изменила правила въезда в страну
Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:22
2020-09-16T17:44
туризм
россия
михаил мишустин
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан.Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.
https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html
Не однозначно.....
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Степень родства какая?)
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россия
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туризм, россия, михаил мишустин, политика

Россия изменила правила въезда в страну

14:22 16.09.2020 (обновлено: 17:44 16.09.2020)
292513
© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан.
Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.
По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", — пояснил премьер.
Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.
Видеонаблюдение - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 03:08
МВД предложило выдавать иностранцам ID-карты для идентификации личности
147884652484375
Обсудить 41
ТуризмРоссияМихаил МишустинПолитика
Популярные комментарии
Не однозначно.....
16 сентября, 14:23
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
5515139
Степень родства какая?)
16 сентября, 14:28
Константин КорниловКонстантин Корнилов
27173126
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