https://ria.ru/20200916/vezd-1577319743.html

Россия изменила правила въезда в страну

Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:22

2020-09-16T14:22

2020-09-16T17:44

туризм

россия

михаил мишустин

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан.Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.

https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html

Егор Панкратов Не однозначно..... 121

Константин Корнилов Степень родства какая?) 94

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, россия, михаил мишустин, политика