https://ria.ru/20200916/vezd-1577319743.html
Россия изменила правила въезда в страну
Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:22
2020-09-16T14:22
2020-09-16T17:44
туризм
россия
михаил мишустин
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан.Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.
https://ria.ru/20200914/inostrantsy-1577189101.html
Егор Панкратов
Не однозначно.....
121
Константин Корнилов
Степень родства какая?)
94
41
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, михаил мишустин, политика
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Правительство упростило порядок въезда в Россию для иностранных граждан.
Как сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, иностранцы, имеющие близких родственников с российским гражданством, смогут оформить визу в упрощенном порядке.
По его словам, таковыми будут считаться супруги, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
"Такие родственники смогут оформить долгосрочные частные визы со сроком действия до одного года, и сделать это можно будет на основании простого письменного заявления нашего гражданина", — пояснил премьер.
Также из законодательства исключат норму, из-за которой иностранцам приходилось каждые три месяца выезжать за пределы страны, чтобы сохранить право получить визу.