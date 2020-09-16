https://ria.ru/20200916/vetnam-1577308640.html

Вьетнам возобновляет авиасообщение с шестью странами

Вьетнам возобновляет авиасообщение с шестью странам Азии, но продолжает оставаться закрытым для туризма, сообщает в среду правительственный интернет-портал. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:20

2020-09-16T13:20

2020-09-16T13:20

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гуанчжоу

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<strong>БАНГКОК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Вьетнам возобновляет авиасообщение с шестью странам Азии, но продолжает оставаться закрытым для туризма, сообщает в среду правительственный интернет-портал.Рейсы свяжут вьетнамские аэропорты с городами Гуанчжоу (Китай), Тайпей (Тайвань), Сеул (Южная Корея) и Токио (Япония) начиная с 15 сентября. С 22 сентября возобновятся полеты в Пномпень (Камбоджа) и Вьентьян (Лаос). На каждом из направлений будет совершаться не более двух полетов в неделю, говорится в сообщении.Они будут предназначены исключительно для пассажиров, попадающих в следующие категории: дипломаты и члены их семей, лица, имеющие служебные паспорта и члены их семей, эксперты, инвесторы, руководящие работники предприятий с семьями, специалисты по современным технологиям с семьями, а также граждане Вьетнама, желающие вернуться на родину из стран, с которыми возобновляется авиасообщение, сообщает портал.Перед вылетом во Вьетнам с любого из шести направлений пассажиры будут обязаны предоставить авиакомпании медицинские справки с отрицательным результатом анализа на COVID-19. По прибытии все будут проходить обязательный 14-дневный карантин и сдавать дополнительные тесты на коронавирус. Эти правила касаются и лиц, следующих во Вьетнам транзитом через одно из возобновленных направлений, говорится в сообщении.В связи с восстановлением авиасообщения правительством даны указания министерствам иностранных и внутренних дел сократить процедуру получения вьетнамских виз иностранными гражданами, имеющими право въезда. Также администрациям Ханоя и Хошимина предписано увеличить возможности карантинных центров, расположенных в этих городах, сообщает правительственный портал.

https://ria.ru/20200831/vetnam-1576546584.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханой, лаос, гуанчжоу, туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм, вьетнам