https://ria.ru/20200916/veber-1577303878.html

Евгений Вебер: Минобороны обеспечит безопасность работ в Усолье-Сибирском

Сводный отряд Минобороны РФ обеспечивает безопасность проведения очистительных работ на территории бывшего химкомбината в городе Усолье-Сибирское Иркутской... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:30

2020-09-16T11:30

2020-09-16T11:43

евгений вебер

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

интервью

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Сводный отряд Минобороны РФ обеспечивает безопасность проведения очистительных работ на территории бывшего химкомбината в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, военные-химики непрерывно контролируют ситуацию, сообщил старший офицер отдела Управления начальника войск РХБ защиты ВС РФ <a href="https://ria.ru/person_evgeniy-veber" target="_blank">Евгений Вебер</a>, координирующий работу военных специалистов на месте. В интервью РИА Новости Вебер рассказал о главных задачах, стоящих перед сводным отрядом, результатах проб грунта и воздуха, а также назвал самые опасные точки промтерритории. Беседовала Дарья Ураева. <strong>— Евгений Владимирович, расскажите, пожалуйста, какие задачи стоят перед сводным отрядом министерства обороны РФ на территории "Усольехимпрома"?</strong>— На основании решения президента РФ указом министра обороны России сформирован сводный отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Российской Федерации. На территории "Усольехимпрома" сводный отряд обеспечивает химическую безопасность проводимых Федеральным экологическим оператором работ, в частности, работ по перетариванию цистерн с токсичными отходами. Подразделения <a href="https://ria.ru/organization_Vojjska_RKHBZ" target="_blank">РХБЗ</a> непрерывно контролируют всю промышленную площадку предприятия на предмет наличия в воздухе паров токсичных химикатов, берут и анализируют пробы химических веществ. Основные задачи, которые стоят перед нашими специалистами: профилактическая обработка поверхностей цистерн перед их вскрытием и постановка щелочных завес в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросами паров токсичных химикатов в атмосферу. В случае ЧС мы не должны допустить распространения облака зараженного воздуха в направлении как жилых построек, так и в направлении предприятий, которые до сих пор работают и размещаются на территории "Усольехимпрома". Еще одна задача, которая стоит перед нами, произвести нейтрализацию токсичных химикатов в случае их разлива при нарушении герметичности цистерны. <strong>— Какая специализированная техника Минобороны прибыла на площадку?</strong>— Подразделение РХБР представлено двумя уникальными мобильными комплексами, которые разрабатывались именно для обеспечения безопасности при проведении крупных спортивных, политических и других мероприятий международного формата. Комплекс, задействованный на территории "Усольехимпрома", был разработан в 2013 году для обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности объектов Минобороны и гражданских объектов. Машина зарекомендовала себя очень хорошо. Она оснащена современными средствами радиационной разведки, но на данном предприятии это нас не сильно интересует. Химическая разведка на площадке представлена дистанционным прибором ПХРДД-2, а также газоанализатором ГДА-2,5. Также на борту данного автомобиля расположен хроматомасс-спектрометр Griffin-460, который позволяет в режиме реального времени на месте провести полный скрининговый анализ отобранных проб. <strong>— На каких объектах на территории "Усольехимпрома" уже были отобраны пробы?</strong>— Мы отобрали пробы из цистерн с химвеществами, грунта и воздуха. Также мы отобрали пробы в цехе ртутного электролиза, но их анализ проводился в специализированной лаборатории на базе 27-го научного центра Минобороны РФ в Москве. <strong>— Какие результаты показали проведенные анализы? Опасно ли находиться на территории и есть ли угроза для жителей близлежащих территорий?</strong>— Анализ показал, что вся территория в той или иной степени подвержена загрязнениям. Эти загрязнения, конечно, связаны со спецификой производства, которое здесь располагалось. В основном территория заражена хлорсодержащими органическими соединениями. Когда мы проводили химическое обследование территории, были выделены пять участков наибольшего химического загрязнения. Безусловно, основной источник — это цех ртутного электролиза, даже невооруженным взглядом были видны огромные разливы ртути внутри самого цеха. И мы понимаем, что это само по себе не рассосется. Ртуть не разложится, она всегда будет существовать в этом состоянии, всегда будет производить ядовитые пары. Еще несколько опасных точек были обнаружены на месте цистерн с химикатами, но там, на мой взгляд, дела обстоят намного проще, чем с ртутным цехом. Там достаточно перетарить емкости в герметичные баки и осуществить их надлежащее хранение до момента утилизации на экотехнопарке, который строит госкорпорация "Росатом". <strong>— А где будут храниться перетаренные отходы до утилизации? </strong>— Они будут храниться на этой территории, но на самой крайней точке от всех предприятий и населения города. После перетарки опасные вещества будут храниться в герметичных условиях, никакой угрозы они представлять не будут. Дело в том, что сейчас основную угрозу несет не сам факт нахождения этих цистерн с химическими веществами на территории предприятия, а их аварийное состояние. То есть эти емкости в любой момент могут дать течь, а некоторые из них предположительно находятся под давлением, то есть в результате химической реакции, которая происходит внутри, может произойти чрезвычайная ситуация. Тому свидетельствуют ряд случаев прошлых лет, когда так называемые мародеры пытались вскрыть цистерны. Росатом разработал целый план работ на территории, он согласован с нашими специалистами-химиками. Например, есть ряд емкостей, которые не подлежат стандартному вскрытию, а будут вскрыты врезкой под давлением. В таких случаях вскрытие емкостей будет осуществляться при наличии непрерывного поступления азота, чтобы не допустить взрыва. <strong>— Когда планируете начать работы на самой опасной точке – на ртутном цехе электролиза? Как будет происходить этот процесс?</strong>— На первой стадии будет демеркуризация (удаление ртути, ее соединений физико-химическими или механическими способами) строительных конструкций за счет обработки специальным раствором, который мы приготовим прямо тут, на месте. Будем обрабатывать часть строительных конструкций, которая подлежит в ближайшее время демонтажу. При демонтаже конструкций цеха самое важное это не создать пылевого облака, в котором будут ядовитые пары ртути, потому что оно будет сопоставимо радиоактивному облаку. Поэтому мы постоянно будем ставить завесы, не должно возникнуть даже пыли, которую может поднять ветер. Сама конструкция здания после демонтажа будет гидравлически утрамбовываться без участия какого-либо механического воздействия. <strong>— Как будет обеспечена защита сотрудников при проведении этих работ? </strong>— Персонал будет работать строго в средствах защиты кожи и органов дыхания, будет четырехчасовая смена. Мы развернем пропускной пункт, где сотрудники будут проходить медосмотр до и после смены. Там же они будут менять одежду, рабочая одежда будет утилизироваться. Тем самым мы не допустим вынос зараженного грунта за территорию промплощадки. Техника будет ночевать исключительно на территории.<strong>— Где будут храниться строительные отходы? </strong>— На территории. Здесь будет оборудован небольшой котлован с бетонным заглублением для хранения упакованных строительных отходов в герметичной емкости до их утилизации в экотехнопарке. К самим работам на ртутном цехе электролиза мы преступим, когда температура окружающей среды опустится ниже 16 градусов тепла. В идеале чем ниже, тем лучше. Но есть небольшой нюанс при проведении этих работ. Нам нужно, чтобы температура не превышала 15 градусов тепла, но не опускалась ниже пяти градусов тепла. Такой температурный промежуток обусловлен тем, что все демеркуризирующие растворы на водной основе. Мы просто не сможем их приготовить, поэтому у нас есть очень маленький отрезок времени, когда мы сможем реально провести эту непростую работу. Почему при температуре не выше плюс 15 градусов? Сама по себе ртуть не страшна, страшны ее пары, а парить ртуть начинает при температуре воздуха от плюс 16 и выше. И чем выше температура, тем интенсивней она испаряется.При проведении самих работ у нас предусмотрено множество степеней защиты, мы хотим предусмотреть все, чтобы не допустить малейших непредвиденных ситуаций, проникновения чего-либо зараженного за территорию промплощадки. На территории неоднократно проходили учения, в том числе совместно с МЧС, ФМБА, Росгвардией. То есть каждый знает свою роль и место при возникновении какой-либо аварийной ситуации. <strong>— Расскажите подробнее об этих учениях? </strong>— Мы отрабатываем нештатные ситуации. Например, если произойдет выброс химических паров в атмосферу, мы их нейтрализуем. Если процесс выйдет из-под контроля — возникнет взрыв или возгорание, подключатся пожарные. Росгвардия, в свою очередь, оцепляет периметр, переводит средства защиты в боевое положение. С этого момента доступ на территорию закрыт, осуществляется только эвакуация тех, кто работает тут. При необходимости подключаются медики, прибывает на усиление газоспасательное формирование фармзащиты. Тем временем МЧС оповещает горожан. Мы выставляем РХБ-наблюдение на территории и в городе, чтобы оценить масштаб заражения и при необходимости провести эвакуацию населения. Человеческая жизнь дороже всего.

https://ria.ru/20200811/1575654040.html

https://ria.ru/20200805/1575404437.html

https://ria.ru/20200807/1575474114.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vodukh-1576315347.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений вебер, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), интервью