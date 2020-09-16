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https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308516.html
МИД Китая рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19
Китайская вакцина от COVID-19 во время третьей стадии клинических испытаний в ОАЭ уже показала положительные результаты, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:53
2020-09-16T11:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
мид кнр
китай
оаэ
в мире
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<strong>ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Китайская вакцина от COVID-19 во время третьей стадии клинических испытаний в ОАЭ уже показала положительные результаты, заявил на брифинге в среду официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_KNR" target="_blank">МИД КНР</a> Ван Вэньбинь.Ранее сообщалось, что власти <a href="https://ria.ru/location_United_Arab_Emirates" target="_blank">ОАЭ</a> в понедельник после шести недель клинических испытаний выдали "разрешение на экстренное использование" вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала китайская Sinopharm CNBG. В июле в специалисты ОАЭ вместе с китайскими партнерами перешли к третьей - последней - стадии испытаний вакцины от коронавируса. Третья стадия испытаний все еще не завершена, и по сведениям ОАЭ, вакцину протестировали уже на 31 тысяче добровольцев.Он указал, что "как только китайская вакцина будет разработана и начнется ее использование, она станет глобальным общественным благом, Китай намерен внести свой вклад в ее доступность и ценовую приемлемость в развивающихся странах"."Китай и ОАЭ являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. После начала эпидемии обе стороны общими усилиями боролись с этим вирусом. В настоящее время наши страны проводят третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, Китай и ОАЭ первыми в мире приступили к третьей фазе клинических тестов соответствующей вакцины, и уже наблюдают положительные результаты", - добавил представитель ведомства.Он добавил, что "Китай готов продолжать работать совместно с ОАЭ, чтобы обеспечить появление скорейших результатов создания данной вакцины, чтобы международное сообщество как можно скорее смогло одержать победу над COVID-19".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577294304.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, мид кнр, китай, оаэ, в мире

МИД Китая рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19

11:53 16.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости. Китайская вакцина от COVID-19 во время третьей стадии клинических испытаний в ОАЭ уже показала положительные результаты, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее сообщалось, что власти ОАЭ в понедельник после шести недель клинических испытаний выдали "разрешение на экстренное использование" вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала китайская Sinopharm CNBG. В июле в специалисты ОАЭ вместе с китайскими партнерами перешли к третьей - последней - стадии испытаний вакцины от коронавируса. Третья стадия испытаний все еще не завершена, и по сведениям ОАЭ, вакцину протестировали уже на 31 тысяче добровольцев.

"Эпидемиологическая ситуация в мире все еще довольно серьезная, и вакцина является важным оружием, которое необходимо для нашей окончательной победы в борьбе с COVID-19. Международное сообщество активно сотрудничает в области продвижения разработки вакцин, благодаря чему мы сможем выстроить защитный барьер от вируса", - заявил дипломат.

Он указал, что "как только китайская вакцина будет разработана и начнется ее использование, она станет глобальным общественным благом, Китай намерен внести свой вклад в ее доступность и ценовую приемлемость в развивающихся странах".
"Китай и ОАЭ являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. После начала эпидемии обе стороны общими усилиями боролись с этим вирусом. В настоящее время наши страны проводят третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, Китай и ОАЭ первыми в мире приступили к третьей фазе клинических тестов соответствующей вакцины, и уже наблюдают положительные результаты", - добавил представитель ведомства.
Он добавил, что "Китай готов продолжать работать совместно с ОАЭ, чтобы обеспечить появление скорейших результатов создания данной вакцины, чтобы международное сообщество как можно скорее смогло одержать победу над COVID-19".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 04:22Распространение нового коронавируса
Трамп заявил, что до получения вакцины от коронавируса остались "недели"
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМИД КНРКитайОАЭВ мире
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