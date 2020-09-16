https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577308516.html

МИД Китая рассказал об испытаниях вакцины от COVID-19

Китайская вакцина от COVID-19 во время третьей стадии клинических испытаний в ОАЭ уже показала положительные результаты, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:53

2020-09-16T11:53

2020-09-16T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

мид кнр

китай

оаэ

в мире

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<strong>ПЕКИН, 16 сен – РИА Новости.</strong> Китайская вакцина от COVID-19 во время третьей стадии клинических испытаний в ОАЭ уже показала положительные результаты, заявил на брифинге в среду официальный представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_KNR" target="_blank">МИД КНР</a> Ван Вэньбинь.Ранее сообщалось, что власти <a href="https://ria.ru/location_United_Arab_Emirates" target="_blank">ОАЭ</a> в понедельник после шести недель клинических испытаний выдали "разрешение на экстренное использование" вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала китайская Sinopharm CNBG. В июле в специалисты ОАЭ вместе с китайскими партнерами перешли к третьей - последней - стадии испытаний вакцины от коронавируса. Третья стадия испытаний все еще не завершена, и по сведениям ОАЭ, вакцину протестировали уже на 31 тысяче добровольцев.Он указал, что "как только китайская вакцина будет разработана и начнется ее использование, она станет глобальным общественным благом, Китай намерен внести свой вклад в ее доступность и ценовую приемлемость в развивающихся странах"."Китай и ОАЭ являются всеобъемлющими стратегическими партнерами. После начала эпидемии обе стороны общими усилиями боролись с этим вирусом. В настоящее время наши страны проводят третью фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19, Китай и ОАЭ первыми в мире приступили к третьей фазе клинических тестов соответствующей вакцины, и уже наблюдают положительные результаты", - добавил представитель ведомства.Он добавил, что "Китай готов продолжать работать совместно с ОАЭ, чтобы обеспечить появление скорейших результатов создания данной вакцины, чтобы международное сообщество как можно скорее смогло одержать победу над COVID-19".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200916/koronavirus-1577294304.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, мид кнр, китай, оаэ, в мире