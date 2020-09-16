https://ria.ru/20200916/urgant-1577328710.html

Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял предвыборный плакат Дональда Трампа. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:03

2020-09-16T16:03

2020-09-16T16:19

иванушки international

ак-74

дональд трамп

миг-29

иван ургант

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в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первого канала</a> высмеял предвыборный плакат <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Ранее газета Politico писала, что на одном из агитматериалов видны истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>, а в руках одного из военнослужащих автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>.Поскольку на снимке не видно лиц военных, ведущий предположил, что на плакате на самом деле изображены участники группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ivanushki_International/" target="_blank" data-auto="true">Иванушки International</a>".Ургант также отметил, что в случае еще трех-четырех таких проколов Трампа "придется отзывать обратно в Москву".

https://ria.ru/20200915/tramp-1577282672.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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