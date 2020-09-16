https://ria.ru/20200916/urgant-1577328710.html
Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял предвыборный плакат Дональда Трампа. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:03
2020-09-16T16:03
2020-09-16T16:19
иванушки international
ак-74
дональд трамп
миг-29
иван ургант
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первого канала</a> высмеял предвыборный плакат <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Ранее газета Politico писала, что на одном из агитматериалов видны истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>, а в руках одного из военнослужащих автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>.Поскольку на снимке не видно лиц военных, ведущий предположил, что на плакате на самом деле изображены участники группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ivanushki_International/" target="_blank" data-auto="true">Иванушки International</a>".Ургант также отметил, что в случае еще трех-четырех таких проколов Трампа "придется отзывать обратно в Москву".
https://ria.ru/20200915/tramp-1577282672.html
orion p3c
само сочетание слов Иван и Ургант напоминает анекдот про крест и трусы
11
3
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иванушки international, ак-74, дональд трамп, миг-29, иван ургант, сша, в мире