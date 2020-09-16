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https://ria.ru/20200916/urgant-1577328710.html
Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял предвыборный плакат Дональда Трампа. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:03
2020-09-16T16:19
иванушки international
ак-74
дональд трамп
миг-29
иван ургант
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первого канала</a> высмеял предвыборный плакат <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.Ранее газета Politico писала, что на одном из агитматериалов видны истребители <a href="http://ria.ru/product_MiG_29/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-29</a>, а в руках одного из военнослужащих автомат <a href="http://ria.ru/product_AK-74/" target="_blank" data-auto="true">АК-74</a>.Поскольку на снимке не видно лиц военных, ведущий предположил, что на плакате на самом деле изображены участники группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ivanushki_International/" target="_blank" data-auto="true">Иванушки International</a>".Ургант также отметил, что в случае еще трех-четырех таких проколов Трампа "придется отзывать обратно в Москву".
https://ria.ru/20200915/tramp-1577282672.html
само сочетание слов Иван и Ургант напоминает анекдот про крест и трусы
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иванушки international, ак-74, дональд трамп, миг-29, иван ургант, сша, в мире

Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием

16:03 16.09.2020 (обновлено: 16:19 16.09.2020)
5099
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял предвыборный плакат Дональда Трампа.
Ранее газета Politico писала, что на одном из агитматериалов видны истребители МиГ-29, а в руках одного из военнослужащих автомат АК-74.

"Президент Трамп выпускает плакат, просит поддержать армию. А армия-то какая!" — пошутил Ургант.

Поскольку на снимке не видно лиц военных, ведущий предположил, что на плакате на самом деле изображены участники группы "Иванушки International".
Ургант также отметил, что в случае еще трех-четырех таких проколов Трампа "придется отзывать обратно в Москву".
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Иванушки InternationalАК-74Дональд ТрампМиГ-29Иван УргантСШАВ мире
Популярные комментарии
само сочетание слов Иван и Ургант напоминает анекдот про крест и трусы
16 сентября, 16:29
orion p3corion p3c
521003
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