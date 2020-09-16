https://ria.ru/20200916/ukraina-1577323109.html

Рада отклонила закон об обучении на русском для иностранцев

Верховная рада Украины не поддержала законопроект, которым предлагалось восстановить обучение на русском языке в вузах для иностранцев, документ направлен на... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:07

2020-09-16T15:07

2020-09-16T15:13

петр порошенко

верховная рада украины

снг

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украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> не поддержала законопроект, которым предлагалось восстановить обучение на русском языке в вузах для иностранцев, документ направлен на повторное первое чтение.Такое решение поддержали 235 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Согласно действующему закону, учреждение высшего образования вправе принять решение о преподавании одной, нескольких или всех дисциплин, выполнении индивидуальных заданий и проведении контрольных мероприятий на английском языке, обеспечив при этом возможность изучения соответствующих дисциплин на государственном языке.Законопроектом предлагалось установить, что для иностранных граждан, лиц без гражданства, желающих получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, состоящих исключительно из иностранных граждан и/или лиц без гражданства, обучение может осуществляться на иностранном языке. При этом высшие учебные заведения должны обеспечивать таким лицам изучение государственного языка.В ходе обсуждения в сессионном зале Рады возникла дискуссия, а докладчиков по проекту заглушали возгласы из зала. Оппозиция в Раде резко выступила против принятия таких изменений, отметив, что этот законопроект создает лазейку для обучения в украинских вузах на русском языке.В то же время ряд депутатов отмечали, что преподавание на английском и украинском в вузах приводит к потере части иностранных студентов из стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, которые хотят учиться на русском.На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Ранее Львовский областной совет постановил запретить публичное использование "русскоязычного культурного продукта" в регионе. Также появилась специальная рабочая группа, члены которой проводят "разъяснительную работу" с населением. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину.Кроме того, на Украину запрещен ввоз ряда книжных изданий из РФ. В конце 2016 года <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a>, который занимал пост президента Украины, подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.Также <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.

https://ria.ru/20200831/ukraina-1576521805.html

https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр порошенко, верховная рада украины, снг, киев, украина, в мире